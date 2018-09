Bahar Pars Stockholm

Skådespelaren Bahar Pars har en lång meritlista, både från film, tv och teaterscenen. Hon har sina rötter i Iran, men när hon väljer sina favoriter runt om i världen blir det Stockholm i allmänhet och stadsdelen Södermalm i synnerhet. Pärlor, smultronställen och favoriter – här är Bahars bästa…

… storstad

– Det finns en anledning att Paris har blivit ikoniskt, jag älskar blandningen av det ruffa med det lyxiga, allt känns rakt igenom romantiskt och filmiskt, i varje fall så tror jag att det är så och det får mig att drömma mig bort. Konst, mode, flirt, språket och baguetter… Jag har varit i Paris en miljon gånger men fortfarande inte lyckats lära mig ett enda ord franska och varje gång tänker jag att nä nu jävlar ska jag lära mig franska.

… ö

– Stockholm så klart. Nä, nu fick jag skuldkänslor och måste istället säga Kosteröarna i Bohuslän där min mans familj bor och har landställe. Det är så vackert och kargt, som en skräck-ö med ett vackert naturreservat där man plötsligt kan bli jagad av en fårflock, och det måste man ju ändå gilla.

… kafé

– Det finns bara två kaféer för mig – Café Blå och Il Caffe i Stockholm. På Café Blå hos underbara Farzaneh på Östgötagatan kan man äta vegogryta och spå sig i en magisk latte eller turkiskt kaffe. Il Caffe, där jag har skrivit små mästerverk, är som ett kontor där vi alla vill mysa i tystnad på Södermannagatan. Jag håller mig inom mina Södermalmskvarter.

Il Caffe

Södermannagatan 23

Café Blå

Östgötagatan 55

… bar

– Riche i Stockholm. Jag tar mig alltid dit efter jag har spelat föreställning på Dramaten.

Riche

Birger Jarlsgatan 4

riche.se

… hotell

– Axel Guldsmeden i Köpenhamn har de absolut bästa kuddarna i universum. Det är ett eko-hotell mitt i de gamla redlight-kvarteren i Köpenhamn. Jag gillar kontraster. Jag kan tänka mig bo hos Guldsmeden för alltid. Avalon i Göteborg är också mycket bra. Pool på taket och feng shui-inredda rum. Jättefint kakel i badrummet har de också. Poolen har dessutom en botten av glas som hänger ut i tomma luften så man kan kolla ner på folk på gatan när man simmar. Jag trodde länge att det var ett konstverk tills sommaren kom, jag blickade upp och såg ben simma omkring.

Axel Guldsmeden Hotel

Colbjørnsensgade 14

guldsmedenhotels.com

Avalon Hotel

Kungstorget 9, Göteborg

avalonhotel.se

… restaurang

– Svårt. Jag har ingen favorit, men jag gillar Gossip och att välja mellan restaurangerna på matmarknaden Teatern på Ringens köpcentrum vid Skanstull i Stockholm. Och ett nudelställe i Gamla stan som jag aldrig vet namnet på för det är ett hål i väggen, men har riktiga ramennudlar som jag verkligen gillar.

Gossip

Skånegatan 71

shanti.se/gossip

Teatern

Götgatan 100

ringencentrum.se/teatern

… park

– Vi bor praktiskt taget i Nytorgsparken, min dotter leker och jag sitter på parkbänken och tittar på, oftast med en kopp kaffe eller en smoothie från Urban Deli. Jag gillar även Vitabergsparken, den känns lite andlig med Sofia kyrka.

… butik

– Stadsmissionen på Skånegatan och Röda Korset på Östgötagatan är riktiga fyndkällor. Adidas Store på Hötorget, men om Sephora räknas som butik så är Sephora min favorit. Ligger på Biblioteksgatan.

Stadsmissionen

Skånegatan 75

Röda Korset

Östgötagatan 67

Adidas Store

Sveavägen 21-23

Sephora

Biblioteksgatan 2-4

… flygbolag

– Norwegian. Trevlig personal, bra priser, lättillgängligt, känns stabilt och är oftast i tid.

… pryl på resan

– Jag har alltid med mig min pincett och nagelsax, men jag har även börjat med en fuktsprej att använda på planet, man blir så torr i hyn. Den absolut bästa prylen jag har skaffat är hörlurar som isolerar ljud, det är en helt ny upptäckt för mig. Och en anteckningsbok, jag skriver old school dagbok faktiskt.

Aktuell med: Bahar Pars kommer under hösten fronta KappAhls kampanj My everyday Essentials, med nyckelplagg för alla garderober. Hon kommer även att spela i Bergmans Persona på Dramaten under Bergmanfestivalen. Dessutom ses hon i Svartsjön 2 och Conspiration of silence, båda på Viaplay. Därutöver skriver hon på sin första långfilm i rollen som regissör som enligt planerna ska spelas in under 2019.