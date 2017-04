Så här kan man också fira påsk

Svenskar firar med påskharar, påskkärringar och godisägg. Men hur ser påsktraditionerna egentligen ut i andra länder? Här bjuds på ett axplock av påsktraditioner från världen över.

Av: Linda Larsson

Foto: IStock

Smisk i Tjeckien

Män får, enligt traditionen, smiska kvinnliga vänner och bekanta med handgjorda videpiskor under annandag påsk. Videt är tänkt att bland annat ge fertilitet till kvinnorna eftersom just vide är ett av de första träden att blomma på våren. Smiskningen ska inte orsaka smärta.

Kasta vatten på kvinnor i Ungern

Locsolkodás som traditionen heter på ungerska innebär att män på påskdagen ska kasta vatten på kvinnor. Vissa tar det så långt att de kastar hinkar med vatten, andra nöjer sig med att spruta några droppar parfym. Från början var det bara kvinnor i giftasålder som var "offer" men just den biten tycks ha fallit i glömska. Kvinnor ska inte ta traditionen som en förolämpning: att få en hink med vatten kastad över sig anses vara en komplimang och som tack ska kvinnorna erbjuda choklad och ägg.

Korsfästning i Filippinerna

På Filippinerna tar man bikten ett steg längre under påsken. För att sona sina synder och för att visa sympati för Jesus lidande har frivillig korsfästning blivit tradition under långfredagen.

Bränna upp Judas

The burning of judas eller Lambratzia som traditionen också kallas firas i många ortodoxa och katolska länder. En docka i papier-mâché, föreställande Judas, bränns upp och ibland slänger man till och med raketer på dockan så att den exploderar. Traditionen var vanligare förr men firas fortfarande i många latinamerikanska länder samt i bland annat Grekland, Portugal och på Cypern.

Semana Santa, Spanien

Somliga tycker att vi svenskar liknar Ku Klux-klan när vi klär ut oss som stjärngossar under julen. I Spanien är det lätt att bli förvirrad under påsken om man inte i förväg känner till traditionen med Semana Santa; påskveckan. För att dölja sin sorg och visa skam över ens synder bärs under processionerna kåpeliknande vita dräkter som är i princip identiska med de Ku Klux Klan-anhängare använder.