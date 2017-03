Bästa tipsen till Amsterdam just nu

RES Amsterdambloggare Nina Olsson tipsar om vad som är hett i Amsterdam just nu.

Text och foto: Nina Olsson

Shopping

Six and Sons

– Liten, fulländad livsstilsbutik

Det här är en av mina favoritbutiker just nu. Six and Sons är en liten butik med ett smakfullt urval av kläder, inredning och böcker för den som gillar kvalitet och underfundig charm. Här brukar jag stå i valet och kvalet mellan att slå till på en kelimkudde eller att införskaffa fler av de underbara keramikmuggarna från danska Studio Arhoj som jag börjat samla på. På butikens övre plan hittar man stilsäkra plagg för både henne och honom från märken som Brixtol, Nué Notes, Selected Femme and Anecdote.

Haarlemmerdijk 31

sixandsons.com

Boende

Lloyd Hotel & Cultural Embassy

– Kulturella rum

Den historiska byggnaden i östra Amsterdam som huserar femstjärniga Lloyds Hotel var en gång ett ungdomsfängelse. I dag är det en kulturell ambassad där över 40 holländska designers och konstnärer har satt sin prägel på rum och lokaler. Lloyds är en kulturell hotspot i Amsterdam som utöver hotellverksamheten även bjuder på spännande utställningar och events. Lloyds har 117 rum som varierar i pris och komfort. Dubbelrum från cirka 620 kronor per natt.

Oostelijke Handelskade 34

lloydhotel.com

Se & Göra

Tropenmuseum

– Tropik och kolonialism

Nederländernas historia som kolonisatörer har lämnat avtryck och blandade känslor i den holländska kulturen. Intresset för tropiken och Afrika är stort och på Tropenmuseum håller man inte tillbaka. Det är en visuellt imponerande upplevelse att vandra genom byggnaden och de stora samlingarna av textiler, skulpturer och hantverk från fjärran kulturer, som blandas med fotografiska utställningar och workshops. Tropenmuseum Junior har interaktiva utställningar för barn på plan ett som man inte bör missa om man reser med de yngre familjemedlemmarna.

Linnaeusstraat 2

tropenmuseum.nl

Mat & Dryck

Rainarai

– Algeriskt på Prinsengracht

Underbara Rainarai serverar algerisk mat i sin kombinerade delikatessbutik och restaurang på turiststråket Prinsengracht. Prisvärd, vällagad och vacker mat som couscous, tagines och en mängd mezerätter bjuds det på i det lilla utrymmet. Rainarai har också en större restaurang i västra Amsterdam. Prova gärna den ekologiska mintlemonaden och köp med deras egna Ras el Hanout-kryddblandning för att krydda vardagsmaten med.

Rainarai: Prinsengracht 252

Rainarai Westergasfabriek: Polonceaukade 40

rainarai.nl

Toki

– För te- och kaffenörden

En riktig pärla! Relativt nyöppnade Toki är ett trevligt ställe att hänga på vare sig man slår sig ner för att jobba med sin laptop eller för mysiga samtal i sällskap med andra. Toki serverar det bästa kaffet i sin stadsdel och har ett ypperligt läge i Harlemmerkvarteret mellan Centralstationen och Jordaan.

Binnen Dommersstraat 15

tokiho.amsterdam

Burgermeester

– Burgare för alla

Vem älskar inte en god hamburgare? Burgermeester flippar burgare både för vegetarianer och karnivorer. Saffransmayo, grönkål, kantareller, tryffel, lime och lökkompott är en del av ingredienserna som lyfter burgarna till himmelska höjder. Gott och prisvärt!

Elandsgracht 130

burgermeester.eu

