Fotografen och filmaren Mattias Klum vill att fler ska få upp ögonen för vikten av att vi tar hand om världens ekosystem. Filmen ”Vamizi – the cradle of Coral” utspelar sig utanför Mocambiques kust och berättar historien om ett rev som trots stora påfrestningar har klarat sig bättre än många andra rev. ”Jag vill att folk fortfarande ska känna ett hopp om att naturen har chans att återhämta sig, vi måste bara ge den möjligheten”.



Foto: Ola Högberg

Hur kom det sig att du började intressera dig för just korallrev?

– Jag började arbeta som fotograf när jag var 17 år och jobbade mycket utomlands. Att kunna fota under vatten var en självklarhet som jag förväntades kunna. Och där någonstans började mitt intresse för just korallrev, även om jag alltid varit intresserad av världens ekosystem.

Det finns inte bara en moralisk aspekt till varför vi måste börja tänka mer på miljön utan också en ekonomisk. 75 procent av världens korallrev mår dåligt eller är döende, 30 procent har redan dött. Det påverkar oss människor också. En halv miljard människor är beroende av att korallreven kan leverera. Men naturen måste vara frisk för att leverera. Förstörs korallreven förstörs en viktig inkomstkälla – vilket är anledningen till varför världens ledare har börjat intressera sig för miljön.

Det är viktigt att inte glömma bort att korallreven tillsammans med sjögräsängar och mangroveträsk är barnkammare för stora delar av världshaven.



Vad är skillnaden mellan att filma och att fotografera platser?

– Jag älskar båda världarna. Jag började filma -94 efter att jag arbetat med stillbild under många expeditioner. Jag funderade på andra sätt att berätta historier på. Och att filma är ett av många.

Hur filmar man korallrev?

– Kamerorna vi använder kan väga upp till 40 kg men de är i princip tyngdlösa under vattnet. Är det dock exempelvis strömt placerar man ut kamerorna precis bredvid korallerna – på sandbottnar eller i bergsväggar. Kamerorna placeras aldrig på korallerna – då skadar man ju dem.

Hur lång tid tog det att göra den här filmen om Vamizi?

– Vi var iväg på tre inspelningsexpeditioner på några månader vardera under en total tid på 2,5 år. En av expeditionerna fick avbrytas då jag drabbades av tyfoid och salmonella vilket var under samma period då ebolan hade brutit ut så de trodde först att jag hade ebola. Det var det som tur var inte. Men jag fick flygas hem med ambulansplan.

Varför bestämde du för att göra filmen?

– Jag vill att den inspirerar till en vördnad för den fantastiska natur vi har: och att det finns hopp, att det är inte kört ännu. Just revet utanför Vamizi visar att det finns ett naturligt motstånd som gör att det revet har klarat sig bättre än andra rev, revet har en självläkande förmåga på grund av sin position som gör att kallt vatten hela tiden pumpas upp till revet och kyler av korallerna (vid för höga temperaturer dör nämligen koraller som är djur och inte växter). Vi måste bara låta naturen läka. Vi pressar den för hårt idag.

Vad ska man tänka på som dykare/snorklare?

1. Ju duktigare du är på att dyka: desto lättare är det att hålla en neutral flytförmåga och sålunda minskar du risken för att råka sparka i koraller eller på något vis komma åt dem. Inse dina begränsningar om du ska dyka på korallrev. Du blir längre med fenor: tänk på det så du inte råkar sparka till någon korall.

2. Läs på om ekosystemet och engagera dig: ska du till ett nytt land eller ny stad läser du på om resmålet innan. Gör samma sak om du ska dyka på en ny plats. Upplevelsen kommer också då att bli starkare, flera olika världar kommer att öppna upp sig om du läser på innan om hur systemet fungerar.

3. Ta bilder men inte saker från korallreven – du skadar dem. Saker man ser i havet ska finnas kvar där.

4. Köp inte souvenirer med dig som är tillverkade av koraller, hajtänder och liknande. Det bidrar till en illegal handel – och som med droger: om inte efterfrågan hade funnits hade inte handeln funnits.

5. Tänk på vilka arrangörer du reser med: både till resmålet och väl på plats i val av exempelvis dykarrangör. Även om en resort exempelvis är miljöcertifierad är det inte nödvändigtvis dyrare att bo där: möjligtvis inte lika lyxigt.

