Hotellspaning: snyggt för en pottstyver

RES hotellexpert Johan Lindskog trendspanar inom hotellvärlden. Generator Hostel kombinerar design med ett billigt pris.

Av: Johan Lindskog

Världen blir allt mer polariserad. Höger och vänster. Rika och fattiga. Nord och syd. Brunt eller grönt. Också på hotellmarknaden sticker ytterligheterna iväg åt olika håll. Å ena sidan verkar lyxen inte ha någon hejd. Att hotellrum kostar över 10 000 kronor natten är inte ovanligt längre, och då pratar vi inte om några presidentsviter, bara dubbelrum som blir lyxigare, vräkigare, guldigare och på alla sätt mer grogantiska. Å andra sidan bubblar det av nya coola hotell som samtidigt pressar priserna.

Lågt pris hänger inte längre ihop med trasiga gardiner och fimpar under sängen. Eller hamburgare (en gång bodde jag på ett lite för billigt hotell i New York. När jag skulle gå och lägga mig hittade jag en halväten hamburgare under sängen. När jag ringde och påtalade detta meddelades vänligt att det skulle åtgärdas så fort som möjligt nästa dag). Så här behöver det inte vara längre.

Numera är ofta de billigaste hotellen också de ballaste. De ser sig mer som plattformar för moderna människors möten än ställen att sova på. Ett bra exempel är kedjan Generator som sprider sig över Europa, till Stockholm bland annat. Och nu även över Atlanten till Miami.

Där i Miami har också coola Freehand öppnat. Ett hotell slash hostel som började i Chicago sig sig vidare till Los Angeles och snart även finns i New York. Designat. Centralt. Och billigt. Alltså möjligt att bo bra mitt i smeten i världens coolaste städer utan att behöva ruinera sig.

På den här typen av hotell kan man ofta välja det snorbilliga alternativet att dela rum, alltså vandrarhemstänket, men till skillnad från hur det brukade vara med svettiga studenter, snoriga lodisar och snarkande scouter så är det nu en sorts sociala mötesplatser för hippa millennials som gärna ligger och snackar i den snygga våningssängen med någon främling som också vill jobba på Google.

