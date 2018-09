Veckans reseguide: Oslo

Det är lätt att glömma bort Oslo som weekendstad, bara för att Norge ligger så nära. Men det är en skam att göra. Oslo är den perfekta weekendstaden. Snygga, coola (och ofta minimalistiska) restauranger och bra shopping (ofta av minimalistisk design) lockar trendmedvetna turister från hela världen som vill upptäcka "The Scandinavian way of living".

Oslo är en rätt liten stad i huvustads-mått mätt med "bara" 700 000 invånare. Men staden växer så det knakar vilket märks i både restaurang- och hotellutbud. Hipsters och foodies bör bege sig till Grünerløkka – Oslos motsvarighet till Södermalm. Här finns många mysiga barer, halvudda kaféer och trendiga restauranger. Dessutom finns här bra vintageshopping.

På hotellfronten finns många bra alternativ, hur lyxigt du vill ha det är upp till dig (och din plånbok). Anrik lyx eller modern design.

Oslo ligger bara en timme med flyg från Stockholm. Vad väntar du på?

Lediga hotellrum & priser i Oslo