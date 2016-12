Kevin Walker: "Jag besöker ofta Irland"

Idolvinnaren och fotbollsspelaren Kevin Walker är precis hemkommen från Irland där han spelade in musikvideon till nya singeln The wind.”Vi googlade fram ett fyrhus, sen åkte jag och min bror dit med en kamera”.

Text: Linda Larsson

Foto: Kevin Walker, privata

Vad gjorde du på Irland mer än att spela in en musikvideo?

– Jag och min familj åkte först till pappas hemstad: Carlow som ligger cirka 45 minuter från Dublin söderut där vi var i sex dagar, umgicks med släkten. Sen åkte jag, min dotter och min sambo runt i en hyrbil i en vecka.

– Jag besöker Irland rätt ofta, jag har ju släkt där. Pappa är från Irland.

Musikvideon, hur spelades den in?

– Jag och min bror googlade fram ett gammalt fyrhus som ligger 1,5 timme från pappas hemstad. Sen åkte vi dit med en kamera och spelade in videon på två timmar.

Att ha en koppling till ett land som man besöker – på vilket sätt blir resan annorlunda än annars?

– Har man en koppling till ett land har man ju hört historier därifrån – och att själv då få uppleva platserna man har hört talas om är kul. Sen att träffa släkt och vänner är såklart roligt. Jag var ofta på Irland som liten. Vi åkte dit en, ibland tre, gånger per år.



Vad förknippar du Irland med?

– Jag gillar kvällarna där, man umgås på ett lite annorlunda sätt. Hela familjen sitter uppe och umgås. Kvällarna blir sena och alla sitter uppe och sjunger tillsammans. Grannar flödar in och ut. Irlands umgängeskultur är lite mer levande än den generella i Sverige.



– Sen spelar jag golf – och Irland har väldigt fina golfbanor. Naturen är fantastisk. Ett tips vid regn är att gå till en pub med livemusik och beställa in en Irish stew med en fin pint – då spelar regn ingen roll.



Vad för typ av resenär är du?

– Jag tycker om att resa – jag gillar även resan som sådan. Jag gillar att bara dra på ett par hörlurar och sen drömma mig bort.

– Jag brukar boka ett fint hotell på en destination med mycket saker att göra. Jag kan sitta still en timme eller två men sen måste jag göra något. Och god mat är viktigt, att få nya smakupplevelser!



Hur mycket reste du som barn?

– Vi åkte på några resor när jag var mindre: till Teneriffa, Thailand och Florida bland annat. Sen var ju pappa fotbollstränare och jag spelade fotboll så det blev en hel del träningsresor också under min uppväxt.

Hur mycket reser du på ett år?

– Jag spelar 13 bortamatcher som inte är i Stockholm varje år så det blir en hel del resande. Och sen åker vi iväg på träningsläger: i år till Portugal.

Hur mycket hinner man uppleva landet när man är iväg på en träningsresa?

– Jag försöker alltid ta någon ledig dag för att hinna se något. Men man fokuserar på att träna och vila – dagarna är ganska intensiva.

Vilket är det bästa landet när det kommer till träning?

– Om man spelar fotboll är ju planerna viktiga. Turkiet har väldigt bra planer – och bra mat. Sen gillar jag Barcelona, även om planerna där inte är de bästa är staden som sådan fantastisk.

Om Kevin Walker

Idolvinnare 2013 och lagkapten för Djurgården IF.

Akutell med: Nya singeln The Wind som släpptes 23 december. Se videon här: