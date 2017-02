Bada i stan

Att ha kvar kakan och äta den sägs vara omöjligt. Inte alls! Här är några ställen där du kan ha stadskakan kvar och äta strandkakan.



Foto: IStock.

Biarritz

Surfmeckat Biarritz väcker frågor: vad är en stad, och vad är en strand? Här är de båda så tätt sammanlänkade att det nästan blir en ”hönan eller ägget”-situation. Men stranden är härlig och staden är charmig, så vilka är vi att börja ställa knepiga frågor? Här finns ju såväl färska ostron som välkylt vin och surfarkroppar.



Foto: Linda Larsson.

Tel Aviv

Israels mer lössläppta metropol är en riktig beachstad, med 13 stränder i direkt anslutning till stadskärnan. Tel Aviv-bor och turister väller ner på stränderna i tusental under sommaren (och i viss mån: även under vinternhalvåret) och sanden blir snabbt full av stolar. På Gordon-Frishman är det lättklätt, syndigt och easy going.

Vancouver

Kanada är direkt inte synonymt med stränder men faktum är att Vancouver, pärlan på västkusten, har några riktigt fina sådana. English Bay Beach är huvudstranden, Kitsilano är en annan fin strandsträcka med cool vy över Vancouvers skyline och en stor utomhuspool. Nudister söker sig till Wreck Beach.



Foto: IStock.

Barcelona

Barcelona är svårslagen när det kommer till stränder i staden. Här finns ett levande strandliv med bra puls, härlig sand, blått vatten… Och inom tio minuters promenad står du mitt i en av världens skönaste städer. Barcelona är given på denna lista.



Foto: IStock.

Paris

Varje år slänger parisarna ut tonvis med sand längs floden för att skapa Paris-Plage. Parisare som är hungriga på havet får sina estetiska strandkickar tack vare färgglada parasoll, trampbåtar och solstolar. Akta dig så att du inte får feeling och hoppar i Seine.



Foto: Linda Larsson.

Dubai

Dubai är den perfekta destinationen om du vill ha både stad och strand. När du har tröttnat på att shoppa loss på köpcentren är det bara att ta en taxi eller metro till någon av stans alla stränder. Två bra är Jumeirah Beach (i folkmun känt som JBR) och Kite Beach (i folkmun känt som "Dubais Venice Beach").