Singapore – den nya gourméstaden

Singapore är hett, hett, hett! Med en sprudlande matscen med influenser från Kina, Malaysia, Indien och Europa siktar Singapore på att bli Asiens mathuvudstad nummer ett. Mellan måltiderna strosar man lätt mellan ett kalejdoskop av stadsdelar som balanserar det moderna Asien mot charmen av en svunnen kolonialtid.

Text och foto: Nina Olsson

Singaporborna älskar mat och det sociala livet kretsar kring att äta med vänner och familj. Maten från gatuköken håller toppklass och är såpass billig att många familjer äter alla sina måltider ute.

Vår guide Suhail känner allt och alla i staden och han kan varenda krypin. Han är entusiastisk och stolt över sin stad. Hans familj härstammar från Indien, vilket inte är ovanligt i Singapore vars befolkning till största delen utgörs av inflyttade gästarbetare från Kina, Indien, och Malaysia som stannat kvar under de senaste 200 åren. Och det är tack vare de invandrande köken som Singapore nu hyllas som en av världens mest spännande matdestinationer.

Främst besöker man hawker-restaurangerna, ett samlingsnamn för Singapores berömda gatukök. Suhail lotsar oss förbi den långa kön utanför Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle i China Town. Här köas det ibland upp till tre, fyra timmar för att få komma in och äta den kända ris- och kycklingrätten i brickresturangen. Bloggstjärnor sänder sina måltider live härifrån och man förevigar gärna besöket med en selfie framför restaurangens LCD-meny. Här äter man möjligen världens billigaste Michelinstjärna och priserna är precis lika låga som innan stjärnutnämningen 2016. Ägaren Chan Hong Meng håller sitt recept på den populära kycklingrätten delvis hemlig, men det man vet är att kycklingen marineras i soya, kvanne, stjärnanis och koriander och brässeras gyllenbrun.

Chinatown doftar, smakar och sprakar av färg. Marknadsstånd, gatukök och små butiker ramas in av pastellfärgade hus med koketta fönster och de karaktäristiska kinesiska lamporna. Vi promenerar till en lugnare sidogata och tehuset Tea Chapter. Här råder stillsamhet och i de gamla lokalerna säljs te i lösvikt. Vid ingången hänger ett inramat fotografi av en ung drottning Elizabeth sippandes på te i Tea Chapters salonger. Tehuset är ett av de äldsta i Singapore och det är en upplevelse att se hur den välbevarade traditionen lever vidare. Tea Chapter är inte ett museum, utan besöks flitigt av affärsmän och privatpersoner som njuter av teceremonins strikta ritualer. Ett besök har en lugnande effekt, och många passar på att varva ner här efter några timmars shopping på livliga Orchard Road. Vem som helst kan besöka tehusen och ingen förkunskap krävs. Passa på att köpa med ett fint te hem, särskilt populär är smaken Imperial Golden Cassia Oolong, ett sött och fruktigt te.

Det myllrar av kontraster mellan den gamla världen och det hypermoderna Asien. Pittoreska butiksgator och skyskrapor samsas i en salig blandning.

Singapores samhälle har genomgått en enorm förvandling sedan the Peoples Action Party tog över efter det brittiska styret. Under de första åren utan kolonialt styre var staden synonym med kaos, social misär och gangstervåld. Idag är det en nationell stolthet att de har rest sig från att vara ett av världens socialt mest underutvecklade länder till att bli ett av de främsta på flera plan. Numera fungerar det koloniala arvet som charmiga kulisser. Livet har blivit bättre för den genomsnittliga medborgaren och Singapore består idag av en stor och nöjd medelklass där 90 procent av befolkningen äger sina hem. Singapore är en av världens starkaste ekonomier just nu. Tillsammans med Taiwan, Hongkong och Sydkorea omfattas Singapore av uttrycket “the Four Asian Tigers”, en benämning på de tigersprång in i framtiden som de fyra nationerna gjort sedan 1960-talet. Ändå är det historiska platser från kolonialtiden som sätter färg på staden och drar besökarna. Turismen och handeln är landets kapital, man odlar eller exporterar ingenting, allt som konsumeras måste importeras.



Singapore är en spännande och bubblande destination för foodies! Mat och hotell i världsklass och proffsig service.

Här finns heller inte mycket scenisk natur att locka med, men det lider ingen brist på kompensationer. I den välbesökta, luftkonditionerade parken Gardens by the Bay har man byggt Cloud Forest, en konstgjord skog med ett enormt, artificiellt inomhusberg, vattenfall och imponerande grönska. Det känns lite som att jag befinner mig i en scen ur den första Star Wars-filmen när jag går in i Cloud Forest och bergets inre futuristiska sfär. Det slår mig att precis som i Nederländerna, där jag numera bor, har Singapore en liten markyta och heller inga naturtillgångar att slå mynt av, men genom skickligt ingenjörskap och modern teknik har man skapat det man saknar – ny mark med skog och terräng av områden som tidigare bestod av vatten.

Mitt hotell Capella ligger på vackra och lummiga Sentosa Island, ett stenkast från centrala Singapore i en bukt som även den skapats på konstgjord väg. Nu finns här palmer och prunkande blomster som ger en känsla av ett vilt, tropiskt paradis. För den som vill stanna längre än en weekend i Singapore rekommenderar jag att man bokar några nätter på ett av buktens flera hotell, här finner man en perfekt oas att återhämta sig på bortom stadens puls och liv.

Den huvudsakliga anledningen till att jag är här är för att undersöka stadens gastronomi. Vi äter middag på de lite finare krogarna kvällstid, som en kontrast till gatuköken vi besöker på dagarna. Ett av de tjusigare kvällsbesöken äger rum på Mandarin Orchard Hotel på våning 35 där vi njuter av kinesiska Sichuanrätter på fashionabla Shisen Hanten, som har två stjärnor i Guide Michelin. Ingen höjer på ögonbrynen över det faktum att vi äter kinesiska rätter i Singapore tolkade av en japansk kändiskock – Chen Kentaro. Chens japanska far växte upp i Sichuanprovinsen i Kina där han snabbt förälskade sig i den lokala maten, en kärlek som ärvdes av sonen Chen som i sin tur valde att lära sig allt han kunde om Sichuanköket genom att jobba i restaurangkök i regionen under en period av sitt liv innan han återvände till Japan där han nu är en firad kulinarisk stjärna. På sätt och vis är det helt rätt att Chen öppnade en restaurang i Singapore, staden där alla Asiens kök möts.

Området Kampong Glam var den första bosättningen på ön och är stadens malaysiska center. Vi går förbi Selfie Café, där man får en ätbar selfie till kaffet. Det sprakar av färgglada husfasader och för en kort stund känns det som jag är i en pastellig musikal. Mitt i området ståtar en vacker moské. Efter Kampong Glam hamnar vi i Little India bland Bollywoodaffischer och blomgirlanger. Suhail tar oss med till Banana Leaf Apolo, en populär restaurangkedja som serverar prisvärd, indisk curry och den traditionella Singaporerätten soppa på fiskhuvud. Inne i lokalen finner vi en brokig skara gäster, här delar människor från olika kulturer plats bland långborden. Lokalen är oglamorös och dekorerad med indiskt tingeltangel och det doftar intensivt av curry från köket.

Vårt långbord fylls av indiska klassiker som korma, tikka, saag paneer och olika sorters naanbröd och glasen fylls med Singapores typiska limejuice och färsk kokoksmjölk eller indisk lassi. Vi är i sjunde himlen – alla älskar ju en god curry – men soppan på fiskhuvud delar lägret, den är lite svår att ta till sig med sin tunna sås och det stora fiskhuvudet som guppar bland grönsaksbitarna. Men historien bakom soppan engagerar. Under andra världskriget var Singapore ockuperat av Japan och lokalbefolkningen led av hungersnöd. Singaporianerna blev tvungna att leta efter mat bland japanernas matrester och fiskhuvuden som slängts bort fick en huvudroll i den nya nationalgrytan. Efter kriget har fiskhuvudsoppan upphöjts till en symbol för invånarnas överlevnadsvilja och styrka. Rätten lagas i de olika köken och kan serveras som curry, i kinesisk stil eller som malaysisk soppa.

Suhail lotsar oss vidare till hjärtat av peranakankulturen i Katong-området. Peranakaner, även kallade Baba-Nyonyas är ättlingar till kinesiska bosättare och handelsmän som gifte sig med malaysiska kvinnor och bildade en egen kultur i Sydostasien. På Joo Chiat Road hittar vi charmiga, pastellfärgade hus med sirliga dekorationer, den peranakanska överklassens hem sedan slutet av 1800-talet. Området är k-märkt och de bor fortfarande kvar här. Här ligger även Rumah Bebe som säljer peranakanskt hantverk, men detta är inget för minimalister, det mesta är maximalt detaljerat och dekorerat.

Resans kulinariska höjdpunkt blir vår middag på stjärnkocken Malcolm Lee’s restaurang Candlenut där det serveras moderna tolkningar av Singapores peranakankök, rätter med inslag av citrongräs, galangal, kaffirlimeblad, tamarind, lime, ingefära och kokosnöt. Peranakanmaten är en underbar blandning av malaysisk, indonesisk och kinesisk matlagningskonst med rätter som nyonya laksa och rendang att fresta med. På Candlenut serveras himmelsk rendang och andra peranakanrätter i avsmakningsmenyer. Det karakteristiska köket serveras på ett fåtal restauranger i Singapore och Candlenut är ett suveränt val för inbitna foodies.

Det moderna Singapore ligger långt i framkant när det gäller utbildning och teknik. På Edible Garden City driver Bjorn Low en rörelse som engagerar singaporianer att odla på outnyttjade ytor, som tak. Vi besöker Nóng, en lummig oas på ett tak mitt i stan där Edible Garden City säljer ätbara plantor och driver ett mysigt vegetariskt kafé.

– Målet är att vi skapar naturlig grönska i staden och odlar vår egen mat i den mån vi kan. Att leva nära naturen är den ultimata lyckan för människor, säger Bjorn som säljer grönt till flera av stadens restauranger, inklusive Jamie Olivers Italian. Ett besök på Nóng är helt klart inspirerande.

Under vår sista kväll får vi en svindlande vy av staden från ett annat tak. Cocktailbaren 1-Altitude har den bästa och högsta utsiktspunkten med en vy på 360 grader över staden och är en perfekt plats att umgås på. 1-Altitude bjuder på cocktails, dj:s och välbehövd luftkonditionering – för party vid ekvatorn är en het historia.

När vi mätta och belåtna packar väskorna och beger oss till flygplatsen för vår hemresa, önskar jag att jag kunde ha stannat en vecka till för att utforska hipsterkvarteren runt Tiong Bahru och för att se konsten i Bras Basah Bugis. Singapore är en stad som ingen verkar bli färdig med, en stad i ständig utveckling och med så många spännande upplevelser och kvarter är Singapore värd att bli mer än en mellanlandning i Asien – staden är värd resan i sig.

Miniguide Singapore

Mat & Dryck

Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle

Prisvärt gatukök med en Michelinstjärna. Långa köer för att äta signaturrätten brässerad kyckling med ris. Detta är ett måste för inbitna foodies. För vegetarianer rekommenderas tofurätterna.

78 Smith Street, China Town

Tea Chapter

En oas av lugn att besöka efter shopping och marknadsstråken i China Town. Tea Chapter är ett traditionellt tehus som erbjuder teceremonier i historiska lokaler. Inga förkunskaper krävs. Passa på att köpa hem underbara tesorter.

9 Neil Road, China Town

teachapter.com

Shisen Hanten

På 35:e våningen i Mandarin Orchard Hotel serverar japanska stjärnkocken Chen Kentaro rätter från det kinesiska Sichuanköket. Tjusigt!

333 Orchard Road Level 35

shisenhanten.com.sg

Selfie Café

Asiatisk popkultur i en kaffemugg! Personalen printar ut en ätbar selfie av dig och serverar den i kaffet. Kitschigt och kul, åtminstone en gång.

11 Haji Lane, Kampong Glam

facebook.com/selfiecoffeesg

Banana Leaf Apolo

Prisvärd indisk restaurang som drar besökare från hela världen. Här delar man långbord med andra gäster och den som vågar väljer Singapores nationalrätt soppa på fiskhuvud. Vill man ta det säkra före det osäkra kan man med fördel beställa igenkännbara favoriter som korma eller tikka masala.

54 Race Course Road, Little India

thebananaleafapolo.com

Candlenut

En av Singapores bästa middagar inmundigas på Michelinkrogen Candlenut där stjärnkocken Malcolm Lee serverar moderna peranakanrätter. Underbart, helt enkelt!

Block 17A Dempsey Road

comodempsey.sg/candlenut

NÓNG by Edible Garden City

Hipsterhäng med urban trädgårdsaktivism på takterrass. Ägaren Bjorn har skapat en oas i staden med vegetarisk meny mitt bland takodlingarna. Inspirerande.

33 Hyderabad Road

nong.com.sg

1-Altitude

Cocktailbaren 1-Altitude har den bästa utsikten över Singapore, här vill du sitta med nära och kära och sippa drinkar medan solen går upp. Mycket instagramvänligt.

1 Raffles Place

1-altitude.com

Bo

Capella

Capellla är ett elegant lyxhotell i kolonialstil på lummiga Sentosa Island. Här serveras en riktigt bra frukostbuffé, men även dess barer och restauranger håller hög kvalitet. Här får du prickfri service och paradisiskt poolhäng.

1 The Knolls, Sentosa Island

capellahotels.com

Raffles

Klassisk och historiskt Singaporehotell i kolonialstil där drinken Singapore Sling föddes. Hotellet är fortfarande poppis och byggnaden är värd ett besök i sig. Long Bar är öppen för allmänheten om du vill göra som alla andra förstagångsturister i staden och beställa den obligatoriska drinken, äta osaltade jordnötter och föreviga ögonblicket på Facebook.

1 Beach Road

raffleshotel.com

Gallery Hotel

Gallery Hotel är ett hippt konst- och designhotell och erbjuder, som alla hotell med självaktning i Singapore, en takpool. Här finns en av de populäraste och hotelltaket är onekligen en oas mitt i stan.

76 Robertson Quay

galleryhotel.com.sg

The Scarlet Hotel

För dig som har tröttnat på minimalism och söker en färgstark hotellupplevelse är Scarlet Hotel svaret på dina böner. Hotellet ligger mitt i Chinatown och är inrett med dekadens, röd sammet och svart läder, som hämtat ur en asiatisk film noir.

33 Erskine Road, Chinatown

thescarlethotel.com

Se & göra

Gardens by the Bay

Spektakulär naturpark byggd på mark som tidigare var havsbotten. Ett av de mest populära helgutflyktsmålen för Singaporbor och turister året runt. Här hittar du ett konstgjort berg och en samling botaniska växter från hela världen. Du kan även ta hissen upp i enorma, konstgjorda träd i äkta Avatar-känsla.

18 Marina Gardens Drive

gardensbythebay.com.sg

Joo Chiat Road

Känd gata med söta hus i dekorativ peranakanstil. Platsen är som hämtad ur en musikal, som en blandning mellan Paraplyerna i Cheerbourg och en Studio Ghibli-film!

Joo Chiat Road, Katong

