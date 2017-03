RES bästa hotell 2017: Storstäder

Ingenstans är striden så hård om gästerna som i världens storstäder. Lyxhotellen tävlar i överdåd men det gäller att hitta de hotell som har något extra utan att notan skenar iväg okontrollerat. Här är RES fem bästa hotell 2017 i kategorin Storstad.

Cotton House, Barcelona

Här har vi ett mycket prisvärt designhotell som i hård konkurrens är ett av de häftigare hotell du kan bo på i Barcelona. Cotton House är ett resultat av Lázaro Rosa-Violán och hans Belle époque-design som omvandlat denna 100-åriga gamla byggnad till ett hotell utöver det vanliga. Utöver hotellets genomtänkta och unika utseende har Cotton House en takterrass med pool, en högklassig restaurang med inspiration från Katalonien och en cocktailbar vars drinkar du kan dricka i hotellets bibliotek. Dubbelrum från cirka 2 000 kronor natten.

hotelcottonhouse.com

G-Rough, Rom

G-Rough ligger på det lilla torget Piazza di Pasquino, precis intill Roms Pantheon. Här i en gammal 1600-tals byggnad ligger detta tjusiga boutiquehotell som kommer få världens hipsters att flocka sig. Hotellet erbjuder tio sviter, alla med sin egen touch gällande design och inredning. Hotellets utseende kombineras snyggt av den välbevarade gamla byggnaden med vackra inslag av italiensk design från förra seklets mitt. Roms centrerade stadskärna gör det enkelt att vandra runt i timmar och se alla stadens sevärdheter. Dubbelrum från cirka 3 300 kronor natten.

g-rough.com

Les Bains, Paris

Dryga året efter öppningen är Les Bains fortfarande världens, inte lyxigaste, inte bästa, men väl coolaste hotell. Här bygger man vidare på en historia som epicentrum för skabröst festande där världskändisar från David Bowie till Karl Lagerfeld och Kate Moss gått bananas under 1980- och 90-talet på den tidigare legendariska nattklubben Les Bains Douche. Som hotell är den lyxdekadenta stämningen intakt. Och klubbandet fortgår. Huset är från början ett gammalt badhus (därav namnet) och i den andan har ett tjusigt spa också inretts. Restaurangen är också en av de hetaste i Paris just nu. Dubbelrum från cirka 4 000 kronor natten.

lesbains-paris.com

The Beekman, New York

The Beekman i New York får Wes Andersons Grand Budapest Hotel att huka i respekt. De exteriöra likheterna må lysa med sin frånvaro, men att stå i The Beekmans lobby och luta huvudet tillbaka kan få den mest skeptiska skönhetsantagonisten att sucka av lycka. Skyskrapan som blivit The Beekmans hemvist byggdes 1881 och har behållit flera av sina originalutsmyckningar. Takhöjden fyller rummen med disigt Manhattan-ljus, materialen är kraftiga, genuina, med åldrade ekgolv, marmorinklädda badrum, vintage-möbler och färgade fönsterglas som tangerar gränsen till konstverk. Atmosfären andas varm lyx á la cigarrdoftande exklusiv herrklubb vid förra sekelskiftet. The Beekman är Thompson Hotels senaste tillskott och gör ingen storstadsfantast besviken. Nedre Manhattan har i ett slag blivit snäppet mer grandiost. Dubbelrum från cirka 5 000 kronor natten.

thompsonhotels.com

The Pulitzer, Amsterdam

De fina hotellen i Amsterdam är fina så till den grad att hela staden blir fin tack vare dem. Pulitzer, vars totalrenovering stod klar så sent som i augusti 2016, är inget undantag. Här vibrerar den nederländska elegansen i allt från de sammetsklädda möblerna till kopparpryttlarna i restaurangkökets tak. Färgpaletten är en fröjd för det estetiskt lagda ögat, den holländska hantverkstraditionen är uppdaterad till fingertoppsmedveten 2000-talsnivå och de lummiga innergårdarna bjuder in till stadsbrusreducerat lugn. För den som är sugen på en särskilt spektakulär hotellvistelse finns de så kallade Collector’s Suites, som är exklusivt inredda utifrån temana Book, Antique, Music och Pulitzer. En vild och mäkta imponerande flört med kulturella specialintressen. Dubbelrum från cirka 2 000 kronor natten.

pulitzeramsterdam.com