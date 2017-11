Nepal – Vandringsglädje på hög höjd

Namaste! I Nepal möts man av en genuin vänlighet och ett varmt välkomnande. Vi är många som beskriver upplevelsen att som att komma hem, att landa mentalt. Häng med på vandringarnas vandring till Mount Everest Base Camp.

Text & foto: Carina Ahlqvist

Att vandra är ett av våra äldsta semesternöjen och få har väl missat att intresset har exploderat de senaste åren. För många är Nepal den ultimata drömmen. Det är lätt att förstå. Nepal har ett brett utbud för aktiva resenärer. Här kan du besöka nationalklenoderna Durbar Square, Bhaktapur och Boudhanat i Kathmandu eller åka på safari för att se elefanter och noshörningar i Chitwan National Park. Du kan köra mountainbike i Kirtipur i Kathmandu-dalen, prova skärmflygning i Pokhara, forspaddling i Trishuli-floden eller hisnande canyoning i Jalberes vattenfall. Men mest känt är ändå Nepal för sina oändliga vandringsmöjligheter. I Himalaya finns både kortare och längre, lättare och tuffare vandringsleder som passar alla olika förmågor.

Första intrycket när vi anländer till huvudstaden Kathmandu är ett överväldigande myller av människor, färger, ljud, bilar och höns i en stor familjär smältdegel. Trots intrycket av kaos märker vi en rytm av organiserad oordning som gör att alla lyckas lirka sig framåt i trafiken, även om det tar lite tid. Vi släpper taget om tiden och fokuserar på upplevelsen. Uttrycket ”ke garne” betyder i folkmun ungefär ”sån’t är livet, vad kan man göra?”, så det är bara att hänga med.

När vi lämnar stadsmiljön för bergen är det förälskelse vid första ögonkastet. Nepal vidgar vyerna och tar en bortom invanda rutiner och bekvämlighetszoner. Känslan av att vara levande fyller en när man får använda sin kropp till att förflytta sig i ett av världens mest storslagna bergsområden.

Republiken Nepal på Himalayas sydsluttning gränsar till Kina i norr och Indien i söder. Klimatet varierar mellan subtropiskt till subarktiskt och bara 20 procent av ytan är odlingsbar. Över 120 etniska grupper med ungefär lika många språk befolkar landet. Huvudnäringen är jordbruk och terrängen karaktäriseras av Himalaya som rymmer åtta av världens fjorton berg som når över 8 000 meter.

Jordbävningarna 2015 ödelade över 600 år av historia på några ögonblick, dödade närmare 9 000 och skadade 22 000 människor. Återuppbyggnaden av tempel och andra byggnader pågår fortfarande och med ditt besök hjälper du till att bygga upp landet.

En av de mest kända och spektakulära vandringarna går till Everest Base Camp, äventyrens och legendernas centrum, där expeditioner bygger basläger på våren för att bestiga Everest. Här finns även många andra storslagna berg med dragningskraft: Lhotse, Ama Dablam och Nuptse.

Vandringen klassas som medelsvår, men med viss träning kan de flesta klara utmaningen. Med bra acklimatisering vänjer man kroppen till högre höjd för att nå slutmålet Everest Base Camp på 5 364 meter. Den högsta punkten för vår vandring är Kala Phatar, som är 5 545 meter. Där får vi en betagande utsikt över Everest, som inte går att se från Everest Base Camp.

Vår färd till Everest Base Camp inleds med flyg till bergsbyn Lukla, där propellerplanet landar på en uppåtsluttande landningsbana med en spännande sväng till höger i slutet för att hinna stanna innan bergsväggen. Landningsbanan återfinns ofta på listor över världens svåraste. Från Lukla börjar vår grupp på ett tiotal personer att vandra genom Khumbudalen i nordöstra Nepal. Vi går genom nationalparken Sagarmatha, som utsågs till världsarv av Unesco 1979.

Under vandringen bor vi i byar på lokala tehus som ägs av ortsbefolkningen, sherporna. De kom ursprungligen från hög höjd i Tibet och är med sin omvittnade förmåga att klara påfrestningar på höga höjder legendariska inom bergsbestigning. I tehusen sover vi i medhavd sovsäck och det serveras mat i form av dal bath, en linsröra med ris som varieras med olika tillbehör. Vissa morgnar är det frost på insidan av rutorna, men varmt te vrider upp kroppstemperaturen. Befolkningen vi möter hälsar ”namaste” överallt i bergen, ofta med handflatorna mot varandra, och det vänliga välkomnandet värmer.

En höjdpunkt är etappen till byn Namche Bazaar på 3 440 meter. Startskottet till stigningen uppåt inleds efter att vi passerat en hisnande hängbro med vajande böneflaggor. Det gäller att hålla sig varsamt innerst på leden för att inte råka bli nedputtad utför branten av de bastanta jakarna som passerar med tung packning. När vi äntligen kommer upp öppnar sig vyn över det charmiga Namche Bazaar med utsikt över husen som ligger i etager omgivna av oändliga djupa dalar och höga vita bergstoppar. Namche Bazaar är sherpornas huvudby och en sista möjlighet att komplettera utrustningen.

Vi tar en extra acklimatiseringsdag i Namche Bazaar. Det innebär att vi sover här två nätter och gör en vandring till högre höjd däremellan. Devisen är att gå högt för att stimulera kroppens produktion av röda blodkroppar för bättre syreupptagning och sova lågt för att vila kroppen. Vi dricker flera liter vatten om dagen i acklimatiseringssyfte.

Vandringen fortsätter i en plattare terräng där Ama Dablam majestätiskt tornar upp sig framför oss. Många anser att detta är ett av världens vackraste berg. Vi besöker templet i Tengboche som ursprungligen byggdes 1916, men som rasade i en jordbävning och som därefter återuppbyggts i omgångar. Här finns ett av världens högst belägna bagerier. Vi tar tillfället i akt att ladda förråden med utsökta bakverk.

En höjdpunkt är besöket i byn Pheriche. Här ligger höghöjdskliniken Himalayan Rescue Association med specialitet att omhänderta personer som insjuknat i höjdsjuka. Vi får en lärorik föreläsning om hur hög höjd påverkar kroppen och många smarta råd.

Att äntligen komma fram till Everest Base Camp är som att kliva in i ett månlandskap. Vi lämnar all grönska bakom oss och blickar mot det enorma och imponerande Khumbu-isfallet. Här har somligas drömmar om att bestiga Everest gått i uppfyllelse, andras krossats. Baslägret är storslaget, fyller sinnena och ger näring åt drömmarna. Målet för vår vandring är startpunkten för de stora expeditionerna vidare mot Everest topp. För vår del leder vandringen tillbaka nedåt för att sedan ta flyget till Kathmandu med näsan klistrad mot rutan för en sista skymt av bergen. Ombytligt väder kan fördröja flygen, en extra dags marginal i Lukla är därför bra att ha i planeringen.

Det som gör vandringar i Nepal speciellt är den höga höjden. Det går inte att förbereda sig för hög höjd men viss träning är bra för att få styrka, kondition och vandringsvana. Du behöver inte vara elittränad men bör klara att gå i snitt mellan tre till sex timmar per dag med paus för måltid och snacks. Det är en fördel att vandra långsamt för att vänja kroppen vid hög höjd – och njuta av Himalayas fantastiska bergsmiljöer. Välj en vandringsled eller aktivitet som passar just dina ambitioner och upplev känslan av att komma hem och landa mentalt i det leende landet Nepal. Namaste!

SNABBFAKTA

Invånare: 29 000 000.

Valuta: Nepalesisk rupie.

Tidsskillnad: +3,45 timmar.

Huvudstad: Kathmandu.

Ta dig dit: Flyg tex Qatar Airways.

Ta dig runt: Jeep, buss, lokalflyg, helikopter – vandra!

Bästa tiden: De bästa perioderna för vandring är mars till april eller oktober till september. På sommaren faller monsunregnen och på vintern är det kallt.

Visum: Skaffas vid ankomst till Tribhuvan International Airport.

Tillstånd: Säkerställ ev vandringstillstånd / Trekkers Information Management Systems (TIMS) Card .

Statsskick: 2008 från monarki till republik.

Huvudreligioner: 80+% hinduism, 9+% buddism.

PRAKTISKA RÅD

Hygien och magsjuka: Tvätta händerna, använd alcogel, våtservetter, se till att vattnet är rent/kokat och maten tillagad i rent kök.

Solskador: Hög solskyddsfaktor, solglasögon och solhatt.

Stela muskler: Värm upp innan och stretcha efteråt.

Skavsår: Gå in kängorna i backar, använd dubbla strumpor, byt strumpor ofta.

Vätska: Drick vatten i små klunkar, ha vatten lättillgängligt.

Energi: Ha alltid lite snacks åtkomligt under vandringen.

Vandring: Gå i jämn takt och undvik ”ruscha och vila”, använd vandringsstavar.

Kläder: Lager på lager med underställ i ull som utgångspunkt.

Utrustning: Arrangören erbjuder utrustningslista.

YTTERLIGARE EN VANRDING

En helt annan vandring som ger sinnena lystmäte är Manaslu Circuit, mindre känd än Everest Base Camp, med mer exotiska inslag.

Vandringen: Cirkelform runt Mount Manaslu 8 163 meter, världens 8:e högsta berg.

Tidsåtgång: Runt 20 dagar via Kathmandu.

Svårighetsgrad: Medelsvår, i paritet med Everest Base Camp.

Övernattning: Tehus.

Passerar: Stor variation från lummig terräng, djungelliknande miljö, magiskt blå och smaragdgröna sjöar till karg bergsmiljö med inblick i hinduistisk och buddistisk kultur.

Största utmaningen: Etappen 25 km med en stigning på 1 500 meter via högsta punkten Larkya La pass, 5 160 meter.

Att uppmärksamma: Byn Samdo med målmedvetet arbete för klimatet.

– Samdo har ett nytt vattenreningssystem och från 2017 erbjuds dricksvatten för påfyllning i egna flaskor. Vi vill minska engångsflaskor i plast. Vi har också installerat solpaneler för varmvatten till duschar för att minska nedhuggning av träd som bränsle, säger klimatentreprenören och skolläraren Nyima Dorjee Nubri som arbetar aktivt med projektet. Intäkterna går till byskolan och för att förstärka hälsa, ungdomar och kvinnors möjligheter.





BOENDE KATHMANDU

Hotel Tibet

För den som önskar en dos tibetansk kulturinspiration är fyrstjärniga Hotel Tibet ett alternativ. På taket finns en restaurang med gemytlig stämning och personalen gör allt för att du ska känna dig välkommen. Hotel Tibet är beläget på en lugnare sidogata från stadsdelen Thamel. Dubbelrum från cirka 700 kronor per natt.

Lazimpat, Kathmandu

hotel-tibet.com.np

Hotel Yak and Yeti

Vill du ha en lyxigare upplevelse erbjuder det femstjärniga Yak and Yeti Hotel pool och en lummig vacker trädgård att vila ut i centralt i Kathmandu. Här finns en restaurang som erbjuder bufféer med stort utbud av både kött och vegetariska alternativ med ett dignande efterrättsbord. Dubbelrum från cirka 1 400 kronor per natt.

Hotel Yak & Yeti

Durbar Marg, Kathmandu

yakandyeti.com

International Guest House

International Guest House är ett medelstort enklare hotell i lugnare kvarter i utkanten av Thamel med närhet till dess shoppingstråk. En mindre trädgård ger en upplevelse av en liten oas för återhämtning. Det finns möjlighet att sitta på taket och skåda ut över Monkey Tempel på en kulle längre bort. Dubbelrum från cirka 250 kronor per natt.

Kaldhara, Thamel, Kathmandu

ighouse.com

