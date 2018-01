Dubai – bästa tipsen för dekadens deluxe

Surrealismen regerar i emiratet som på bara ett decennium blivit en av världens hetaste destinationer. Glöm allt som har med lagom att göra.

Text: Linda Larsson

Blue Marlin Ibiza

– Festa dagtid –

För den som tror att alkoholförbudet i Förenade Arabemiraten innebär att partyhatten inte ska packas med – tänk om. Alkoholförbudet innebär att varje ställe som får servera alkohol måste ligga i anslutning till ett hotell eller en privat klubb – och därför gör alla klubbar och barer det. Blue Marlin Ibiza är klubben alla pratar om i Dubai och det råder alltid stor hype kring när klubben stänger eller öppnar för säsongen. Fredagar är dagen som gäller. Kom hit tidigt – festen är som bäst på eftermiddagen.

bluemarlinibiza-uae.com





Foto: Cirque Le Soir.

Cirque Le Soir

– Cirkusstämning på klubben –

Den kända klubben öppnade i London 2009, i Dubai 2011 och 2013 i Shanghai. Här råder riktig cirkusstämning och man sparar inte på krutet – varje kväll bjuds på en show utan dess like med dansare i galna och spektakulära utstyrslar. Tänk på att vara uppklädd om du går hit – galenskapen till trots duger det inte med jeans och sneakers. Ett generellt tips i Dubai är att hellre vara för uppklädd än nedklädd.

Öppettider: 22.30 - 3.00

Fairmont Hotel, Sheikh Zayed Road

cirquelesoirdubai.com

Dubai Mall

– Mycket mer än shopping –

Dubai Mall, världens största köpcentrum, är mycket mer än bara en shoppingupplevelse. Här finns en isrink och världens högsta byggnad, Burj Khalifa, ligger i direkt anslutning, liksom kända Dubai Fountain. I Dubai Mall finns också ett undervattenszoo där du kan dyka i ett akvarium med tio miljoner liter vatten. För att inte tala om alla restauranger och kaféer där du hänger när hettan utanför är alltför intensiv. Hit åker man för att umgås helt enkelt.

thedubaimall.com

Vaxa (allt)

Även om det mesta i Dubai är dyrt är det betydligt billigare att vaxa sig, oftast mindre än halva priset av vad det kostar i Sverige. Så strunt i att ta med rakhyvlarna och boka in en tid på en av Dubais alla salonger så snart du landat. Här anser man att allt kroppshår förutom det på huvudet är till för att tas bort – du kan till och med vaxa näsan.



Foto: Linda Larsson.

Burj Al Arab

– Så tar du dig in –

Att checka in på vad som sägs vara världens enda sjustjärniga hotell, Burj al Arab, är inte för alla och det är heller inte tanken. Det är inte tillåtet för den som inte bor på hotellet att sonika strosa in och begapa hotellets glänsande ytor och dyra gäster. Men det finns ett kryphål – man kan ändå få uppleva åtminstone en del av hotellet genom att förhandsboka en drinkkväll i hotellets takbar, The Terrace. Du måste beställa drinkar för minst 350 dirham, cirka 870 kronor, men du får åtminstone en väldigt vacker utsikt på köpet.

Atlantis the Palm

– Bästa strandhänget –

Det är till det laxrosa sagoslottet Atlantis the Palm på den konstgjorda halvön i form av en palm som du ska bege dig om du vill uppleva det roligaste strandhänget. Hyr en solstol eller en solsäng, ta på dig din överdrivet glittrigaste bikini och njut av sushi, shisha och ananasdrinkar under ett skuggande paraply. Du behöver inte bo på hotellet för att nyttja stranden.

3 Jumeirah Road

REEL Cinema

– Lyxbio –

Varför inte lyxa till det med lyxbio när du ändå är i lyxens mecka? Det finns flera biografer att välja på som erbjuder VIP-avdelningar och en av dessa är REEL Cinema i Dubai Mall. Här tas din bioupplevelse till en ny nivå – VIP-behandlingen börjar redan i loungen, där du hänger bekvämt innan bion börjar och väl inne i biosalongen väntar en stor fåtölj, filtar, kuddar och ett litet sidobord med en knapp att trycka på för personlig butlerservice. Det kostar cirka 330 kronor för VIP-paketet, ett vanligt biobesök kostar cirka 90 kronor.

Dubai Mall

reelcinemas.ae

Miracle Garden

Miracle Garden är en 72 000 kvadratmeter stor trädgård med över 109 miljoner planterade växter – i öknen. Strosa runt bland Disneylika sagoslott och miniatyrhus med blomstertäckta fasader. Kom inte utsvulten – här finns inget stort utbud av restauranger – men skuille den lilla hungern dyka upp kan du stilla den på någon av parkens kaféer. Miracle Garden öppnade på Alla hjärtans dag 2013 och har sedan dess lockat både nyförälskade par och barnfamiljer. Och de som tröttnat på sand.

Al Barsha South 3, Barsha



Foto: Legoland.

Legoland

– Världens högsta miniatyr –

Legoland har öppnat i Dubai och är därmed Mellanösterns första. Parken öppnade i slutet av oktober och det senaste tillskottet är en vattenpark med Legotema som ligger i direkt anslutning till nöjesparken. På Legoland Dubai finns över 60 miljoner legobitar och världens högsta legobygge – en 17 meter hög kopia av världens högsta byggnad, Burj Khalifa.

legoland.com/dubai

Radisson Blu Hotel

– Frunch –

Dubai är känt för sina fredagsbruncher – frunch – som oftast inkluderar fritt flöde av champagne och en fest som heter duga. För den som vill ha en lite lugnare tillställning erbjuder nu Radisson Blu Hotel en frunch med nybakad pizza, tapas och brittiska klassiker som Yorkshirepudding. Frunchen serveras mellan 12.30–16.00 och kostar cirka 600 kronor inklusive alkohol eller cirka 370 kronor utan.

Certo Italian Restaurant, Dubai Media City

