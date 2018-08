"Mallorca är en favorit"

Sveriges mesta dragqueenartist Christer Lindarw har underhållit oss i över 40 år och har nyligen rundat av jubileet med en hejdundrande show. Inspirationen till showerna har han hämtat från New York och tygerna inhandlades i Bangkok. Men när han ska koppla av – då är det till Mallorca det bär. Här är Christer Lindarws bästa…

Av: Linda Larsson

… ö?

– Mallorca och Palma är en återkommande favorit. Palma är en ”riktig” stad med många affärer, restauranger och mycket kultur. Jag har många vänner som bor och har bott i Palma. Bland annat hade min vän Lasse Flinkman en lägenhet där under 1980- och 1990-talet, så jag har varit där ofta.

… strand?

– Es Trenc på Palma. Att ta sig dit från Palma tar cirka 40 minuter – men är så värt! En lång strand som är helt fantastisk och dessutom är den skyddad så man får inte bygga hotell där. Sanden och havet går in i varandra. Klientelet är lite blandat. Vissa solar nakna, andra inte – man gör som man vill där.

… land?

– Thailand har skönt klimat, vänliga människor, fantastiskt god mat och sen är där billigt. Jag älskar Bangkok – Asiens New York – och köpte alltid mycket tyger till mina shower där. Mina resor till Bangkok och Thailand är en kombination av semester och att köpa tyger till showen.

… storstad?

– Berlin är en häftig, kul och kreativ stad. Nattlivet är roligt. Överraskningar lurar runt varje hörn.

… höststad?

– New York: temperaturen är ofta skön under hösten. Sommaren är lite förlängd där. Sen är hösten kul om man som jag gillar kläder. Då kommer mycket nya grejer in i butikerna. Likaså går många nya shower upp på Broadway som är intressanta att gå och titta på. Så länge jag inte stöter på Trump är jag glad.

… svenska stad?

– Göteborg och Stockholm ­– jag gillar större städer. Stockholm är ju hemma och jag kan inte tänka mig att bo någon annanstans. Men annars trivs jag i Göteborg, en stad med trevliga människor som är lagom stor. Att få saker gjorda är lättare i Göteborg än i Stockholm. Att handla något i Stockholm är alltid ett projekt – som att handla en ny brödrost. I Göteborg kan man göra alla sina ärenden på en kvart.

… hotell?

– Jag är ingen lyxhotellsmänniska. Huvudsaken är att hotellet är rent och fräscht och att frukosten är okej. Jag gillar inte lyxhotell med för mycket påpassning. Hellre lägger jag pengarna på att resa bekvämare eller att handla något kul.

… budgethotell?

– Hotel Tres i Palma. Hotellet är lagom stort, med en fin liten innergård, pool på taket och bra läge i gamla stan. Och frukosten är fantastisk. Där finns allt man vill ha – yoghurt, frukt, müsli, ägg och bacon.

Carrer d'Apuntadors, 3, Palma de Mallorca

hoteltres.com

… restaurang?

– Indigo i Bangkok är restaurangen man ska till om man har tröttnat på thaimat och vill ha en redig köttbit. Indigo är en fransk krog där man kan få sig en riktig steak frites med pommes frites och bearnaisesås.

Silom, Bang Rak, Bangkok

facebook.com/pages/Indigo

… shoppingupplevelse?

– I China Town i Bangkok hittar jag allt jag behöver till en show. Där botaniserar jag i paljetter, strass, paljetter och fjädrar bland de trånga stånden.

… shoppingstad?

– Köpenhamn är en rolig stad att shoppa i ­och dessutom känns den internationell. Där finns alla bra klädmärken representerade men söker man sig från Ströget hittar man också roliga små designbutiker. Sen har Köpenhamn ett bra utbud av second hand.

… flygbolag?

– Thai Airways har bra service. Dessutom funkar allt alltid när man flyger med det bolaget – jag har aldrig haft några problem, ens med förseningar. I det bolaget råder ordning och reda helt enkelt.

… pryl på resan?

– Vid min ålder är det stödstrumpor. Man ska inte nonchalera vikten av stödstrumpor – man minskar risken för proppar och dessutom är det skönt att slippa komma fram svullen om fötterna. Flyger jag längre än tre timmar har jag alltid stödstrumpor.

… nattklubb?

– Inget toppar att jag faktiskt har fått uppleva Studio 54 under sina glansdagar. Att komma in första gången var svårt men jag hade klätt upp mig i något som var lite spektakulärt så dörrvakterna släppte in mig direkt. Sen var det bara att återkomma eftersom vakterna kom ihåg alla som en gång hade släppts in, man blev stammis direkt. Alla stora hängde där och partade loss vid borden, som Lisa Minelli och Andy Warhol.

… bar?

– Jag är ingen barmänniska. Jag dricker ingen alkohol så att hänga i en bar är ett ont måste. När jag går ut vill jag dansa, umgås och ha kul – inte stå i en bar med en Coca-Cola.

… kafé?

– Café de Flore i Paris är ett klassiskt kafé som fortfarande håller. Beställ en cafe crème om du vill ha kaffe med mjölk – fransmän säger inte café au lait.

172 Boulevard Saint-Germain

cafedeflore.fr

… flygplats?

– Jag gillar flygplatsen i Palma – där finns en uteträdgård med en servering där man kan röka. Flygplatser där man inte kan röka någonstans, alternativt är tvingad till ett litet bås – sådana flygplatser är det värsta jag vet! Jag hatar att känna mig som en akvariefisk.

… show i världen?

– Jag gillar att se nya musikaler på Broadway. Jag får inspiration av scendekoren och ljussättningarna till mina egna shower.

… musikal?

– Billy Elliot är en fantastisk musikal som är baserad på filmen med musik av Elton John. Den är väldigt bra!

… teater?

– Winter Garden på Broadway är en stor och häftig teater. Den är maffig – både scenen och salongen. Där går att göra stora uppsättningar med många effekter.

1634 Broadway

… weekendstad?

– I London har man allting – shopping, kultur och balla utställningar. På/I West End kan finns bra musikaler och teateruppsättningar. Och man vet aldrig om en världsstjärna är på besök i stan – har man tur är Beyoncé där. London har allt.

… övrigt tips?

– Jag tycker att folk ska tänka lite på hur de packar. Exempelvis Thailandsresenärer. De reser till Bangkok men klär sig som att de skulle till stranden. Det är något som inte funkar om man ska till lite finare restauranger på kvällen. Det är faktiskt lite respektlöst.

