5 coola takbarer i Bangkok

Bangkok är känt för alla sina takbarer. Här tipsar vi om fem sjysta.

Octave Rooftop Bar

Med 360 graders utsikt över Bangkoks myller är Octave Rooftop Bar en av Bangkoks bästa rooftopbarer. Atmosfären är hipp och trendig. Ett plus är att loungen erbjuder flera sittplatser, till skillnad från exempelvis Skybar at Lebua där bargäster får nöja sig med att stående beundra utsikten.

Vertigo

57 Sukhumvit Road

Det finns gott om takbarer i Bangkok men Vertigo/Moon Bar måste räknas till klassikerna. Hela taket på hotell Banyan Tree står till ditt förfogande och här kan du både äta middag i Vertigo-restaurangen under bar himmel eller bara njuta av en drink i Moon Bar. Eftersom det här är ett av Bangkoks mest välkända tak kommer du att få trängas med många andra turister och du kommer inte direkt att känna dig som en av få utvalda som hittat hit, men det gör ingenting. Här hittar du ett mycket blandat klientel, även om Banyan Tree är en exklusiv hotellkedja som gärna ser att man klär upp sig inför ett besök. Priserna är höga för att vara i Bangkok, men det är vad man kan förvänta sig av ett 5-stjärnigt hotell. Utsikten är givetvis magnifik och du kommer garanterat att få en riktig lajkraket på Instagramkontot.

Sathon Tai

Red Sky bar

Red Sky är något av ett köttmecka men även skaldjur utmärker menyn. Restaurangen ligger på 55:e våningen i hotellet Centara Grand och utomhusdelen karakteriseras av vändpunkten på den enorma ljusbåge som löper längs med hela hotellkroppen och pulserar i olika neonfärger. Hit går många expats men även lokala thailändare har gjort Red Sky till en populär mötesplats och ett ställe man gärna ses och syns på. För den som inte är hungrig bör gå hit för en drink i baren.

Centara Grand at CentralWorld 56F

Skybar at Lebua

Skybar at Lebua är en av Bangkoks kändaste takbarer. Förutom en fantastisk utsikt och välblandade drinkar stoltserar baren med att några scener från The Hangover II spelades in här. Kommer du hit för att bara ta en drink i baren: var beredd på att stå. I baren finns inga sittplatser - den intilliggande restaurangen Sirrocos bord är enbart till för middagsgäster.

The Dome at lebua 64th floor, Silom Road

Hilton Three Sixty Lounge

En mysig bar inomhus med 360 graders utsikt över Bangkok. Perfekt om det regnar – vilket det gör i Bangkok då och då.

Millenium Hilton Hotel ,123 Charoennakorn Road

