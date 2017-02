Ritz Paris – en uppdaterad historia

Efter omfattande renoveringar öppnade hotellens hotell, Ritz Paris, igen på Place Vendôme 15 förra året i juni. Här har legendariska namn som Marcel Proust, Ernest Hemingway, Coco Chanel, hertigen av Windsor, Charlie Chaplin, F. Scott Fitzgerald och Maria Callas frotterat sig genom historien. RES checkade in en natt för att undersöka skönhetens ansiktslyft.

Text: Kajsa Beausang

När hotellet stängde för renovering 2012 beräknades arbetet ta två år, men tog i själva verket det dubbla, till viss del försenat av att en helt färdigrenoverad del av hotellet eldhärjades i februari 2016.

Det var en nervös hotelledning som välkomnade de första gästerna tillbaka, Paris har tappat cirka 20 procent av sina besökare på grund av terrordådet 2015 och dessutom är Ritz Paris ett hotell med många stamgäster – skulle de komma tillbaka eller ha skaffat sig nya vanor efter fyra års frånvaro på marknaden? Men faktum är att man kan pusta ut en aning – hotellet har varit i princip fullbokat sedan återöppningen. Mer är 70 procent av personalstyrkan är densamma som innan. Ritz betalade sin personal lön under den tid som hotellet renoverades. Ville man ta ett annat arbete under tiden fick man lov att göra det, för att sedan komma tillbaka till Ritz Paris vid återöppnandet, då med tio procent högre lön.

Möbler och inredning är i stort sett densamma som innan och man har varit noga med att dokumentera var saker och ting hörde hemma för att återställa hotellet så korrekt som möjligt. Den stora skillnaden i renoveringen är färgsättningen – man har gått från bjärta färger till en palett av pasteller, hela intrycket är ljusare än tidigare. Det viktiga i historiska byggnader som denna är att bevara själen och det har man lyckats med, ner till de gyllene svan-kranarna i badrummet och de sirliga, nyckelformade strömbrytarna.

En av de största utmaningarna vid renoveringen har varit att integrera modern teknik i de historiska miljöerna. En kul lösning är att samtliga högtalare i hotellrummen är gömda inne i den öppna spisen. Tjock-tv:ns uttåg ur rummen har varit efterlängtad – numera är tv:n integrerad i glaset i både badrumsspegeln och i spegeln ovan spiselhyllan. Två kilometer kabel per rum är dolt i väggarna och i klämmiga lösningar som inte syns för blotta ögat.

Rumsfördelningen av de 142 rummen är 50 procent rum och 50 procent sviter, varav några sviter är mer spektakulära än andra. Coco Chanel-sviten tillhör de allra mest unika. Gabrielle ”Coco” Chanel promenerade in på hotellet en dag 1937 och checkade in i en svit. Där stannade hon i 34 år. Med tiden flyttade hon dit många av sina egna möbler och kallade det sitt hem. I dag är hennes svit inredd med en blandning av antika möbler och den senaste kollektionen av Chanel-inredning. På vägarna hänger flera av hennes skisser, ovärderliga verk som allmänheten aldrig har kunnat ta del av, förutom om man checkar in i sviten. Hon har även satt sin prägel på en annan viktig del av hotellet – The Ritz Club, som är dess berömda spa- och wellnessavdelning. Klubben är en medlemsklubb, men är givetvis öppen för hotellet gäster. Här används uteslutande Chanel-produkter, vissa av dem unikt framtagna för The Ritz Club och som endast finns att tillgå här.

Hotellet huserar tre restauranger och tre barer, varav Hemingwaybaren är den mest kända. Här lär författaren ha skaffat sig en nota på 51 dry martini bara på en kväll. Baren är förvånansvärt liten och mysig, inredd med trädetaljer och har bara 35 platser, som sympatiskt nog inte går att boka. Först till kvarn gäller. Mittemot Hemingway Bar ligger The Ritz Bar som har ett nytt koncept – här vill man bjuda in allmänheten och Parisinvånarna till ett enkelt umgänge, med tapasliknande smårätter och vin per glas. Så vad blir betyget för det nyrenoverade hotellet? Det går inte att ge något annat än full pott. Ritz Paris är och förblir hotellet mot vilka alla andra i klassen ska mätas. Kommer ägaren Mohamed Al-Fayed någonsin att få igen det han investerade i renoveringen? Förmodligen inte. Åtminstone inte i pengar…

Dubbelrum från cirka 11 700 kronor per natt. Coco Chanel-sviten kostar cirka 245 000 kronor per natt.

15 Place Vendôme, Paris

ritzparis.com