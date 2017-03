I dag klär sig världen i grönt

I dag, den 17 mars, firas St Patrick’s Day – och blir lite grönare då kända sevärdheter världen över kommer att lysa upp i grönt.

Bland sevärdheterna som kommer att få en grön stass i dag är bland annat Vasamuseet i Stockholm, Colosseum i Rom, kyrkan Sacré-Cœur i Paris och milleniepariserhjulet London Eye (för att nämna några).

Men inte bara kända byggnader antar en grön färg i dag. I Australien kommer The Big Banana, The Big Kangaroo and The Big Tasmanian Devil att lysa upp i grönt. I Nairobi National Park i Kenya kommer statyerna av två noshörningar, Kyela och Lankeu också att bli gröna dagen till ära.