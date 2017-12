Christer Björkmans Mallorca

Allas vår Mellokung Christer Björkman är en inbiten Mallorcakännare och förra året köpte han en lägenhet i Palma. Vi vill så klart tanka honom på hans bästa tips till ön. Här är Christer Björkmans bästa…

… strand?

– Min rekommendation är att skaffa dig en favoritstrand av praktiska skäl men bli inte fast där. Ge dig ut på upptäcktsfärd. Mallorca har ju så mycket att erbjuda. Hyr en bil och utforska ön. Hitta egna strandhugg! Cala Major är en bra, lättillgänglig ”åka till varje dag”-sandstrand, bara två kilometer utanför Palma. Här finns både en privat del och en del för allmänheten. Du behöver således inte känna dig pressad att spendera en massa pengar om du inte vill.

… butik?

– Det beror på vad du är ute efter men vi – jag och min man – har varit i ett ”inredningsmode” sen vi köpte lägenheten. Mallorca Life Style är en personlig inrednings- och möbelbutik med många fina inredningsdetaljer att pynta lägenheten med. Ett annat tips: i byn Portol har man specialiserat sig på att göra mallorkinskt keramikporslin. Perfekta stället att besöka om du är på jakt efter mysiga kaffekoppar och skålar.

Mallorca Life Style

Carrer Fabrica 4

lifestylemallorca.es

...shoppingtips?

– På Mallorca arrangeras en marknad varje dag i någon av byarna vilka är roliga att åka till. Senast åkte vi till lördagsmarknaden i Santanyí – hela staden kryllade av marknadsstånd. Det är ett mysigt sätt att upptäcka byarnas olika utbud av lokala specialiteter.

… kafé?

– Plaza Major inne i gamla stan i Palma – ett stort vackert torg med hur många serveringar som helst att välja på. Mitt tips är att efter en dag på stranden slå sig ner på någon av dem, ta en liten apertif och runda av dagen där. Sen finns det många kaféer utmed hela hamnpromenaden och att sitta där på ett kafé och titta ut över båtarna är fantastiskt fint.

… bar?

– Art Café i El Terreno som ligger bara 250 meter från där vi bor. En fantastiskt trevlig bar och restaurang där du sitter utomhus i en apelsinlund – så otroligt vackert! Personalen är dessutom så trevlig. Här slentriansmiter jag in bara för att småsnacka med personalen.

Carrer de Bellver 9

… hotell?

– Hotel Feliz i El Terreno. Ett litet privatägt boutiquehotell jag brukar tipsa mina vänner om som ska ner. Hotellet har en personlig touch och det är viktigt för mig om jag ska kunna rekommendera ett ställe.

Avinguda de Joan Miró 74,

hotelfeliz.com

… restaurang?

– Can Pedro i byn Genova som ligger någon kilometer upp i bergen från Palma. En spansk variant av en riktigt bra köttbullsrestaurang i Sverige: hit åker spanjorer på söndagar för att äta söndagsmiddag. Skinkor hänger i taket, dukarna är rutiga och här är stort och slamrigt. Ett ställe där man verkligen får känslan av att ”jag är i Spanien”. Här serveras traditionella rätter såsom gambas al ajillo, kaningryta, spansk bondomelett och paella.

Carrer Rector Vives

mesoncanpedro.com

…bästa tapasställe?

– Toque De Queda är en fantastisk tapasbar man bara måste gå till. Så coolt och fruktansvärt bra! Här känns det som att man är hemma hos någon med ett hopplock av olika stolar och bord. Och bara en sådan sak som att man kan skriva sin egen beställning på en lapp och ge till servitören!

Carrer de Can Cavalleria 15B

… park?

– Parken Bellver är en gigantisk park, en värld för sig själv, där man kan springa, promenera, göra yoga och ha picknick. Att bara gå runt och ta in alla dofter av träd och blommor är en fantastisk upplevelse. Bellver är också en bra plats att söka skugga – även när det är riktigt varmt hittar du en svalkande plats.

… Bästa by?

– Jag tycker man ska åka till Puerto de Sóller på västkusten. Bara resan dit är värd en dag. Ta inte motorvägen utan bergsvägen där man passerar byar som bokstavligt talat hänger över bergskanten. En annan by som är ett måste att besöka är Deià – en sagolik by med vackra hus, vacker arkitektur och vackra villor.

…Generellt tips?

– Hyr en bil och ge dig ut på upptäcktsfärd! På Mallorca finns hur mycket som helst att upptäcka och perfekt för dagsutflykter.

… Eurovisionland?

– Jag hoppas att det blir Portugal nästa år. Eurovision har inte arrangerats i ett, i maj, garanterat varmt land sedan Aten 2006. Aten var fantastiskt och jag hoppas Portugal också blir det. Jag tror faktiskt jag har det bästa landet framför mig.

…Resminne?

– Min man och jag åkte till Marrakech över nyår en vecka för kanske tre år sedan. Det var som att komma till en annan epok, till en annan tidsålder. Att gå in i deras medina – vilken upplevelse och kulturkrock! Vi hade utan att överdriva 110 kilo bagage med oss hem. Vi fick köpa två gigantiska resväskor för att få med oss allt porslin, alla vaser, ljusstakar och lampor…

… pryl på resan?

– Tålamod. Ha bara det. Jag tycker ju mindre man bestämmer sig för hur saker ska bli desto starkare är upplevelsen på resan. Planera inte för mycket. Go with the flow. Ha ett öppet sinne och tålamod, då får du en fantastisk resa vart du än åker.

Akutell med: Självbiografin Generalen (Forum förlag).