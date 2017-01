Australiens drottning – Queensland

Queensland har allt. Långa stränder ut mot Stora Barriärrevet med snorkling och dykning i världsklass, cowboyliv på gigantiska rancher, samt trendigt bar- och restauranghäng i Brisbane, Noosa och Cairn. För att inte tala om regionens rika djurvärld. Fotografen och skribenten Jörgen Ulvsgärd har provat en del av vad den australiska östkusten har att erbjuda.

Text & foto: Jörgen Ulvsgärd

Krokodiljägaren, Steve Irwin, dog av en stingrockas kraftfulla snärt som träffade honom rakt i hjärtat. Det hände under inspelningen av undervattensdokumentären Ocean's Deadliest på Stora Barriärrevet för tio år sedan. En som däremot lyckats överleva kampen med dessa bepansrade urtidsdjur möter vi redan första dagen på ett kafé i stadsdelen West End i Brisbane. Det är en försynt och bohemisk man som inte alls motsvarar bilden av en äventyrlig Crocodile Hunter om det inte var för hans utstyrsel.





Vid ett litet bord mot gatan sitter han varje morgon med sin cappuccino, en röd liten kopp som nästan helt försvinner mellan långa ringbeströdda fingrar i en senig hand. John Papadakis heter han och är en charmerande grek på 85 år. Han plirar mot ljuset genom sina smala ögonspringor. I större delen av sitt liv har han livnärt sig på att jaga och fånga krokodiler. Han är till det yttre imponerande. Stövlar i krokodilskinn, bälte och hatt likaså med krokodiltänder på kullen. I kedjan runt halsen hänger en stor trofé. Insidan däremot är full av hissnande historier som han gärna berättar. När han kom hit som 21-åring från Grekland och ön Delfi var inte hans tanke att livet skulle vigas åt krokodiler, men så blev det.

– Ett bra sätt att tjäna pengar, men det höll på att kosta mig livet flera gånger, säger John. Utrustningen på den tiden var usel. Med list, en gnutta mod och i viss mån kraft lyckades vi för det mesta överlista krokodilerna och alla benen i min kropp är hela även om de idag är lite stela.

Vi startar resan norrut i Brisbane och stadsdelen West End som är den hippaste delen av staden just nu och som lockar många backpackers som vill jobba ett tag för att tjäna pengar innan de drar upp till Cairns och Stora Barriärrevet. Stadsdelen kallas följdriktigt för lilla Aten, eftersom befolkningen till 70 procent består av greker som invandrade i början av 1950-talet. Från söder till norr längs Guldkusten löper Sunshine Hig­hway. Utmed vägen upp till Cairns är barriärrevet vår följeslagare hela tiden, även om reven ligger längre ut från stränderna än vad många tror. Hit till Queensland kommer turis­ter för att hitta exotiska miljöer, men kanske mest för solens skull. Epitetet ”solskensstaten”, med över 300 soldagar per år, är en utnött slogan eller som det står i turistbroschyrerna: ”Queensland, where Australia shines.”

Här kan du dyka och snorkla i världens största naturliga akvarium, vandra i regnskogen, rida outback i öken eller på stränderna och njuta av den sköna pulsen i den populära semesterorten Noosa Heads. Det finns med andra ord gott om exotiska platser i denna glest befolkade del av Australien med knappt fyra miljoner invånare på en yta som är nästan fyra gånger Sveriges. Turismen sysselsätter omkring femtio tusen människor i Queensland framförallt i Cairns och i Port Douglas. Reven består av nära 3 000 separata rev och 300 kor­allöar, en labyrint med en svindlande artrikedom som följer kusten i närmare 200 mil.

Spörjer man en queensländare om vädret får man snabbt till svar:

– I dag är det fint, i morgon blir det perfekt.

Längs vägen, som är 180 mil upp till Cairns, ser vi ormbunkar stora som träd, flygande hundar och de sävliga koalorna som alltid ser ut som de sover. Kängu­ruer och halvtama vallabys blir till slut vardagsintryck. Men vissa djur vill man inte stöta på. Queensland har giftormar, krokodiler, hajar, brännmaneter av olika giftighetsgrad, stenfisk, stingrockor och giftiga snäckor, spindlar och paddor. Det är inte för inte som begreppet ”flying doctors” myntades i Australien. På nära håll fick jag uppleva skräcken av att hamna i ett sådant nödläge.

I Rockhampton får vi äntligen napp i jakten efter en ranch att besöka. I hela mitt liv har jag drömt om att från hästryggen få driva boskap på prärien. Till slut gick min dröm i uppfyllelse. På restaurang Rock Salt får jag kontakt med ägaren Bill Lewis. Han tar genast mobilen och ringer upp sin kompis på en ranch.

Vi hinner inte köra långt västerut på Capri­corn Highway innan bilradion övergår i ett brus. Den röda sanden virvlar som ett jättemoln efter den fyrhjulsdrivna landcruisern. Mil efter mil styr vi längre och längre bort från civilisationen. Efter varje vägkorsning blir vägarna allt smalare innan vi till slut når Ohio ranch. Här är det cowboyen Mark Howards som förvaltar och sköter ranchens 800 boskap tillsammans med sin kompis. De arbetar tolv timmar om dagen till häst tillsammans med en flock listiga vallhundar.

– Livet här ute är kärvt men fritt, säger Mark medan han sadlar sin häst.

Just i dag har hans kollega blivit tvungen att uppsöka sjukhus så jag erbjuder snabbt min hjälp, trots att jag aldrig drivit boskap från hästryggen förr. Solen bränner som en svetslåga. Det är när vi ridit närmare en timme i högt gräs som Mark plötsligt ber mig rida i en helt annan riktning och pekar på en svagt upphöjd träddunge i horisonten.

– Du får två hundar med dig. Driv de 400 djuren som betar där borta tillbaka till ranchen, så hämtar jag de 400 andra i den här riktningen, säger Mark utan att tvivla det minsta på att jag ska klara av det.

Det är bara att bita ihop och hoppas att det lyckas. Det är då jag drabbas av en lätt panik. Genom min hjärna far den oerhörda tanken på att hästen plötsligt ska kasta av mig och att jag måste gå till fots genom detta ingenmansland som i min fantasi kryllar av livsfarliga ormar och spindlar.

Jag har svårt att frigöra mig från dessa skräckfyllda tankar medan jag i trav beger mig bort mot den utpekade platsen. Det är nu det svåra börjar. Jag rundar hjorden av djur som plötsligt sticker iväg åt olika håll. I galopp jagar jag efter samtidigt som hundarna tar hand om en del utlöpare. När boskapsflocken till slut lugnat ner sig och i en ström vänder hemåt går allt mycket lättare, mycket tack vare vallhundarna ska i sanning tilläggas. Jag lyckas till slut nå ranchen med mina 400 kor märkligt nog samtidigt som Mark kommer med sina. Vilken lycka denna första dag i mitt nyvunna cowboyliv. Senare ska jag få tillfället att sträcka ut i full galopp på stränderna vid Rainbow Beach, världens vackraste strand norr om Cairns, men då behöver jag bara tänka på mig själv och hästen.

Innan dess efter ändlösa mil, som går genom ett grönt hav av sockerrör, ska vi njuta av den mysigaste platsen längs hela östkusten, nämligen Noosa Heads. Här samlas både trendkänsliga backpackers, surfare och familjer. När jag första gången för tjugo år sedan besökte Noosa var det en liten semesterort för Brisbanebornas söndagsutflykter. Idag är det en pulserande stad full av barer och restauranger med trendiga affärer för den shoppinglystne. Det är bara den magnifika halvmånsstranden jag känner igen från mitt tidigare besök. I detta subtropiska område ligger temperaturen mellan 20–29 grader på sommaren och mellan 10–21 grader på vintern.

I Bowen mellan Townsend och Cairns gör vi ett stopp för att besöka puben Grand View Hotel där inspelningen av Baz Luhrmanns film Australia med Nicole Kidman i huvudrollen, spelades in. Det är inte svårt att förstå varför regissören valde just denna plats. Gatorna runt torget påminner om en gammal västernstad med sin låga bebyggelse av trähus där Grand View Hotel med sina inbyggda verandor ut mot gatan i klassisk Queenslandstil från 1864 är vackrast av dem alla. Härifrån är utsikten mot fiskehamnen Port Denison Harbour perfekt

Målet för vår resa är för oss liksom för så många andra Australienresenärer Stora Barriärrevet med utgångspunkt i Cairns eller Port Douglas. Barriärrevet består av tre tusen rev och hundratals öar som sträcker sig över en yta lika stor som Italiens. Det är en surrealistisk plats, ett myller och en artrikedom som inte går att överblicka. Själva ryggraden i detta gigantiska byggnadsverk av koraller är en symbol för planetens gåtfulla mångfald, skönhet och ömtålighet, som någon så vackert uttryckt det. Stora Barriärrevet är i allvarlig fara, säger den brittiske programledaren Sir David Attenborough i den nya BBC-serien som sändes i tv i somras. Trots sin höga ålder var han närvarande under hela inspelningen och deltog i filmningen av reven från sin specialbyggda dykarklocka. Medeltemperaturen ska helst ligga mellan 24–25 grader för att korallerna ska hålla sig friska. I år har den legat ett par grader högre.

– Queensland är den vackraste platsen på jorden och Barriärrevet ett av naturens största underverk, säger Attenborough, som är mycket bekymrad över hälsotillståndet.

Revet hör till det som kan gå förlorat på grund av klimatförändringarna. Liksom inlandets torka miss­tänks bero på klimatförändringarna, så hotar de också detta underverk om vattnet blir för varmt. Just denna sommar har medeltemperaturen varit någon grad varmare än normalt, mycket beroende på väderfenomenet El Niño. Korallblekningsperioden detta år är den längsta i revens historia. Sedan Attenborough besökte revet för första gången 1957 har Stora barriärrevet förlorat mer än halva sitt korallbestånd. Men om värmeökningen på jorden stiger 1,5 grad, är forskarna samstämmiga om att situationen kan bli långt mer allvarlig. Då kommer sannolikt många av världens korallrev att försvinna..

Ombord på Silver Sonic och arrangören Poseidon Outer Reef Cruises tar vi oss de tio milen ut till de yttre reven, Agincourt Reef. Att få simma ut i denna förtrollande undervattenvärld av fluorescerande korallskogar är en nåd att stilla be om. Och nu är vi här tillsammans med ett hundratal andra lika nyfikna och förväntansfulla turister som utan minsta blygsel skruvar på sig de heltäckande våtdräkterna.´

– Jag är glad att det inte är en skönhetstävling, säger en tysk kvinna och skrattar så hon kiknar. Fiskarna bryr sig i alla fall inte, säger hon innan hon kastar sig i vattnet i jakten på Nemo.

Stimmen av fiskar skimrar i alla tänkbara färgkombinationer beroende på solljusets brytningar och sveper förbi cyklopet i blixtsnabba vändningar som om de hade fått en elektrisk stöt. Det är få arter jag på förhand känner till, men clownfisken går ju inte att ta fel på i sin distinkta brandgula färg med vita ränder. Dykguiden Liam Platt som arbetat tio år ute på barriärreven berättar i en paus hur han upplever att dagligen vistas ute på reven.

– Jag lever min dröm och blir aldrig uttråkad. Varje dag är förhållanden olika och artrikedomen är så stor att man aldrig blir blasé, säger Liam Platt. Ibland får vi se valar, ibland hajar. Under knölvalsmigrationen får vi däremot inte gå ut alls. Mitt favoritrev är Izzys Wall där sikten är 35 meter sommartid, men vi har 42 olika rev att välja mellan på våra turer så det blir omväxling både för turisterna och för mig hela tiden.

Revet är ett så kallat ribbon reef, ett band av rev som löper parallellt med kontinentalplattan, och med ett djup på mellan 5–20 meter. Ett perfekt rev för snorkling och dykning för nybörjare och inte alltför avancerade dykare. Bland koraller i de mest spektakulära färgdräkter skymtar då och då en korall i vit nyans, vacker för ögat, men det är ett oroväckande tecken.

Om denna oro som tagit ny fart efter sommarens hetta och stora korallblekning svarar han så här:

– Tack och lov har vi äntligen fått regn och temperaturen har sjunkit från 31 till 27 grader, så korallerna kommer att hämta sig. Jag har redan sett förbättringar.

Signalen från visselpipan anger att det är dags att lämna vattnet. Vi gör det motvilligt men lyckliga om än med lite dubbla känslor av glädje och oro för planetens framtid.

Att korallreven är en av de känsligaste indikatorerna går inte att ta miste på efter snorkelturerna ute på Stora barriärrevet.

Guide Queensland

Snabbfakta

Invånare Queensland: 4,7 miljoner, 23,13 miljoner i hela Australien.

Valuta: AUD, australisk dollar.

Tidsskillnad: + 9 timmar.

Ta dig dit: Vi flög med Singapore Airlines från Köpenhamn via Singapore. Ett stopp på ett par dagar i Singapore är att rekommendera för att komma mer utvilad och i bättre tidsomställd balans till Australien. Sträckan trafikeras av de större bolagen Emirates över Dubai, Malaysia Airlines över Kuala Lumpur och Thai över Bangkok eller Air New Zealand med stopp i Söderhavet.

Ta dig runt: Att resa runt i Australien gör du bäst med Quantas inrikesflyg som också har särskilda flygpass. Det går också bra att åka buss, Greyhound, eller hyra bil

Boende

Tryp Hotel

Ett mycket speciellt hotell med stora graffitimålningar i loungen, höga barbord för både frukost och kvällsdrink och matchande hög musik. Stället smälter väl in i det hippa och trendiga kvarteren i West End. Allt är fräscht och snyggt. Dubbelrum från cirka 1 100 konor per natt.

14-20 Constance Street, Brisbane

tryphotels.com

Peppers Noosa Resort & Villas

Boendet ligger ett par minuters promenad från stranden. Hotellet är femstjärnigt med egen balkong. Här finns även en restaurang, en bar, två pooler, gym och spa. Stranden vid Laguna Bay ligger 500 meter bort. Dubbelrum från cirka 3 000 kronor natten.

33A Viewland Drive, Noosa Heads

peppers.com.au/noosa

Blue Lagoon Resort

Detta hotell ligger inbäddat bland palmerna intill den vackra Trinity Beach och består av lägenheter, de flesta med balkong och har flera pooler som smiter in mellan husen. Rum på nedre botten ligger i direkt anslutning till poolen. Bra restauranger ligger bara runt hörnet. Dubbelrum från cirka 1 300 kronor natten.

22-26 Trinity Beach Road, Trinity Beach

bluelagoonresort.com.au

Reef House Resort and Spa

Detta är ett av mina absoluta favorithotell längs den australiska östkusten i Palm Cove, 25 minuters bilresa norr om Cairns. Vackert, romantiskt i kolonial stil med fantastiska innergårdar och havsutsikt från restaurangen som dessutom serverar utsökt mat. Dubbelrum från cirka 2 000 kronor natten. Det finns även olika paketarrangemang.

99 Williams Esplanade, Palm Cove

reefhouse.com.au

Mat & Dryck

Grandview Hotel Pub & Restaurang

Ett legendariskt hotell som nu är pub och restaurang. Det ligger i den lilla hamnstaden Bowen längs Sunshine Highway mellan Brisbane och Cairns och är känd för filminspelningarna av filmen Australia där flera av scenerna utspelar sig i denna vackra träbyggnad från 1870. Vann förra året pris för Best Casual Dining av Queensland Hotels Association.

5 Herbert Street, Bowen

grandviewhotelbowen.com

2 Fish Seafood Restaurant

Prisbelönt fisk och skaldjursrestaurang i Port Douglas som jag varmt kan rekommendera. Här åt jag kanske den bästa middagen under hela resan längs den australiska östkusten.

56 Macrossan Street (Coconut Grove), Port Douglas

2fishrestaurant.com.au

Gerard's Bistro

Stället är en av de mest ikoniska restaurangerna i Brisbane med inredning och mat i mellanösternstil. Du kommer inte att bli besviken varken när det gäller maten eller interiören.

14-15 James Street, Fortitude Valley

gerardsbistro.com.au

L’unico Café

Denna italienare ligger på esplanaden i Trinity Beach 20 km norr om Cairns och är ett utsökt val när det gäller det italienska köket.

75 Vasey Esplanade, Trinity Beach

lunico.com.au

Billy Kart restaurant

Ett coolt, enkelt men läckert ställe som ligger i en ombyggd affär på Edmondstone Street i West End. Stället smälter väl in i de hippa kvarteren i området. Maten går i fusionstil med inspiration från Sydeuropa, Mellanöstern och Nordafrika.

2-4 Edmondstone Street, West End, Brisbane

billykart.com.au/west-end

Bistro C

Populär restaurang för både lunch och middag. Ligger direkt vid beachen Laguna Bay. Fräscht ställe och god mat med fisk och skaldjur som sin specialitet.

49 Hastings Street, Noosa Heads

bistroc.com.au

Locale Noosa Restaurant & Bar

Detta är ett av mina favoritställen i Noosa. Italieninspirerad restaurang i skön miljö. Utmärkt kök och trevlig personal. Ligger nära stranden och är mycket populär, så boka i tid.

62 Hastings Street, Noosa Heads

localenoosa.com.au

Mr Fitz's

Detta är en glassbar med handgjord glass som är ett måste att besöka i Brisbane.

1 Little Street, Fortitude Valley 4006

misterfitz.com.au/#mister-fitz

Se & Göra

Riverlife Adventure Centre

Här kan du hyra cyklar för att upptäcka South Bank Parklands och Kangaroo Point Cliffs.

Naval Stores, Kangaroo Point

riverlife.com.au

Noosa Everglades Discovery

Utforska Noosas flodsystem och sumpmarker som rymmer ett fantastiskt djurliv och Great Sunday Nationalpark som också ger utrymme för bad i ett av tillflödena till Noosa River.

Jetty 186 Gympie Terrace, Noosaville

thediscoverygroup.com.au/bar-b-canoe



Surf & Sand Safaris

Med jeep tar de dig till stränderna Rainbow Beach, Coloured Sands och 40 Mile Beach genom Cooloola Nationalpark. (I Queensland får man fortfarande köra bil på stränderna.) En helt fantastisk tur med kunnig guidning. Har du tur kan du se val och delfiner vid fyren.

1 Karoonda Road, Rainbow Beach

surfandsandsafaris.com

Rainbow Beach Horse Rides

Här kan du boka en ridtur på en av världens häftigaste stränder, Rainbow Beach. Vältränade och välskötta hästar. Att galoppera i solnedgången är magiskt.

Rainbow Beach

rainbowbeachhorserides.com.au



Tjapukai Aboriginal Cultural Park

Kanske ett av de bästa sätten att snabbt få en inblick i urinvånarnas liv i Australien. Vid sidan om ligger Skyrail som tar dig upp över regnskogen och ger en suverän utsikt över Cairns.

Kamerunga Road, Caravonica Lakes

tjapukai.com.au

skyrail.com.au



Poseidon Outer Reef Cruises

Från Port Douglas trafikeras Stora Barriärrevet av bland annat denna arrangör. Det tar ett par timmar att nå ut till de yttre reven där du kan snorkla och dyka ett par timmar. Under turen besöks minst två olika rev.

Port Douglas

poseidon-cruises.com.au

quicksilvergroup.com.au