Härliga Helsingfors - tipsen du behöver

Att designen håller världsklass vet väl alla vid det här laget. Men Helsingfors har mer att bjuda på än så. Vi gjorde resan över Östersjön och fann trendriktiga barer, välsmakande mat – och ja, en hel del design också. Av bästa märke.

Text: David Grudd Foto: Caroline Nyman

Restauranger

Bronda

Högt, högt i tak. Stora, stora fönster. Ljuset strömmar in genom Brondas matsal och ut från köket kommer brasseriklassiker i moderna tolkningar. Välj avsmakningsmenyn, dela på ett gäng rätter eller slå er ned i baren intill den gigantiska vinkylen. Tomi Björk och Matti Wikberg, som är männen bakom Bronda, är kända från bland annat Farang som öppnades i Helsingfors 2009 och som sedan kom till Stockholm.

Eteläesplanadi (Södra esplanaden) 20

ravintolabronda.fi

The Cock

Avslappnat ställe vid Kaserntorget som börjar dagen som lunchhak och via middagsrotisserie sedan blir till en populär bar som håller öppet till tvåsnåret. God stämning och ännu godare mat. Såväl kött som vegetariskt är bra val, men det är framför allt fiskrätterna som sticker ut på The Cock.

Fabianinkatu (Fabiansgatan) 17

thecock.fi

Skiffer

Var serveras den bästa pizzan i Helsingfors? På Skiffer, menar vi och har utsökta Surf & Turf, med chorizo, kräftor och koriander, som stöd för påståendet. Tunna bottnar, stenugn och bra råvaror är framgångsreceptet för detta utmärkta lunchalternativ på Skillnadsgatan.

Erottajankatu (Skillnadsgatan) 11

skiffer.fi

Holiday

Fisk och skaldjur står på menyn. Förstås – Holiday ligger ju vid vattnet, närmare bestämt på den västra sidan av den lilla ön Skatudden. Uteserveringen är populär, så även ostronen på den här lyckade kombinationen av restaurang och bar. Högljutt, intimt – och med ett bra utbud av gindrinkar.

Kanavaranta (Kanalkajen) 7

holiday-bar.fi

Hotell

Lilla Roberts

Ett boutiquehotell i begreppets rätta bemärkelse. Art déco för hela slanten är vad som gäller i Lilla Roberts tjusiga lobby och stilen sätter även sin prägel på övriga utrymmen i den tidigare polisstationen. Smarta och snygga rum och välbesökt i såväl bar som restaurang.

Dubbelrum från cirka 1 200 kronor natten.

Pieni Roobertinkatu (Lilla Robertsgatan) 1-3

Hotel St. George

Helsingfors nyaste hotell har slagit upp dörrarna vid Gamla kyrkoparken, mitt i stadens hjärta. Öppningen var hett emotsedd och det på goda grunder. Carola Rytsölä, som fick förtroendet att förädla insidan av den världsberömde arkitekten Onni Tarjannes 1800-talsbyggnad, har nämligen svarat för ett synnerligen gott arbete. 153 moderna rum och en fantastisk vinterträdgård utgör grunden i det som kallats för en ny era i Helsingfors hotellhistoria. Dubbelrum från cirka 1 900 kronor natten.

Yrjönkatu (Georgsgatan) 13

Shopping

Punavuori

Design från Helsingfors har tagit världen med storm och i stadsdelen Punavuori, Rödbergen, ligger kvarteret som går under namnet Design District Helsinki. Här, på bland annat Rödbergsgatan, ligger designbutikerna på rad och givna besöksmål för stadens shoppingturister. Här ligger också några av stadens trendigaste kaféer, däribland Instagramfavoriten Healthinki vars färgsprakande "supermat" lyser upp sociala medier under frukosttid.

Punavuorenkatu (Rödbergsgatan)

designdistrict.fi

Barer

Bier-Bier

Joanna Laajisto tillhör Helsingfors mest anlitade designers och intill parken Trekanten har hon gått loss i baren Bier-Bier. Eller gått loss – sparsamt utsmyckade Bier-Bier går mest i mörkt trä och petroleumblått och framkallar den där robusta atmosfären som lämpar sig så väl när man ska ta sig an stans bredaste ölutbud. Här hittar du öl från alla tänkbara håll och kanter – och i alla möjliga stilar. Be om en provsmakningsbricka och välj fem sorter du aldrig testat förut.

Erottajankatu (Skillnadsgatan) 13

bier-bier.fi

Trillby and Chadwick

Även Finland hade sin förbudstid – något som speakeasybaren Trillby & Chadwick tagit fasta på med sin tolkning av 1920-talets Helsingfors. Namnet är hämtat från en fiktiv detektivbyrå och just detektivarbete behövs för att hitta in till det hemliga stället på Katariinankatu. Någon skylt finns förstås inte, i stället gäller det att hitta rätt trappa och rätt dörr där du sedan annonserar din ankomst via en tidstypisk telefon och förhoppningsvis får nådiga nicken. Inga telefonerande, inget fotograferande – däremot stans bästa drinkar.

Katariinankatu (Katarinagatan)

trillbychadwick.fi

Se & Göra

Löyly

Ett Helsingforsbesök är naturligtvis inte fullbordat utan ett riktigt bastubad. Alternativen är många, men Löyly vid Ärtholmens strand är vår favorit. Innovativ design, tre rykande rum, möjlighet till ett dopp i havet och så en rejält tilltagen uteservering med plats för sisådär 600 personer. Bäst i stan och därmed basta.

Hernesaarenranta (Ärtholmsstranden) 4

loylyhelsinki.fi

