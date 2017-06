Yoga på Bali

Bali är en spirituell plats dit yogis från hela världen åker för att hitta lugnet. Här tipsar vi om fyra platser att andas in och ut på Bali:

Power of Now Oasis – Yoga Studio Bali

Intill en av Balis bättre stränder ligger det här stället som erbjuder yoga, meditation och holistiska behandlingar av kropp och själ i en ekovänlig, harmonisk trädgårdsmiljö. Här finns varken restaurang, hotell eller spa, utan all fokus ligger på yoga och meditation. Några exempel är indisk yoga, Hatha, Vinyasa, Chakrayoga.

Jl. Mertasari, Sanur Kauh, Denpasar Sel.

The Yoga Barn

"Ladan” erbjuder upp till 11 yogaklasser per dag året runt. Allt från ayurveda till holistisk healing med avgiftning, kolonrensning, infraröd bastuterapi, akupunktur med mera. Nyligen inrättades nio rum som man kan hyra om man stannar minst tre dygn.

Jl. Raya Pengosekan, Ubud

Serenity eco guesthouse and yoga

Ett hotell som är så mycket mer, som en egen liten värld i sig. Här erbjuds både yoga för nybörjaren och kurser för de som vill bli yogalärare. För den som vill ta en paus från allt yogande är den hemgjorda glassen på hotellets café helt fantastisk.

Jl. Nelayan, Canggu

Ubud Sari health resort

En anläggning som erbjuder både yoga och hälsokurer, med övernattning eller veckovistelser. I restaurangen serveras frukt, grönsaksdrinkar och vegetarisk mat. Smaka gärna deras hälsodrink mixad av bland annat spenat, lime, selleri, morötter, rödbetor, ananas. En riktig hälsoboost.

Jl. Kajeng No.35, Ubud

För fler tips: spana in vår Bali-guide.