Nyårsfirande världen över

Nyår närmar sig med buller och bång. Vi tipsar om olika nyårsfiranden världen över – och vad du ska tänka på beroende på var i världen du väljer att fira.

Text: Linda Larsson

Foto: Istock.

Rio de Janeiro, Brasilien

Copacabana Beach är platsen som gäller för Rios nyårsfirare. Faktiskt samlades hela två miljoner förra året på den kända stranden för att fira in det nya året. Klä dig i vitt. Av tradition bär alla vitt på nyår så spara din färgglada sarong till nästkommande dagar. Tänk på att inte ha några värdesaker med dig. Ficktjuvarna är många.



London, Storbritannien

Många av Londons nyårsfirare söker sig till floden Themsen och Big Ben när klockan närmar sig tolvslaget. Nyårsfirandet vid floden har blivit så populärt att biljetter nu krävs för att få tillträde till de bästa utsiktsplatserna. Men oavsett var du väljer att fira klockan tolv kan du räkna med en fantastisk stämning. Gillar du att klubba är London helt rätt stad att befinna sig i, här finns några av världens bästa klubbar. Förköp biljetter för att inte riskera att nekas i dörren.



Bangkok, Thailand

Bangkok är känt för att vara en av de bästa platserna i världen att fira nyår. Men på grund av kungens bortgång tidigare i år bör man räkna med en lugnare tillställning än vad Bangkok annars brukar bjuda på. Ett tips är att fira nyår på en takbar för att komma i rätt stämning. Skybar at Lebua erbjuder inte bara den bästa utsikten utan också en egen ball drop.

www.lebua.com/sky-bar



Edinburgh, Skottland

För ett annorlunda nyårsfirande: bege dig till Skottland och till Edinburgh. Firandet är mer känt som Hogmanay och bjuder på fackeltåg och folkfest på gatorna. Festen inleds redan den 30 december och forstätter sedan i ett tre dagar långt firande.



Dubai, Förenade Arabemiraten

Bege dig till Burj Khalifa för de häftigaste raketerna. Hela tornet lyser upp som en julgran på tolvslaget och är ett mäktigt skådespel. Självklart finns Dubais nyårsfirande inskrivet i Guiness rekordbok: 2014 var året då emiratet arrangerade världens största fyrverkeri, en sex minuter lång show som tog tio månader att planera. Räkna dock med att trafikköerna är långa under hela dagen. Vissa har fastnat i trafiken i timmar bara för att ta sig en sträcka som normalt tar 40 minuter. Fira nyår i närheten av där du bor så undkommer du problemet.



New York, USA

The ball dropp är New Yorks kändaste nyårstradition. Att se den stora kristallbollen falla längs stången på Times Square lockar hundratusentals nyårsfirare varje år. Ska du dit: skippa att ta med champagnen – att dricka offentligt är förbjudet och polisen kommer att konfiskera din dyra flaska. Är trängsel inte din grej erbjuder New York många alternativa nyårsfiranden. För den som vill inleda det nya året med att ta tag i nyårslöftena direkt finns ett midnattslopp att springa i Central Park.

www.nyrr.org/races-and-events/2016/nyrr-midnight-run



Sydney, Australien

Sydney är världberömt för sitt nyårsfirande och att se de spektakulära fyrverkerierna lysa upp operahuset är på mångas bucketlist. För de med små barn erbjuds en mindre fyrverkerishow redan klockan nio på kvällen.