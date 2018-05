Fler väljer endast handbagage på flyget

Det är fler och fler flygbolag som har börjat ta betalt för incheckat bagage, som följd väljer många resenärer att resa endast med handbagage för att undvika extra avgifter.

Text: Malin Nilsson



12 procent av de resenärer som har förändrat sitt utlandsresande under de senaste tre åren uppger att just bagagefrågan är den största förändringen, och att de som följd allt oftare väljer att inte ta med en större väska som måste checkas in, enligt Tickets Sifoundersökning. Det är främst resenärer i åldern 18-30 år (19 procent) som oftare försöker resa med endast handbagage, medan resenärer i åldern 51-65 år (5 procent) är minst påverkade av de nya avgifterna.

Resenärer från Malmöområdet uppger i störst utsträckning att de oftare försöker resa med endast handbagage, 37 procent av malmöiterna väljer att resa lätt. Med både Sturup och Kastrup som närliggande flygplatser är det nära till många resmål i Europa, och det bekväma avståndet bidrar till kortare semestrar som exempelvis weekendresor där det oftast räcker med ett handbagage.

– För en kortare resa klarar sig de flesta resenärer med endast en kabinväska, och weekendresornas ökade popularitet i kombination med resenärernas ökade prismedvetenhet gör att allt fler väljer att inte checka in en väska på flyget när de åker på semester, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.

De som påverkats i minst utsträckning av de extra avgifterna är boende i norra Mellansverige. Endast 6 procent uppger att de på grund av extra avgifter oftare försöker resa med endast handbagage, jämfört med för tre år sedan.



Källa: Tickets Sifoundersökning, svenska resenärer som uppger att deras utlandsresande har förändrats de senaste tre åren (62 procent), riksrepresentativt urval.