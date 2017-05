Länder flyttar sig - dags att uppdatera världskartan

Vet du var Australien ligger? Om du utgår ifrån vad våra kartor visar så stämmer det inte helt.

Jordens kontinenter rör sig ständigt vilket innebär att koordinater och kartor måste uppdateras med jämna mellanrum. När de tektoniska plattorna rör sig flyttar sig också våra kontinenter och Australien har flutit en bra bit sedan de senaste GPS-koordinaterna bestämdes 1994.

Alla de tektoniska plattorna rör sig i olika hastighet och tidigare har små förändringar inte spelat någon större roll, men med allt precisare GPS-system blir platsers koordinater viktigare.

Plattan som Australien ligger på har rörts sig närmare 70 centimeter per år vilket innebär 15 meter sedan 1994, raporterar the New York Times. Den rör sig norrut med en liten rotation medurs. Senast korrigerades landets position med 20 meter och i år kommer koordinaterna att uppdateras på nytt