Checka in i Banksys nya konstprojekt

”Är det ett skämt?” Det är de första orden som möter en när man klickar in på hotellets hemsida. Walled Off Hotel ligger i Betlehem, fem meter innanför muren på den palestinska sidan, och är ett konstprojekt av den avantgardistiska brittiske gatukonstnären Banksy.

Text: Kajsa Beausang

Svaret på frågan är nej, Walled Off är ett riktigt hotell med fullt funktionerande faciliteter och som ”hälsar alla varmt välkomna, oavsett på vilken sida av konflikten man står och oavsett varifrån i världen man kommer”. Hotellet ska enligt utsago vara politiskt oberoende, ett påstående som har stöd i att det ligger i område C, en plats som till skillnad från många andra delar av Västbanken är öppen både för israeler och palestinier.

Banksy, vars identitet är en för allmänheten väl förborgad hemlighet, är känd för sina satiriska och subversiva konstverk och på senare tid har han – ryktet gör gällande att hen är en han – även lagt till titlarna dokumentärfilmare och hotellskapare på sitt anonyma visitkort.

Namnet Walled Off är givetvis en parafras på det berömda New York-hotellet Waldorf Astoria och parodierna fortsätter ända in i pianobaren. Där kan man varje eftermiddag avnjuta afternoon tea eller en Walled Off Salad, där hummus har ersatt Waldorfsalladens selleri, äpplen och druvor. Pianobaren ska minna om en sliten, brittisk herrklubb i kolonialstil, en självklar blinkning till att Palestina under första halvan av 1900-talet var en brittisk koloni.

Hotellet, som ligger i en gammal porslinsbutik, är fyllt av Bankys egna konstverk, men de nio hotellrummen är dekorerade av konstkollegorna Sami Musa från Ramallah och franskkanadensiska Dominique Petrin. Bygget är en markör för att påminna om att det är 100 år sedan Storbritannien koloniserade Palestina – och en förhoppning om en tankeställare kring vad som hänt sedan dess. Ambitionen är att hålla öppet hela jubileumsåret – ”kanske längre, om folk kommer” – och trycket på rummen har varit stort sedan öppnandet i mars i år. Däremot blir Banksy inte rik på kuppen. Faktum är att han inte kommer att tjäna en enda shekel på hotellverksamheten, all vinst går nämligen tillbaka in i lokala projekt.

Dubbelrum från cirka 2 400 kronor per natt. Du kan även välja att bo i en ”budgetbarack” för cirka 650 kronor per natt.

walledoffhotel.com