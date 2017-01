Resmålen som trendar just nu

Det här är resmålen som är "up and coming" i vinter.

Kanarieöarna och Thailand i all ära. Men trendkänsliga svenskar vill till resmål inte så många andra åker till enligt Karin Starkman Ahlstedt, PR-och kommunikationsansvarig på Ticket. Ticket har därför tagit fram en lista vilka resmål som ökar allra mest procentuellt av de hundra mest bokade resmålen – för att kunna se vilka resmål som är "up and coming".

Bland annat lockar Kanada allt fler och framförallt Vancouver. Bokningar dit har ökat med 200 procent i år jämfört med förra året. I statistiken kan man också se att Tallinn blir en allt populärare weekendstad.

Inte så oväntat sticker charternyheterna La Palma på Kanarieöarna och Phu Quc i Vietnam ut.

– Vinterns direktflyg gör det lätt att ta sig dit och har skapat en riktig bokningsboom, säger Karin Starkman Ahlstedt.

Enligt Karin Starkman Ahlstedt ökar också det etniska resandet allt mer. 5 av 10 bubblare på Tickets lista är städer med en stor andel etniska resenärer – det vill säga resenärer med någon form av anknytning till landet. Belgrad i Serbien är ett exempel på en sådan destination.

– Att 5 av 10 bubblare på listan är städer med stor andel etniska resenärer har samband med att det etniska resandet från Sverige ökar stadigt, säger Karin Starkman Ahlstedt.

Tickets bubblarlista – här är resmålen som trendar i vinter

1. La Palma, + 3100 procent

2. Phu Quoc, + 287 procent

3. Belgrad, + 285 procent

4. Kiev, + 246 procent

5. Vancouver, + 243 procent

6. Beirut, + 133 procent

7. Tallinn, + 117 procent

8. Santiago de Chile, + 114 procent

9. Teheran, + 111 procent

10. Helsingfors, + 95 procent

Källa: Ticket.