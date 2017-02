"Bloggen om Tallinn är som ett webbmuseum"

Tomas Alexandersson driver den populära bloggen "The Tallinn collector" som handlar om hur Tallinn marknadsfördes förr i tiden: ett slags webbmuseum som visar på hur staden framställdes, har sett ut och varit. Här berättar Tomas om varför han startade bloggen, om sin kärlek till staden och varför han tycker att Tallinn förtjänar mer uppmärksamhet.

Av: Linda Larsson



Berätta om the Tallinn Collector?

– The Tallinn Collector skulle jag beskriva som ett webbmuseum, där besökaren genom bilder och text kan följa Tallinns turismhistoria. Materialet hämtar jag från reseguider, broschyrer och vykort – allt i original. Eftersom materialet handlar om Tallinn när Estland var en sovjetrepublik, tycker jag att det finns flera intressanta aspektar att belysa. The Tallinn Collector handlar inte om att jag vill få tillbaka Sovjet, utan snarare visa på hur staden framställdes, har sett ut och varit.

Jag bodde i Tallinn i flera år och under tiden där samlade jag på mig allt material – först som en rolig grej. När jag sedan flyttade hem till Stockholm igen började jag skissa på The Tallinn Collector.

Jag skulle tro att min kärlek till staden i kombination med att jag gärna ville visa upp materialet jag hade, är de bakomliggande orsakerna till att jag startade bloggen. Nu har jag haft den i cirka tre år.



Hur hittar du material till bloggen?

– Jag köper och får material i Tallinn – ofta på marknader, second hand-butiker eller genom privatpersoner.



Hur står sig Tallinn i jämförelse med andra länders städer?

– Jag har rest runt i ett 40-tal länder. Som stad ligger Tallinn högt på listan. Jag tycker Tallinn erbjuder mycket upplevelser och intryck på en liten yta. Kombinationen av öst och väst blandas: nägot som ger sig i uttryck i omgivningarna, bland människorna, i maten och i kulturen. Du finner bra hotell, restauranger och attraktioner. Trots att Tallinn fortfarande låter och verkar främmande och eventuellt tråkigt för många – tycker jag Tallinn förtjänar mer uppmärksamhet. Det är en härlig stad som har växt till sig enormt. Tallin är absolut en tuff spelare i Europa!

Andra favoriter är Tokyo, Reykjavik och så har jag ett tycke för Kiev. I Tokyo känner jag mig liten och fri. Där finns allt, och allt är dessutom enkelt. Reykjavik är en pärla. Älskar det pittoreska, omgivningarna, landskapet och stadens intensiva nattliv. Kiev är en häftiga stad med vänliga invånare och spännande arkitektur.



Hur kom det sig att du kom till Tallinn första gången?

– Tallinn kom in i mitt liv som en storm. Jag besökte staden första gången 2004 med en kompis. Jag minns att jag tyckte staden var läcker. Under 2005 sökte jag ett jobb via Arbetsförmedlingen som visade sig vara på ett kontor i Tallinn. Jag visste då inte vad för företag det var, utan endast att det hade med kundservice att göra. Jag fick jobbet utan någon direkt ansträngning och några veckor senare var jag där. Jag fick en hög lön i estniska mått och en betald hyreslägenhet i Tallinns Gamla Stad. Jag levde livet.

Jag bodde i Tallinn i nästan 7-8 år. Under min tid där bytte jag även jobb och arbetade extra på en tidning, där jag skrev olika nöjesreportage på svenska och engelska om staden. Från Tallinn reste jag mycket till Baltikum, Ryssland och Ukraina. Jag har alltid känt mig attraherad av Östeuropa.



Om du inte får bo i Tallinn, vilken stad hade du då bott i?

– Stockholm. Men nu bor jag ju här. Jag skulle inte lämna Norden. Älskar klimatet, luften och hemmakänslan. Reykjavik kanske. Eller så skulle jag köra på Helsingfors och försöka ”väcka björnen som sover”. Oslo är dock trevligt och Köpenhamn ger mig lite Amsterdam och Berlin-feeling. Oj, nu prickade jag in alla nordiska städer.

Om Tomas Alexandersson

Gör: Driver bloggen thetallinncollector.com

Bor: Stockholm