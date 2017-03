Att tänka på innan du bokar biljetten

Att boka en biljett, om så det är med tåg, buss eller flyg, innebär alltid ett visst stresspåslag – även för vana resenärer. Vi listar sju saker att tänka på innan du bokar resan.

1. Se till att du bokar rätt datum: det må låta självklart men otaligt många har faktiskt lyckats med konststycket att boka fel datum. Likaså, se till att du inte blandar ihop avreseort med destination så att du bokar resan åt fel håll.

2. Om du ska iväg utomlands: kolla vad det är för väder som gäller under den tid du har tänkt åka. Att sitta i ösregn och inse att varför biljetten var så billig berodde på att det råder regnsäsong känns sådär kul.

3. Kolla upp om du behöver visum till landet innan du bokar. Vissa visum tar tid att få. Detsamma gäller om du mellanlandar: kolla upp vilka regler som gäller. Ska du mellanlanda i exempelvis USA krävs att du har ett giltligt ESTA.

4. Undvik generellt att mellanlanda i USA. Kön för att ta sig igenom gränskontrollen vill du till varje pris undvika. Det spelar ingen roll att du bara mellanlandar: kön måste ändå passeras. Och det kan ta timmar.

5. Åker du tåg och är en person som lätt blir illamående: se till att välja en stolsplats som pekar i den riktning tåget går. Tänk dock på att bara för att pilen visar att tåget går framåt i en riktning: betyder inte att stolarna är vända i den riktningen.

6. Tänk på att vissa flygbolag tillåter bara ett bagage, vikt är inte alltid avgörande. Detta innebär att du kan tvingas betala tusenlappar för att få med dig en extra väska, även om båda dina väskor tillsammans inte överstiger maxvikten av vad du får ta med dig. Tänker du att du ska komma iväg på en billig weekend med ett lågprisbolag? Glöm inte att du måste betala extra för om du vill resa med mer än bara ett lätt handbagage.

7. Kolla avgångstiden: är det AM eller PM som står på biljetten? AM och PM förvirrar många svenskar och du vill inte upptäcka att flighten du trodde skulle avgå sju på kvällen – avgick redan på morgonen. (AM innebär morgon/förmiddag, PM - eftermiddag/kväll).