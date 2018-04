Hotellen vi vill checka in på NU

Det öppnar ständigt nya hotell – här är några favoriter som öppnade under det senaste året.

Soneva sätter standard på Maldiverna

Soneva Jani

Soneva, hotellkedjan som startade själva konceptet med barfotalyx, är tillbaka där allt började för dryga 20 år sedan – på Maldiverna, med ett nytt hotell som återigen sätter trenden. Soneva Jani består av 24 villor byggda längs en lång pir rakt ut i det kristallklara havet. Villornas blotta storlek gör att det här hotellet ligger i en klass för sig. Det är verkligen villor i ordets rätta bemärkelse. Storslaget och ändå nära naturen i material och fysik. Inte minst imponerade är vi av taket ovanför sängen som med ett knapptryck åker bort så att man kan ligga och titta på stjärnhimlen. Några villor ståtar också med egen vattenrutschbana. Det är inte lätt att sätta en ny standard på Maldiverna men Soneva har gjort det igen. Dubbelrum från cirka 12 000 kronor natten.

Upplevelser i den heliga dalen

Explora

Den chilenska hotellgruppen Explora ska man hålla ögonen på om man gillar natur och äventyr. De startade med en lodge långt ute i ödemarken i bergsmassivet Torres del Paine i Patagonien som snabbt fick världsrykte och vann otaliga priser både för sin arkitektur, sin miljöpolicy och sin service. Efter att ha skapat ytterligare ett prisat hotell i Atacamaöken och ett på Påskön är det nu dags för Sacred Valley i Peru. Dalen som ligger mitt i Incariket på vägen mellan Cusco och Machu Picchu är en underskön plats på 3 000 meters höjd och ett utmärkt ställe för utflykter i detta ett av världens främsta områden både för natur och historisk kultur. Dubbelrum med all inclusive från cirka 8 000 kronor natten.

Futurism i Tel Aviv

The Poli House

Karim Rashid är kungen av futuristisk design. Allt han gör ser ut som ett rymdskepp ur någon gammal sci-fi-serie från 1970-talet. Ett av hans senaste projekt, The Poli House i Tel Aviv, är inget undantag. Mycket blänkande vitt parat med klara neonfärger, plastiga material och organiska former som en cockpit ur Månbas Alpha. I dessa tider av jordiga färger, matta material och klassiska miljöer är det ett skönt avbrott även om det verkligen inte är nytt. Karim Rashid har hållit stilen, sin egen stil, i decennier nu. Så för en glänsande futurism i Tel Aviv boka Poli House.

Varför inte en egen regnskog?

Rosemont Hotel and Residence

I Dubai har man en enkel regel. Allt som inte finns i öknen, och det är ju en hel del – det bygger vi. Efter skidbackar och exotiska akvarier, varför inte – en regnskog. På Rosemont Hotel and Residence som kommer att marknadsföras under Hilton Curio-collection, kan man snart ta en promenad i något som liknar Amazonas eller Borneo. En skog inne på hotellet. I en regnskog måste det ju förstås regna men det är ju heller inte förenligt med yttersta lyx att blöta ner kavajen. Men det har man förstås löst. Här kan man kliva in i regnet utan att bli blöt. Hur det funkar? Sensorer känner av var man befinner sig så att regnet gör ett litet uppehåll precis två meter omkring där man går. Genialt! Hoppas SMHI plockar upp idén. Hotellet är designat av Zas Architects och öppnar i slutet av 2018.

Vulkaner och gorillor I Rwanda

Bisate Lodge

Rwanda är ett av Afrikas mest extrema länder, på många sätt. Efter ett av den moderna tidens mest brutala inbördeskrig har landet på rekordtid tagit sig till en position som ett av de länder med snabbast ekonomisk och social utveckling i Afrika. Huvudstaden Kigali har till exempel blivit en av Afrikas främsta IT- och startup-hubbar. Men inte bara tekniken frodas. Naturen gör det också. Rwanda är ett himmelrike för naturälskare som vill möta gorillor i tjock regnskog. Wilderness Safaris, som driver några av Afrikas bästa och mest ekovänliga safaris och lodger, byggde Bisate Lodge under 2017. Sex stycken villor i djupt inne i skogen med utsikt över inte mindre än tre av Rwandas vulkantoppar. Det stora område hotellet förfogar över är ett viktigt tillhåll för den utrotningshotade bergsgorillan som nu får en välbehövlig fristad och chansen att möta storögda turister – eller om det var tvärtom.

Hellsten i glashus

I åratal nu har folk på centrala Södermalm i Stockholm stirrat på den glansiga glasfasaden mitt bland stenhusen från sekelskiftet och efter många turer öppnar nu äntligen hotell och restaurang i den excentriska byggnaden. Det är den finurliga hotellentreprenören Hellsten som slår upp dörrarna, tidigare känd för sina små personliga hotell i huvudstaden.

