10 procents rabatt på Pontus in the Air

Nu får du som RES-läsare 10 procents rabatt på hela notan när du äter i Brasseriet på Pontus in the Air.

I ett samarbete mellan Pontus in the Air och RES erbjuds du som läsare av RES 10 procents rabatt i Brasseriet på Pontus in the Air på Arlanda i terminal 5. För att nyttja rabatten uppger du bara ”RES” när du anländer till restaurangen. Erbjudandet gäller tom 31 dec 2017 för dig och ditt sällskap på upp till tio personer. Varmt välkommen!

Om Pontus in the Air: 2016 öppnade krögaren Pontus Frithiof restaurangen Pontus in the Air på Arlanda, terminal 5. Njut av högsta klass på mat och dryck med utsikt över flygfält, taxfree och incheckning. I Brasseriet finns bordsservering med stort fokus på vin och mat à la minute. Samtidigt erbjuds en tidsgaranti på 12 minuter från beställning tills det att maten står framför dig på bordet (gäller för sällskap upp till 6 personer).