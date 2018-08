Skolstart = fyndläge på resor

Stannade du hemma i värmen i sommar istället för att dra utomlands? Börjar du längta bort? Grattis! När skolorna drar igång blir det fyndläge på resor.

Den sommarvärme vi nu upplever har överraskat en hel nation och många som inte bokat in en sommarresa tidigare under våren har därför valt att stanna hemma. Priserna har varit betydligt lägre i sommar jämfört med till exempel förra året då folk i ren desperation bokade resor som kostade mer än normalt. När skolorna börjar i mitten av augusti sjunker priserna ytterligare. Är det någon gång man ska fynda prisvärda resor ska man passa på att resa under de två sista veckorna i augusti. Den här perioden brukar passa bäst för de som inte har barn eller familjer med mindre barn som ännu inte börjat skolan.

– Vi är många som njuter av den svenska sommarvärmen, och jag har en känsla av att en hel del svenskar sitter och funderar på hur de bäst kan förlänga sommaren. Många har säkert sparat en del semesterdagar och passar därför på att resa bort under sensommaren istället. För trots att det är fantastiskt med hemester är det svårt att koppla bort alla måsten och vardagssysslor som man kan göra när man reser iväg. Dessutom törstar många svenskar efter nya upplevelser och miljöombyte, önskningar som kan vara svåra att uppfylla på hemmaplan, säger Lina Eklund, pr-specialist på Resia.