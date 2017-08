Ibiza – tillbaka till rötterna

Hitta Ibizas bästa restauranger, barer, boenden, badvikar och häng – bortom nattklubbarna och turisthaken. På hundra år har Ibiza gått från fattig glesbygd till tummelplats för de rika och berömda. Däremellan har ön hunnit vara kulturell smältdegel, hippiehangout och partymecka. Nu svänger pendeln tillbaka mot det naturliga och genuina.

Text: Bengt Åkesson

Foto: Pär Olsson

Mina bästa minnen från Ibiza handlar om lugn, avskildhet och naturupplevelser. Flip-floppa ner till en strand för ett morgondopp. Lunch på norra sidan där man kan få se rovfåglar glidflyga över klippväggarna och känna vinden från Santa Ines-dalen som doftar oregano, salvia och tall. Vandra längs den svårtillgängliga stigen från slutet av Playa d´en Bossa till Las Salinas på eftermiddagen och chilla med vänner på Experimental Beach medan solen färgar himlen röd bakom Codolarstranden.

Så konstigt då att det inte går att berätta att man ska till Ibiza utan att folk himlar med ögonen, tar några danssteg och väser ”untz, untz, untz”. Den version av Ibiza som fastnat i alla svenska skallar är Ibiza Partyön. Visst kan man festa här alla veckans dagar – en vän till mig kallar ön ett nöjesfält för vuxna – men om begreppet ”att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt” gäller någonstans så är det just på Ibiza. Ja, här måste man faktiskt ha dussintalet tankar i huvudet samtidigt.

För Ibiza har så många lager. Om man undviker den ökända charterorten San Antonio och några kilometer längs playan utanför Ibiza stad. Om man är lite nyfiken på historien och gör sig besväret att ta sig ut ”på landet”… får man se något annat.

Kampen om utrymmet ökar. Naturen kommer i andra hand när provinspolitikerna bygger bort bostadsbristen, asfalterar och breddar vägar. Antalet besökare eskalerar – den stora dippen efter finanskrisen är nu ett minne blott. Fyra miljoner semesterfirare väljer denna lilla plätt i Medelhavet – och nästan alla under sommarmånaderna. Turister innebär efterlängtade inkomster och fler arbetstillfällen på en ö som drabbades hårt av lågkonjunkturen och räntekrisen, men naturresurserna är ändliga och det blir konflikter om byggrätter, vattenbrist och köer.



– Kalla mig Anto, det gör alla här, säger hon. Man hittar henne bland sin mans smycken som hon säljer på Las Dalias.

Ön präglades länge av att den var så isolerad – en fattig glesbygd som tidvis drabbades av hungersnöd på vintrarna ända in på 1950-talet. Redan vid sekelskiftet 1900 kom konstnärer som Sorolla och Soler för att njuta av stillheten och avbilda det speciella ljuset. På 1950-talet blev det en fristad för författare och beatniks. På den tiden var flygplatsen bara en landningsbana för militären, alla andra anlände med båten Jaime I från Barcelona som anlöpte hamnen i Ibiza stad en gång i veckan. Laurie Lee, författaren bakom bästsäljaren Cider with Rosie, bosatte sig på ön och beskrev den som ”Very rough and brutish. Very backward. No cars and no society.”

På 1960-talet anlände vietnamdesertörer, hippies och popmusiker. Hippierörelsen blev stor. På söndagsmarknaden i Sant San Juan kan man fortfarande möta överlevare från den perioden som minglar tillsammans med barn, barnbarn och andra som också lockats av alternativa livsstilar och slagit ner sina bopålar här. Många som intresserar sig för österländsk religion, yoga, mediation, ayurveda och tantra bor i omgivningarna kring den idylliska havsviken Benirrás. Män med vildvuxet hår och trasiga kläder upprätthåller ståndaktigt de dagliga trumsessionerna vid solnedgången nere på stranden. Det började som en spontan protest mot det första Gulfkriget 1999, men de trummande vagabonderna har inte alltid stått på god fot med myndigheterna och jagas då och då bort av poliserna. No worries, de kommer alltid tillbaka…

En av dagens superklubbar, Pacha, såg dagens ljus redan på hippietiden. Ricardo Urgell, som redan hade drivit en nattklubb i Sitges söder om Barcelona i några år, öppnade Pacha i en ombyggd gammal lantgård i utkanterna av Ibiza stad 1972. Det var få som trodde att han skulle kunna konkurrera med öns andra nattklubb, Lola´s, som låg i gamla stan, men se det gjorde han. I slutet av 1970-talet växte öns status som nöjesmetropol när Pepe Roselló öppnade klubben Ku, där man dansade runt en pool under stjärnorna och som lockade kända gäster som Grace Jonas, Amanda Lear och Julio Iglesias.

1970-talets bohemiska hippiestil ersattes av 1980-talets glamourösa lyxflört. Glamrocken var en föregångare, punken var en avstickare (åtminstone på Ibiza), sedan kom Wham och spelade in videon till Club Tropicana på lanthotellet Pike´s nära San Antonio samtidigt som Spandau Ballet, Tina Turner, Sting och Bob Marley gjorde ön till en favoritdestination. Kulmen på den epoken kanske var när Freddie Mercury och Montserrat Caballé sjöng och spelade in OS-låten Barcelona på just Ku.

I mitten av 1990-talet började någon spela musik från en klubb i Chicago som hette House – en helt ny musikstil som ynglade av sig i deep house, acid house, balearic beats, eurotechno – och samma år började innedrogen ecstasy dyka upp på ön. Enligt några föddes hela 1990-talets mode, smak och popkultur en natt på Amnesia på Ibiza 1987…

En senare höjdpunkt i nöjeshistorien var när klubben Manumission emigrerade från Manchester till Ku (som då hade bytt namn till Privilege) varje sommar under slutet av 1990-talet. De som var där minns galna nätter med livesex på scenen, ett cirkusmenagerie av dansare, transor, trapetskonstnärer och andra efemära existenser och så efterfesterna på Manumission Motel, en ombyggd före detta bordell (numera riven) som låg vid infartsrondellen till Marina Botafoch där hela Manumission-teamet bodde.

Manumissionperioden sammanföll med dygnslånga rave- och trancefester på stränder och udda platser. Avantgardegrupper som The Prodigy, Grove Armanda, Basement Jaxx och Chemical Brothers kom till ön och samtidigt började dj-arna få stjärnstatus, det var till exempel Fatboy Slim, Carl Cox, Bob Sinclair och senare Tinie Tempah, Diplo, Solomun och Swedish House Mafia.

I början av 1990-talet ville den kända affärsmannen Abel Matutes bygga semesteranläggningar vid de kilometerlånga ständerna på halvön vid de mångtusenåriga saltbassängerna, Las Salinas. Opinionen blev så stark att Matutes fick backa, och idag är Salinas-området och hela arkipelagen mellan Ibiza och Formentera ett omhuldat naturreservat. Protesten visade att när naturrörelsen, de ”alternativa” och lokalbefolkningen sluter sig samman blir motståndet övermäktigt. Vi tackar gudarna att vi kan bada och vandra på de stränderna i dag utan att störas av civilisationens symboler – nu saknas bara en bättre reglering av parkeringplatserna vid Es Cavallet.

I dag protesterar gräsrötterna mot de planerade provborrningarna efter olja i Medelhavet mellan Valencia och Ibiza. Ingen vill leva med borrtorn vid horisonten och oljeutsläpp längs stränderna. Man försöker också trycka på för att myndigheterna ska ta i med hårdhandskarna mot att lyxyachter ankrar illegalt i den marina nationalparken och förstör den värdefulla bottenväxtligheten – grunden för det levande ekosystemet i den känsliga havsmiljön.

Båtarna blir fler och fler varje år, för parallellt med naturintresset har Ibiza blivit en tummelplats för de rika och berömda. Numera tävlar man med St Tropez, Sardinien och St Barths om att attrahera de största lyxyachterna – och kryssningsfartygen – i världen. De styrande gnuggar händerna; besökarna, deras gäster och besättningar är förstås attraktiva inkomstkällor. Detta har också gjort att hamnen byggts ut och att många prestigefyllda varumärken valt att etablera butiker och restauranger på Ibiza.



Det är en relativt liten ö och mycket kretsar kring Ibiza stad men att få ett annat perspekt förgyller vistelsen.

Vill man leva ”la dolce vita” Ibiza style ska man ha båtplats, bostadsrätt och/eller rum på Gran Hotel i Marina Botafoch. Och concierge som kan fixa solstol på ”la primera linea” på beach cluben, bästa krogplatserna och vip-bord på rätt nattklubb.

Den andra sidan av Ibiza stad vill inte vara sämre – här ligger Ushuaia Tower där ett dubbelrum kostar från 5 000 kronor och uppåt (då ingår inträde till klubben runt poolen som är öppen veckans alla dagar fram till midnatt) och världens första Hard Rock Hotel med restaurangen Sublimotion by Paco Roncero där avsmakningsmenyn kostar runt 20 000 kr. Vill du bli hämtad av ett privatplan och transporteras sista biten från flygplatsen av en Hummer? Inga problem!

Gran Hotel, Hard Rock Hotel och Ushuaias framgångar sätter sina spår. En satsning i samma anda är Heart, den svårbeskrivliga kombinationen av food court, kabaret och krog som bröderna Adría (männen bakom trestjärniga El Bullí och flera omtyckta Barcelonakrogar) och Cirque de Soleil-grundaren Guy Laliberté öppnade för ett par år sedan. En annan är Pacha-koncernens Destino Resort, en hotellanläggning där varenda detalj är designad och där de vitkalkade murarna rymmer nattklubb, restauranger, barer och pool och spa.

Det är bara legendariska gamla discot Pacha självt som inte riktigt fallit för bling-bling-trenden. En gång i veckan är det flower power-tema – och då vältrar man sig i nostalgi. Det uppstår en slags kollektiv summer of love-feeling när dj Pipi bläddrar sig fram igenom rockhistorien och hela stället är en happening med blinkningar till öns historia inklusive feta hashcigaretter i papier maché i taket och en Harley som rivstartar inne på dansgolvet.

Pacha kommer att finnas kvar och flower power kommer att överleva, men i höstas kom chockbeskedet att familjen Urgell hade sålt Pacha-konglomeratet, som numera består av ett femtiotal klubbar i ett par dussin länder, till riskkapitalbolaget Trilantic för 3,5 miljarder kronor. Addera till det att den legendariska nattklubben Space stängde för gott efter i höstas och att gaydiscot Anfora slog igen efter 55 år sommaren dessförinnan. Nu surrar nöjesindustrin av rykten: Hur länge vill folk ha megaklubbar och EDM (electronic dance music)? Vad kommer efter Space?

Så långt bort man kan komma från nöjeslivet och trenderna, är det La Granja?

Vi sitter vid ett långbord av trä under ekar, oliver och eukalyptus på bondgården och hotellet La Granja. Vi har kommit hit via grusvägar genom en skog som det hade varit svårt att hitta i utan gps. Den gamla herrgården ligger i hjärtat av det lantliga Ibiza och med utsikt ända ner till San Antonio-viken.

Herrgården och dess omgivningar drivs som ett ”Design Hotel Project” och är hotellkedjans VD Claus Sendlingers egen lilla baby. Han flyttade hit förra våren från Tulum i Mexiko där han tidigare ägde hotellet Passion. För honom är det viktigt att understryka att La Granja inte är ett hotell, utan ett experiment.

För att komma in på La Granja måste man antingen ha bokat rum eller vara medlem av organisationerna Friends of a Farmer eller Ibiza Preservation Fund. Här blandas ekologisk odling, yoga, österländsk filosofi, intressse för naturmystik och förhistoriska religioner. Nästan alla råvaror i den dagliga avsmakningsmenyn – utom kött och fisk – kommer från de egna odlingarna. Mjölken och yoghurten står den egna kon Coco Chanel för.

Vi blir presenterade för en distingerad dam från Berlin med två vuxna barn som sitter vid den andra ändan av det gemensamma matbordet. Fåglarna kvittrar, pinjeskogen doftar, någon skvalpar i poolen och glasen i mezcalbaren under brödträdet klirrar. Paradiset.

Tre snygga trettioplus-tjejer placeras vid vår sida, jag sitter intill en av dem och efter ett tag jag lägger märke till att min egen bordsgranne ivrigt blinkar och nickar mot en plats bortom min högra axel. Så småningom inser jag att han vill göra mig uppmärksam på att jag sitter intill skådespelerskan Keira Knightly.

Det är sådana människor man träffar här – skådisar, konstnärer, regissörer, folk som grundat en startup, föreläsare från TED Talks. En skön mix av personligheter som av någon outgrundlig anledning hamnat på just Ibiza, just nu.

Ön har alltid lockat till sig personligheter. När man läser om de första invånarna, som var fenicier, får man känslan av att de var ganska sköna typer, de tillbad bland annat kärleksgudinnan Tanit, som än i dag är lite av öns symbol. Senare kom romare från kolonin Kartago, som startade saltutvinningen och gjorde ön till ett omtyckt transitstopp för soldater och affärsmän på väg mellan romarrikets västliga och östliga delar.

Efter romarna kom vandalerna, bysantinerna, visigoterna, normanderna och så araberna som gjorde ön muslimsk 901. Under den tiden fick ön namnet Yabisa och trots att araberna styrde levde muslimer, kristna och judar sida vid sida. Man byggde kanaler och odlingsterasser så att jordbruket kunde utvecklas och kulturen blomstrade med högstående gastronomi, musik, dans och litteratur. En känd poet från den tiden, Al Sabini, levde och verkade på Ibiza.

När morernas kung kastades ut av katalanerna 1235 tog den kristna kulturen över, men ön fortsatte – åtminstone tidvis – att vara en fristad för utstötta och avvikare.

På 1920- och 1930-talen kom författare, arkitekter och konstnärer som Albert Camus, Erwin Broner, Will Faber, Raoul Hausmann, Walter Benjamin och Man Ray till ön. Flera var judar på flykt undan Hitler. Arkitekter som José Luis Sert, Walter Gropius och Le Corbusier var här på somrarna och de traditionella vita ibizenska lanthusen blev en viktigt inspirationskälla till funktionalismen.

Tysken Erwin Broner kom tillbaka på 1950-talet efter en sejour i USA och bildade Grupo Ibiza ´59 tillsammans med ett gäng konstnärer som cirkulerade runt hotel El Corsario i Dalt Vila, bland annat svenske konstnären Bertil Sjöberg. Erwin började också rita villor – det blev ett par dussin som byggdes runt om på ön och ett tiotal av dem finns – i varierande skick – kvar än i dag. Ett måste att besöka är hans kombinerade ateljé och hus vid klipporna i Sa Penya, som i dag är museum.

Även under Francos diktatur var Ibiza en fristad för motståndsmän, amerikanska desertörer och homosexuella och de satte förstås sin prägel på ön. Den tidens Brendan Behan, Elmyr de Hory och Nico motsvaras av dagens ibizakramare – Kate Moss, Sadie Frost, Jared Leto, Kim Kardashian, Kayne West, Paris Hilton, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane…

En av dem som är kompis med många av dem och som numera själv är en något av en legend på ön är Hjordis Fogelberg. Hennes svenska pappa kom till Ibiza 1958 på den tolvmastade skonaren Tuluaq och bestämde sig för att stanna. Här blev han vän med flera excentriska expats som Terry Thomas, Nina & Fredrik van Pallandt, Denholm Elliot och Clifford Irving. Och här mötte han Hjordis mamma, Belle, som bodde i Sa Penya.

Hjordis minns sin barndoms somrar på 1970-talet:

Vi sprang barfota från maj till september, fångade kräftor i vattenbrynet och matade ödlorna vid Talamancastranden.

Snart fick hon uppleva det partygalna 1980-talet.

– Mina tonår kolliderade med uppkomsten av partyscenen. Jag åkte med min moped överallt och hade alltid ett par högklackade skor i väskan på pakethållaren ifall jag blev bjuden på något raveparty…

Hjordis öppnade sin egen designbyrå och gjorde LP-omslag för Mike Oldfield och SNAP och flyers och loggor för alla klubbarna. Senare var hon med och startade Pachas eget magasin och har nu givit ut en egen bok om sin hembygd.



Den norra sidan av ön är full med små badvikar med fina klippbad. Flera bitar parkerade i väggrenen betyder att det finns ett bra badställe i närheten.

På Hjordis långa lista över vad man som besökare bör pricka av ingår bland annat att fynda på hippiemarknaden Las Dalias, klättra ner till ”hippiestaden” Atlantis, skåda flamingos och andra fåglar vid saltbassängerna, äta frukost på Croissant Show, bada naken på Aguas Blancas, beställa en paella på Can Salinas.

Hjordis har bra koll på restaurangscenen. Många verkar tro att gastronomin kommer att få en allt viktigare roll när det gäller att skapa en ny bild av Ibiza, post-EDM och post-party.

Konkurrensen i krogköken är knivskarp och diskussionens vågor går höga om vem eller vilka som ska lyckas erövra öns första michelinstjärna. Blir det blygsamma Marga Orella Azaustre på S´Ametller som serverar en superb och prisvärd avsmakningsmeny i en omysig del av Ibiza stad? Eller storfräsaren Paco Roncero på Sublimotion som även äger restauranger i Shanghai och Bogotá och står bakom tvåstjärniga La Terraza del Casino och enstjärniga Esado Puro i Madrid?

Det finns fler att välja på, till exempel David Reartes som driver Lips Reartes på stranden Playa d´en Bossa där man kan njuta spännande kreationer medan tårna gör krumelurer i sanden. Eller egensinnige Pau Barba som driver restaurangen på agroturismon Can Domo med fokus på enkelhet och naturlighet.

Bryr man sig inte om michelinstjärnor drar man till en enkel fiskerestaurang i ett skjul med intilliggande elverk. Låter sig guidas av dofterna av färska, grillade sardiner, tonfisk, jättteräkor, bläckfisk, dorada och sirvia. Till efterrätt beställer man en flaó, den inhemska ostkakan gjord av ägg, anis, pepparmynta och citron och beställer en café caleta till den. Primitivt, simpelt och jävligt gott.

Höjden av lyx, egentligen.

Guide Ibiza

Snabbfakta

Invånare: Cirka 100 000 invånare.

Språk: Katalanska och spanska.

Valuta: Euro.

Ta dig dit: Sas startar direktflyg till Ibiza sommaren 2017.

Ta dig runt: Det finns bra busskommunikation, men många aväljer ändå hyrbil för maximal flexibilitet. Tänk på att det är ont om parkeringsplatser i högsäsong.

Mat & dryck

Sa Caleta

1988 öppnade den nuvarande ägarens pappa en strandkiosk som serverade drycker och lite mat intill båthuset som han i sin tur ärvt av sin far. I dag har den vuxit till en av öns populäraste fiskrestauranger. Det är nästan alltid fullsatt, men servicen fungerar perfekt och måste man vänta en stund hänvisas man till en mysig liten bar under tallarna bakom huset. Snart njuter man av läckra fisk- och skaldjursrätter eller varför inte dela på en paella? Vill man inte sitta under tak kan man välja en av plaststolarna närmare den populära stranden Bol Nou. Stamgästerna avslutar oftast måltiden med en café caleta, en ibizaklassiker som uppfanns just här på 1950-talet och består av kaffe blandat med kanel, socker, spansk whisky, mörk rom samt citron- och apelsinskal.

Playa d´es Bol Nou, Sant Josep

restaurantesacaleta.com

Sa Cova

Det charmiga paret Cyril Claudel och Nicolas Blasco har verkligen lyckats med målet att placera en liten bit av sitt Frankrike nedanför ringmurarna i Ibiza stad. Sköna sommarkvällar sitter man gärna länge här på deras trottoarkant och njuter av umgänget, folklivet och utsikten upp mot katedralen. Den äktfranska känslan förstärks av att många råvaror direktimporteras, och här excelleras det i sådant som ostron, äkta patéer och ”mammas” egen cassoulet, köttgryta. En annan av signaturrätterna är l´onglet med gratin dauphinois –flankstek med potatisgratäng. Vinlistan är också imponerande och efter några glas vågar man kanske snacka musik med Cyril som ibland extraknäcker som dj.

Calle Santa Lucia, 5, Ibiza

bistrosacova.com

Ibiza Food Studio

Den italiensk-danske kocken Boris Buono tröttnade på stressen och konkurrensen i krogköken i norra Europa (han har bland annat jobbat på Noma i Köpenhamn) och köpte ett hus i den halvfarliga stadsdelen Sa Penya i Ibiza stad. Förra sommaren, när huset var färdigrenoverat, bjöd Boris in till middag i sitt kombinerade vardagsrum/kök – och vilken succé det blev. Lite hemligt är det fortfarande – man måste boka via hemsidan och blir eskoreterad upp till ”restaurangen” från en mötesplats nere i stan men oj, vilken matupplevelse man får. Menyn består av en förutbestämd rad av rätter som prepareras i det öppna köket av Boris och hans team. Alla råvarorna är från ön, några av dem är upplockade av kockarna själva på väg från dagens strandhäng.

Carrer Alt, Sa Penya

facebook.com/Ibizafoodstudio

Lips Reartes

Denna ljusa och fräscha Barcelona-chica beach club och krog serverar spännande fusioncuisine på tallrikarna, singerad ägaren och köksmästaren David Rearte. Även publiken är en spännande fusion; av Ibizabor som firar födelsedagar, storfamiljer som kryssar mellan stranden och något av långborden, unga partyposses och juvelbehängda äldre damer. Alla passar på något sätt in ibland de vita Vondome-möblerna på den avskalade trädäcket. Är man en ”foodie” ska man välja bord 0, då sitter man intill köket och kan beskåda David och kockarna när de lagar maten… Vill man inte äta kan man bara njuta av goda drinkar eller boka solstol för dagen.

Carrer Porreres 1, Playa d´en Bossa

lipsibiza.com

Zaguan

Det finns alltid minst ett par dussin varianter av pinchos – tunna baguetteskivor med fantasifulla och läckra pålägg – bakom bardisken på Zaguan. Åtgången är stor bland alla dem som placeras vid baren i väntan på ett bord. Det gäller att disciplinera sig så att man fortfarande har plats för alla goda traditionella tapas eller någon av de ordinarie rätterna som kan beställas när man väl får sätta sig till bords. Menyn är basiskinfluerad och här finns allt från grillade lammkotletter till räkor friterade med vitlök, bacalao (torkad torsk) och blodkorven morcilla. Även efterrättslistan på griffeltavlan innehåller blinkningar åt norr. Krogen är genuin och familjägd och lockar en kul blandning av Ibizabor och turister.

Avinguida de Bartolomé Rosselló 15

elzaguan.es

Las Puertas del Cielo

Se upp – backa inte för långt när ni tar groupies vid klippkanten! Denna lilla restaurang och bar ligger precis på kanten av de högsta klippstupen på norra sidan av ön och utsikten, framförallt vid solnedgången, är magisk. När man tittat sig mätt på horisonten, havet och segelbåtarna långt därnere avnjuter man gärna en iskall drink eller en bit mat på träbänkarna under tallarna utanför familjen Can Jordi de Coronas lilla välskötta hus. På menyn finns bland annat sallader, bläckfisk, grillade sardiner, skaldjurspaella, lammkotletter med mera. Omgivningarna är underbara – missa inte den underbara lilla högslätten Pla de Corono och byn Sant Agnès.

Camí des Pla de Corona, km 2

facebook.com/puertasdelcielo.ibiza

Barer & nattliv

S´Escalinata

Escanlinata som betyder ”trappan” består egentligen bara av ett hål i väggen och ett antal färggranna beanbags utslängda på några trappsteg nära det lilla torget Plaza de Sol. Det är något speciellt med att se världen ur gatunivå-perspektiv samtidigt som man njuter av en god drink och några tapas. Men detta är faktiskt inte bara en bar – man kan också få en underbar frukost – till exempel fruktsallad och glass! –, en god sallad och mackor eller en kopp espresso. Drinkarna har dock huvudrollen. Man kan bland annat välja mellan åtta olika varianter av gin till sin GT eller prova bland någon av de andra förslagen i den mer än omfattande drinklistan.

Carrer Portal Nou, 10

sescalinata.es

Pacha

Oavsett kväll är Pacha ett säkert val för den som vill maxa feststämningen. Efter fyrtiofyra år på samma ställe lockar Pacha både mognare festprissar och den yngsta partypossen. Någonstans lever karaktären av den lilla slitna bondgård detta ursprungligen var kvar – även om man successivt förnyat sig och byggt ut så att det nu finns många dansgolv, terasser och barer att ambulera mellan. Varje kväll har numera sitt eget tema och präglas av respektive dj:s och ”varumärke”, exempelvis ”Fuck me I´m Famous ”med David Guetta, ”Pure Pacha” med Bobo Sincalir och Marin Solveig, Solomun + 1 (Solomun och en gäst-dj) et cetera. En av de mest ikoniska temakvällarna är Flower Power som numera körs varje vecka under sommarsäsongen, då dj Pipi regisserar en fantastisk show där både Pacha-medarbetare och (utklädda) gäster har huvudrollen.

Avinguida 8 d´Agost

pachaibiza.com

Sunrise

Kontrasten var stor när två grabbar från Ängelholm för några år sedan bytte potatisåkern i Skåne mot första parkett på Carrer de la Virgen, Jungfruns gata, som är ett grällt skyltfönster för den mest utagerande delen av den internationella hbtq-kulturen. De har lyckats göra den här baren till gatans absoluta stjärna och det vill inte säga lite. Det är fullsatt på barstolarna och gungorna (!) inne i baren från elva- till tretiden varje kväll. Dessutom slinker många av dem som jobbar på öns nöjesetablissemang ofta förbi på en nightcap innan det är dags att gå hem och knoppa – baren gör skäl för namnet när de sista gästerna vänder hem medan dagens första solstrålar når hamnen nedanför.

Carrer de la Mare de Déu, 44

facebook.com/sunriseibiza

Cap des Falcó/Experimental Beach

När fyra franska vänner tog över det här välkända stället för några år sedan höjde de ställets attraktivitet flera snäpp. “Falkudden” levde tidigare bara på sitt läge – längs ute på en udde vid slutet av en grusväg som passerar Ibizas berömda saltbassänger – men nu har alla pusselbitar fallit på plats – naturupplevelsen, drinkarna, gästerna, restaurangen. Man tar sig hit ett tag innan solen går ner, beställer en drink och försöker hitta en plats bland divanerna i turkosblått på första parkett. Lyckas inte det kan man promenera en bit upp längs klippkanten tills sorlet börjar dö ut – och bara njuta av utsikten. Allra mest är detta ett aperitifställe dit man kommer för att se och synas men restaurangen håller också högsta kvalitet. Coolhetsfaktorn är hög – hur lyckas de få så många sköna människor till denna gudsförgätna plats varenda kväll?

Las Salinas

eccbeach.com

Ushuaia

Här är det cool EDM-festival runt poolen kväll efter kväll. Denna okonventionella blandning av vip-klubb, hotell och restauranger har varit en fullbokad succé sedan invigningen för några år sedan. Det var antagligen ett genidrag att dunka igång med Swedish House Mafia en gång i veckan första sommaren. Förra sommaren var ett av dragsplåstren Avicii, ett annat temakvällen Ants. Den som har biljett till festen kan stuffa här från sen eftermiddag till midnatt – bor man på hotellet har man förstås gratis inträde. Hela etablissemanget ingår i ägarfamiljen Matues konglomerat av hotell, färjelinjer och butiker. Nu har de även tagit över den legendariska klubben Space som ligger på andra sidan gatan från Ushuaia och den ryktas att den kommer att byggas om och döpas till Hi Ibiza.

Playa d´en Bossa 10

ushuaiaibiza.com

5 x Boende

Atzaró

Det är femton år sedan den åttonde generationen av familjen Guasch lämnade plogen på hyllan och gjorde hotell av sin gård. Atzaró kallar sig fortfarande för ett agriturismohotell, men här får man en rejält uppiffad variant av en bo-på-bondgårdssemester. Man befinner sig visserligen långt ute på landet och är omgiven av tio hektar med åkrar, olivträd och apelsinlundar och receptionen ligger i det gamla stallet. Men adderar man det välordnade spaområdet med dagliga fitness- och yogapass, den fantastiska poolen och cabana-baren, de välutrustade rummen och den utsökta maten under stjärnorna på restaurangen La Veranda… så förstår man det handlar mer om lyx än mylla.

Carretera Sant Joan, km 15, Santa Eularia des Riu

atzaro.com

Destino Resort

Långt ute på en klippa en halvmil från Ibiza stad ligger denna ultramoderna resort som lockar trendiga och eleganta gäster från hela världen. Hit kommer man för att slappa vid poolen, läppja på en drink, njuta av gymklasser och yoga och kanske dansa loss på nattklubben Tox efter solens nedgång. Hotellet har förstås också en restaurang, där en del av ingredienserna på tallriken kommer från de egna ekologiska odlingarna, så i princip kan man tillbringa hela semestern i sina flipflops innanför murarna. Hela stället utrstålar nochalant elegans. Från poolen skymtar man Dalt Vila, gamla stan i Ibiza stad, i fjärran och i hotellets spa kan man bland annat välja mellan en japansk sento-ritual, arabisk hammam, Ocean Ritual eller Ayurvedic Ritual. Hotellets värdar Hugo Urgell och Lara Metzer finns ofta på plats.

Cap Martinet, Talamanca

destinoibiza.com

Giri

Jämfört med turistområdena i Ibiza stad och Sant Antonio är byn San Juan som en annan värld. Här, på den norra sidan av ön är tempot långsammare, doften av pinjerna starkare och havets färg lite intensivare. ”Ibiza junkies” som Kate Moss och Jade Jagger har upptäckt det för längesen – den sistnämnda har förresten ett hus i närheten. Danskarna Lars Holm Hansen och Rosa Hildebrandt, som driver Giri, har också funnit sitt paradis här. Hotellet har bara fem rum. De är alla lite olika och inredningen är en blandning av asiastiskt och skandinaviskt. Den oansenliga fasaden ut mot bygatan döljer också en underbar trädgård med generös pool, ett mysigt spa och en matsal bara för hotellets gäster som kallas ”the living room”. Besökare utifrån kan boka bord för lunch eller middag på The Giri Café.

Carrer Principal 3-5, Sant Joan

thegiri.com

Na Xamena

Det här hotellet tar det här med infinity pool till en helt ny nivå… Det kallas Las Cascadas Suspendidas och består av ett radband av thalassoterapi-pooler på terasser vid kanten av en 180 meter hög klippvägg ovanför en av norra Ibizas mest spektakulära havsvikar. Detta är också ett av öns äldsta och mest populära boutiquehotell som öppnade redan 1971. Grundarens son, Alvar Lipszyc, har under de senaste åren med varlig hand givit hotellet en välbehövlig ansiktslyftning och skapat en välbalanserad blandning av hippiechic, asiatisk asketism, traditionell Ibiza-arkitektur och glittriga stänk av glamour.

Carrer Na Xamena, Sant Miquel

haciendanaxamena-ibiza.com

Gran Hotel Montesol

Öns äldsta hotell, som slog upp portarna efter inbördeskriget 1933, ingår numera i Hiltonkedjans Curio-kollektion, utvalt för sin speciella karaktär. Det är den perfekta adressen för den som vill bo ståndsmässigt mitt i Ibiza stad, nära shopping, sevärdheter, nöjesliv och världsarvet Dalt Vila, den muromgärdade övre delen av staden. Rummen, reception och restaurang är intredda i snygg, modern art décostil av den spanske designern Lázaro Rosa-Violán. Hotellet har tillgång till privata konferenslokaler på näraliggande Arkeologiska museet och hjälper gärna till med bokningar på restaurang, båthyra, biljetter, utflykter et cetera.

Passeig de Vara de Rey 2, Ibiza

granhotelmontesolibiza.com

5 x Stränder med strandklubbar

Las Salinas/Es Cavallet

Alla älskar dessa två långa stränder i ett naturreservat på varsin sida av halvön längst i söder på Ibiza. På Las Salinas-sidan heter de populäraste beachklubbarna – där man kan hyra solstol och beställa lunch eller tidig middag – Jockey Club och Malibu Beach. Lite längre söderut hittar man trendiga Sa Trinxa som lockar en lite vildare publik – en mix av klubbkids, familjer, partygäng och naturister.Vandrar man ännu längre söderut hittar man lätt sin egen lilla klippvik. På Es Cavallet-sidan tävlar superchica El Chiringuito närmast parkeringen med gaydrivna Chiringay någon kilometer längre ut. Bakom sanddynerna frodas fågellivet i och kring de mångtusenåriga saltbassängerna.

Playa de Comte (Cala Conta)

Cala Contas popularitet kommer sig av den sparsamma bebyggelsen, det turkosblå vattnet och utsikten mot de vackra öarna Illa des Bosc och Ses Punxes. Detta är egentligen ett radband av stränder och klippvikar som lockar olika typer av publik. Alla samsas dock på restaurangen och baren Sunset Ashram som ligger mitt på udden. Vill du leta dig vidare bland klippor och badställen längs viken kan jag rekommendera att styra stegen mot den lilla strandbaren Cala Escondida till vänster om parkeringen eller någon av restaurangerna som ligger uppe på klipporna längre österut – S´Illa des Bosc och Ses Roques.

Benirras

Med bil tar det bara 20 minuter hit från Ibiza stad (man åker lämpligen via den lilla staden Sant Miquel), men när man tagit sig ända ner via serpentinvägen genom en vacker dal känns det ändå som att man är långt borta. Stranden är bara några hundra meter lång men många simmar en bit ut i viken och tar sig upp bland båthusen och klippavsatserna eller vice versa. Den bästa strandklubben här, Elements, är värd ett besök inte bara för den goda och fräscha maten utan även för den lilla butiken längst in med ett suveränt urval av smycken, tyger och småsaker. De har även en juicebar och erbjuder massage. På kvällarna samlas trumkillarna för rytmseanser på stranden och efter det har Elements, som stänger vid tvåtiden på natten, ofta en dj på plats.

Playa d´en Bossa

Den här långa stranden i utkanten av Ibiza stad är adressen för den som vill se och synas och för den som vill att partyt ska fortsätta även under dagen. Många förstagångsbesökare bränner sig medan de dansar under solen på stranden vid Bora-Bora, Tahiti eller Ushuaia med en öl i handen. Det sistnämnda etablissemanget har, tillsammans med Hard Rock Hotel, hotellet Santos och några högprofilerade krogar, höjt statusen på denna playa och den bakomliggande strippen med hotell, pubar och butiker, men om din bild av sol och bad inte innefattar dunka-dunka, boat parties, strandförsäljare och folk som vill få dig att köpa (dyra) biljetter till halvtomma nattklubbar – håll dig borta!

Cala Jondal

Den synliga delen av den här stranden består av mjukslipande runda, vita stenar, men så fort man kommer någon meter ut i vattnet består den av underbar sandbotten. Av den anledningen har populära strandklubbarna här – Yemaja, Blue Marlin och Tropicana – byggt ramper och bryggor som gör det lättare att komma ut i vattnet. Mest party och vippigt är det på Blue Marlin (stjärn-dj:s och öppet till fyra på morgonen vissa dagar) medan Yemanja skryter med lägre ljudvolym och den bästa maten. Samt en perfekt signaturdrink, sangria de cava (vitt vin, champagne, läsk och fruktbitar). Viken omramas av spektakulära klippor, vackra talldungar och dyra villor.

Shopping

Elisa Pomar

Elisa har på senare år i stort sett på egen hand väckt liv i de traditionella ibizenska juvelerartraditionerna. Släkten har varit i branschen sedan 1850-talet när en avlägsen släkting till Elisa kallades ”kungens juvelerare” eftersom han gjorde smyckena till Alfonso XIII:s älskarinnor. När hon var liten såg hon sin farfar tillverka ibizenska smycken och hon bestämde så småningom för att studera gemmologi i Palma. I dag har hon en butik i stadsdelen La Marina och egen ateljé där hon bland annat gör ”El Clauer”, ett traditionellt smycke som tidigare enbart bars vid högtidliga tillfällen. Hon inspireras av relikvarium, helgon och öns historia och samarbetar med flera modeskapare, bland annat Dolce & Gabbana.

Carrer Castelar 1, Ibiza

elisapomar.es

Ganesha

Valencianaren Vicente Hernández slog ner sina bopålar i stadsdelen La Marina på 1960-talet, öppnade sin butik Ganesha under hippie-eran och resten är historia. I dag är han kult bland världens fashionistas, som vallfärdar hit för att fynda vintageklänningar, smycken, leksaker och plastprylar. På trottoaren trängs färgsprakande högar och överfyllda galgar med Vicentes egendesignade kaftaner, skjortor, strandsjalar och scarves. Det mesta inhandlas och tillverkas i Indien men letar man sig djupt in i hans Ali Baba-grotta hittar man även kläder och ting från andra platser som Vicente ädelsniffat upp under sina vinterresor i Sydamerika, Asien och Europa.

Carrer de Guillem de Montgrí 14

Se & göra

Moderna museet

Ibiza kan skryta med att ha ett av de äldsta moderna konstmuseerna i Spanien – MACE (Museu d´Art Contemporani D´Eivissa) öppnade nämligen redan 1969. Museet ligger fortfarande i en intressant byggnad från 1727, en del av befästningarna kring Dalt Vila, den övre delen av Ibiza stad som är ett Unesco-världsarv. Bland de permanenta samlingarna finns verk av Micus, Broner, Hausmann, Le Parc, Tàpies med flera. På sommaren brukar det också finnas också en liten popup-butik till vänster om entrén som de senaste åren bland annat sålt kläder och accessoarer av märket Loewe.

Ronda Narcís Putget

eivissa.es/mace

Las Dalias

Hippimarknaden Las Dalias i Sant Carles är ett 1980-talsfenomen med rötterna långt nere i 1960-talets hippiekultur som har starkare dragningskraft än någonsin. Varje lördag trängs urinvånare och turister framför de knappa tvåhundra stånd som saluför mat, kläder, smycken och annat. Vill man göra fynd ska man komma tidigt, men det är faktiskt möjligt att pruta även längre upp på dagen. Förra året tilldelades Las Dalias Balearernas stora turistpris för sitt enastående bidrag till öarnas image. Är du trött efter shoppingrundan rekommenderas ett besök på den legendariska baren Can Anita mitt inne i byn.

Las Dalias, Sant Carles

lasdalias.es