Smaka på Palma – en gastroresa med lokal mersmak

Det är inte bara cavan som bubblar i Palma på Mallorca, utan även restaurangscenen. Här öppnas nya restauranger och barer i parti och minut. RES har gjort en djupdykning i stans mat- och dryckesutbud.

Text: Anna Norström

Foto: Pär Olsson

Det är fredag i stadsdelen Santa Catalina och folk rinner ut och in ur stadsdelens saluhall.

Det här är en foodies våta dröm. Marknaden har allt: vinbutiker med öns minsta naturvinsproducenter, osthandlare, fisk- och köttdiskar, skaldjursbar, blomsterbutik och till och med ett litet stånd där du kan skräddarsy din egen miniburgare.

Vi köper bläckfisk och havskräftor ur en av fiskdiskarna. Det här är en av marknadens uppsidor – ”kom och köp!” – och få råvarorna tillagade i restaurangståndet på andra sidan korridoren. För hur många gånger har man inte besökt en matmarknad utomlands och bara gått och suktat? Inte i Palma. För 50 euros inköp tillagas råvarorna av de tre män som rattar ståndet med marknadens mest aktiva grillbord.

Vad du vill! Vi tillagar allt, säger Juan som står i kassan.

Det kostar 3–5 euro lite beroende på hur mycket mat du har med dig. Och det här som fenomen är Palma i ett nötskal. Att mötas över mat är nyckeln till det mesta umgänget för svenskar såväl som spanjorer. Det kan vara en tallrik av öns inhemska delikatess, den råa, bredbara sobrasadakorven, eller en rejäl portion paella och kanske lite tumbet, en slags lasagne med potatis, aubergine och röd paprika. Nej, i Palma går man sällan hungrig.

Ett dygn senare förvandlas Santa Catalina-hallen till en festplats. Musiken är uppskruvad. Folk trängs utanför Bar Joan Frau för att knipa ett glas cava, och senare gå till en av områdets nattklubbar som öppnar tidigt för den partysugna publiken.

Stadsdelen Santa Catalina är också hemkvarter åt många svenskar, både bofasta och på resa. Det går nu knappt att gå en meter innan klingande svenska hörs. På gott och ont. Här har priserna trissats upp. Numer kostar en färskpressad juice sjuttio kronor på något av de välpolerade nyöppnade ställena. Ändå avtar inte Santa Catalinas popularitet. Fortfarande är det knökfullt på restaurangerna vid kvällstid. På de allra mest populära haken rekommenderas gäster att boka minst tre dagar i förväg. Och det öppnar nya ställen i parti och minut. Som La Huella, en bistro startad av ett franskt brödrapar, som fastnade här på sin första resa till ön och blev kvar. Eller den lilla chokladbutiken några kvarter bort. Här gör den tyske dessertkocken Tino Wolter öns bästa choklad, Cachao. Chokladen är helt vegansk och innehåller inga tillsatser eller socker. Vilket har gjort den populär bland öns yogis – och stjärnkockar.

– Folk ringer från Ibiza och beställer kilovis. Jag undrar ibland hur mycket choklad folk kan äta, skrattar Tino Wolter och visar runt bakom butiksdisken där all produktion sker.

Innan han kom till Palma jobbade han på finkrogar i Berlin. Men när erbjudandet kom från det ö-baserade företaget B Connect kunde han inte motstå att få ta fram sitt egna chokladmärke.

Allt görs för hand av honom själv. Och all smaksättning kommer dessutom från ön.

Det är en ynnest att få jobba med så bra lokala produkter. Apelsinen, örterna och nötterna som jag använder har jag själv köpt direkt från bonden. Det är ovanligt att man arbetar från böna till chokladkaka men det gör jag. Hade det gått att odla bönor här hade vi tagit dem härifrån med. Men nu jobbar vi med produkter från Bali, berättar han.

Men blir han aldrig trött på choklad? Tino Wolter skrattar. Nej, han har arbetat i tre år med att ta fram recept och varumärke, och har sedan dessa ätit mellan 50 och 100 gram choklad om dagen.

Det märks att det finns ett sug efter lokalproducerade produkter. Mallorca har gått från att vara charterparadis till en lyxig och lättillgänglig destination. Vägg i vägg med Cachao ligger en liten ölbutik, Del Món, med över 300 olika sorter.

Det finns nio olika ölbryggerier på ön och vi har en hel hylla med hantverksöl, berättar butiksinnehavaren.

Även naturvin från ön säljer bra. Det finns också en lokal ginproducent, Gineva, som växer i popularitet på den gin- och tonicfrälsta ön. Kanske är det den stora andelen britter på ön som satt trenden.

För de tre nationaliteter som älskar Palma mest är britter, tyskar och svenskar i nämnd ordning. Och turismens motor snurrar snabbare än aldrig någonsin förr. Det berättar Tobias Mohr, en tysk som tagit hela sitt IT-företag och flyttat till ön.

Vi ses på splitternya Puro Beach Club Illetes, en strandklubb i regi av samma familj som driver originalet Puro, startat av en svensk affärsman för över tio år sedan.

Säsongen hade knappt ens startat och vi märker redan en ökning med nio procent sedan förra året, berättar Puros delägare Iñigo Álvarez de Estrada.

Och då var förra året en av de bästa säsongerna någonsin, tillägger han.

Gästklientelet på Puro är ordentligt uppklädda för sitt strandhäng. Här kryssar långbenta kvinnor i baddräkter som kostat mer än skjortan. Högklackat är inga problem på den här strandklubben där man istället för sandstrand kan dyka rätt i havet från cementgjutna klippor. Det andas bohemisk lyx. På Puro blir man välkomnad både med vattenflaskor och fruktfat på sin solbädd. Någon har tänkt på detaljerna. Samtidigt så har Palmas strandklubbar ett visst lugn över sig.

– Vi är allt annat än Ibiza, säger Iñigo Álvarez de Estrada. Här är det ingen hög musik och folk som skvätter vin omkring sig. Vi vill gärna vara sofistikerade.

Trots att de knappt annonserat sin öppning av den här strandklubben så har det vällt in bokningar. Häromdagen när Tobias Mohr och hans fru kom för att sola fanns inte en enda solbädd ledig.

Vi har rest hit i flera år innan vi flyttade hit. Det märks verkligen att Palma bara blir mer och mer populärt. Jag antar att folk reser hit istället för att åka till exempel Turkiet eller Egypten. En dag kan det flyga in 180 000 personer. Så det är klart att det måste öppna nya ställen hela tiden. Jag som ändå bor här har inte ens koll på vad som just haft premiär.

Och bokningsläget för ön ser bra ut. Framförallt i Palma. Det sägs att 78 procent av beläggningsgraden redan är täckt för sommaren. På nya lyxhotellet Sant Jaume mitt i stan arbetar man för fullt. En av öns mest kända kockar, Tomeu Caldentey med en stjärna i Guide Michelin på restaurangen Bao, rattar restaurangen på hotellets tak. Han var också den första mallorkinska kocken på ön att få en stjärna i den prestigefyllda guiden. Men på Tomeu, som restaurangen heter, siktar han in sig på ett vällagat mellansegment.

Det finns redan nio Michelinkrogar på ön. En restaurang har två stycken. Målet är inte att få stjärnor. Vi vill lyfta det mallorkinska köket fast med en modern tvist. Vi tar klassiker och uppdaterar dem, säger Tomeu Caldentey.

På menyn finns räkor från Soller och den klassiska rätten ”svart fläsk” i ny tappning. Men det viktigaste är att köket jobbar säsongsmässigt.

Det har aldrig öppnat fler restauranger i Palma än vad det gör just nu. Det är bra att konkurrensen är så pass hög för det höjer kvalitén i hela staden. Tomeu ligger på en av de mest kända gatorna i Palma. Vi måste vara riktigt bra på det vi levererar annars kommer folk välja något annat ställe, säger Tomeu Caldentey.

Inne på nyöppnade Rosa Chica står köksmästaren rakryggad i kritvit kockrock. Personalen jonglerar brickor fulla med glas mellan borden och väntetiden på bord en lördag är minst en och en halv timme.

På köttkrogen Patxi snett över gatan råder samma febrila aktivitet. Det är klart att man i Palma ses och umgås på lokal. En kväll behöver heller inte vigas åt bara ett ställe. Som traditionen här bjuder ringar man in minst tre-fyra ställen på en kväll. Och får man inte bord på veckans hetaste nyöppning så går det alldeles utmärkt att småäta sig runt på tapas tills efter midnatt.

Salud! ropar ett glatt festgäng inifrån ännu ett ställe som bara för några veckor sedan var en butik.

Krogtätheten och den höga kvaliteten är definitivt de främsta anledningarna till att besöka Palma.

Guide Palma

Snabbfakta:

Invånare: Cirka 870 000.

Språk: Spanska och katalansk spanska.

Valuta: Euro. Kontanter är bra att ha då alla mindre ställen inte tar kort.

Tidsskillnad: Ingen.

Ta dig dit: Direktflyg med Norwegian eller SAS från Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

Ta dig runt: Inne i Palma finns stadscyklar att hyra, vill man ta sig ut på landsbygden är hyrbil att föredra. Priser från cirka 100 kronor per dag plus försäkring.

Bra att veta: Oftast stänger köken mellan 16.00 och 20.00 dagtid. Middagen intas sent, mellan 20.00 och 23.00. De lokala saluhallarna och marknaderna stänger generellt klockan 14.00 och håller oftast stängt på söndagar och måndagar. Den stora dagen för att besöka dem är lördagar då kan det vara kö till tapasbarerna. De mindre butikerna i Palma stänger för lunch cirka klockan 13.00 till 16.00. Dricks ingår ofta i servicen men 5–10 procent är kutym om man känner sig nöjd som gäst.

5 x Matshopping

Mercat de Santa Catalina

Här i saluhallen sippas det på pyttesmå vinglas, det intas skinka och öns bästa sobrasadakorv hos Saglà, ostron öppnas för glatta livet över disk på Ca s’Ostra – och det botaniseras bland småskaliga producenter på Wine Industry. Santa Catalinas hall har allt man kan önska sig och lite därtill – det går nämligen att köpa fisk och skaldjur över disk och sedan få den tillagad på baren på andra sidan gatan för två till fem euro.

Plaça de la Navegació, Santa Catalina.

Cachao

”Från böna till chokladkaka”. Tino Wolter skapar den försvinnande goda chokladen Cachao. Produkterna är inte bara ekologiska utan även helt veganska. Vanlig choklad hettas upp under processen och det tillsätts socker och mjölk, men inte med/hos Cachao – vilket gör chokladen till rena hälsopillret. Produkterna skapas bakom butiken och finns på flera av öns finkrogar.

Calle Cotoner 58, Santa Catalina

cachao.eu/en

Mercado San Juan

I Palmas svar på Meatpacking District ligger saluhallen Mercado San Juan som öppnade för drygt två år sedan. Hit kan man komma för att ta en öl, några ostron, eller ta några timmar för att äta sig runt i de olika restaurangerna i miniformat. Här är man duktiga på underhållning i form av en ölfestival, livemusik eller något matlagningsvent.

Calle Emperatriz Eugenia 6

mercadosanujuanpalma.es

Mercat de l’Oliviar

Stans mesta matmarknad är hallen l’Oliviar. Här går det att vandra runt i timmar mellan oststånd, tapasbarer, olivhandlare och hantverksbutiker med lergods och flätade korgar. Många Palma-bor intar en sen helglunch här – och på lördagarna kan det vara kö till de mest populära ställena. Räds man inte en tidig måltid är det ett tips att komma tidigt.

Plaça de l'Olivar

del Món

På del Món finns över 300 ölsorter. Det går alldeles utmärkt att provsmaka sig fram innan man köper sig ett sexpack i butiken. Ett stort plus är det rika utbudet av lokal öl från öns nio olika mikrobryggerier men här finns även cider, ekologiskt och naturligt vin samt likörer.

Placa Navegacio 14b, Santa Catalina.

Nyöppnat

Amaya

Amaya med knappt ett år på nacken är en restaurang med ”nya världen”-kök, där spanska smaker möter långväga influenser. Baren är en oas, lite som att kliva in i ett exotiskt växthus, och drinkarna härifrån går inte av för hackor. Bakom restaurangen står familjen Bürgel som sedan tidigare driver den populära sommarkrogen 1661 i Banyalbufar.

Carrer de la Fàbrica 18, Santa Catalina

amaya.one

La Huella

Hos det franska brödraparet som står bakom La Huella serveras frukost hela dagen. Något de – efter att ha bott i Australien, kände saknades i Palma. Kvällsmenyn byts dagligen utefter saluhallens utbud och kockens kreativitet. Ekologiskt från ön, och mycket grönsaker är temat. Till och med soffan på uteserveringen är klädd i grönt gräs.

Carrer de la Fàbrica 43, Santa Catalina

Tomeu

Sprillans ny restaurang på taket av öns hetaste hotellöppning, Sant Jaume. För köket ansvarar Tomeu Caldentey som räknas till en av öns mest kända kockar. Han har arbetat på den restaurang som fick öns första stjärna i Guide Michelin och har sedan 13 år tillbaka en egen stjärnkrog, Bou. Maten på den nya restaurangen är typisk mallorkinsk med en tvist. Det finns även en cocktailbar och terrass som gjord för solnedgångar med balearisk house i bakgrunden.

Calle Sant Jaume 22

boutiquehotelasantjaume.com

La Rosa Chica

Vermuterian La Rosa är en av de mest populära krogarna i Palma. Nu har den ynglat av sig på en gathörna i Son Armadans. Den nya restaurangen är med sin uteservering större – och tokpopulär. Boka bord eller bered dig på väntetid om du vill sitta. På menyn står tapasmat: tortilla, grillad bläckfisk eller grillade gröna pimientospaprikor. Lyxig konservmat står också på menyn.

Monsenor Palmer 5, Son Armadans

Puro Beach Club Illetas

Öns kända beachclub Puro tog i år över gamla Virtual club och har skapat en lyxig strandklubb i samma stil som originalet, tio minuters bilväg från Palma vid stranden Illetes. Till skillnad från sin systerklubb finns här ingen pool utan man badar direkt i havet, som en slags havspool. Med solbädden kommer vatten och ett fruktfat. Här gäller det också att boka i förväg då trycket varit högt redan på försäsongen.

Passeig Illetes 60, Illetes

purobeach.com

Populära krogar

Casa Maruka

Typisk mallorkinsk restaurang är Casa Maruka med en drös lokalbor som stammisar. Menyn finns i tre delar: en som byts ut dagligen beroende på marknadens utbud, en del klassiker som alltid finns där och en där kocken Alberto experimenterar lite mer. Hans exfru sköter desserterna – äppeltarten med getostglass som tillval är ett absolut måste!

Carrer de la Reina Maria Cristina 7

casamaruka.com

Marc Fosh

Palmas mesta finkrog står kocken Marc Fosh för. Det är en av öns nio Michelin-restauranger och ligger inhyst inuti Hotel Convent de la Missió. Maten som serveras i avsmakningsmenyer är medelhavsinspirerad med en finare tvist, och även om det kan vara svårt att få bord rekommenderas en drink i den coola barmiljön intill restaurangen.

Carrer de la Missió 7

marcfosh.com

Kuröbata

Tokpopulära asiatiska krogen Kuröbata serverar japansk-koreansk fusionmat. Försvinnande goda dumplings, vårrullar och tataki i delvänligt format. Namnet är en påhittad ordlek där krögaren slängd in ett ”ö” som en flört med sin svenska publik. Missa inte deras roliga sakeutbud och välskakade cocktails med sting. Se till att boka bord i förväg.

Plaça del Progrés 9, Santa Catalina

kurobata.com

Canela

För en familjär och mysig restaurangupplevelse är Canela perfekt. Bästa platserna är de vid baren runt det öppna köket. Maten är spansk med roliga influenser utifrån. Som tomattartaren, en flört med råbiff, fast gjord på solmogna italienska tomater. Eller ibericofyllda vårrullar med dipp på mango. Vinlistan har också flera bra lokala producenter.

Calle Sant Jaume 13

facebook.com/canela.santjaume

El Chaflan de Patxi

Köttkrogen Patxi har ett mycket gott rykte. Så bra faktiskt att man måste boka bord minst tre dagar i förväg för att få äta deras någon av deras grillade köttbitar ”a la parilla”. I baren är det högre omsättning på sittplatserna så kommer du tid går det att få sig en munsbit här. Stammisklientel är högt, både bland internationella gäster och lokalbor.

Carrer d'Espartero 28, Son Armadans

Boende

Cort

Mitt emot stadshuset ligger boutiquehotellet Cort, med väggarna klädda i det mallorkinska tyget lenguas mallorquinas. Det finns bara ett dubbelrum här, resten är sviter. Toppsviten ligger inuti ett torn med privat terrass och egen jacuzzi. Stället öppnades för fyra år sedan och drivs av en norska. Dubbelrum från cirka 2 300 kronor per natt.

Plaça de Cort 11

hotelcort.com

San Fransesc

Hotell San Fransesc öppnade för två år sedan efter omfattande renoveringar där man tog stor hänsyn till den gamla palatsliknande byggnaden. Här finns 42 rum, en restaurang med bra rykte, takpool med tillhörande bar som kvällstid svidar om till sushirestaurang mellan tisdag och söndag. Dubbelrum från cirka 2 900 kronor per natt.

Plaça de Sant Francesc 5

hotelsanfransesc.com

Can Alomar

Ett boutiqehotell med oslagbar adress mitt i Palma stad är Can Alomar med två terrasser, en restaurang med Nikkei-inriktning till höger och på andra sidan med bar. Bakom stället står koncernen It som även i år öppnar Sant Jaume med restaurangen Tomeu. Dubbelrum från cirka 2 800 kronor.

Carrer de Sant Feliu 1

boutiqehotelcanalomar.com

Nakar

Designhotell med en av Palmas bästa utsikter från takterrassen som också har en liten pool och är ett poppis drinkställe på kvällen. Rummen är stilrent inredda i ljusa färger och läget är pangbra – mitt i stan. Härifrån är det nära till restauranger och barer. Dubbelrum från cirka 1 700 kronor.

Avenida de Jaume III 21

nakarhotel.com

Cap Rocat

Ett av stans allra lyxigaste hotell ligger inrymt i ett gammal fort söder om Palma stad. Här sover man bokstavligen med historiens vingslag. Det finns bara 24 rum och 22 av dem är sviter. Läget är lite undangömt vid en havsbukt som går att spana ut över från hotellets pool. Eget gym och tennisbana får man på köpet. Dubbelrum från cirka 7 200 kronor.

Ctra de Cap Enderrocat, Cala Blava

caprocat.com

Att dricka

La Molienda

Öns bästa kaffe serveras av baristorna inne på pyttelilla La Molienda. Urgoda bakverk där morotskakan sägs vara en av de bästa att matcha koppen med. Stället ligger lite undangömt på ett gatuhörn – men det är värt promenaden.

Carrer del Bisbe Campins 11

Brassclub

Bli bordserverad hantverkscocktails här på en av Palmas proffsigaste barer. Brassclub fatlagrar sin egen Negroni och gör urbra drinkar för runt 100 kronor styck, som den på tequila, Frida Mule, en hommage till mexikanska konstnärinnan Frida Kahlo.

Passeig de Mallorca 34

brassclub.com

Toque de Queda

En bar inredd som om det vore ett vardagsrum. Tapas beställs på japanskt manér i ett anteckningsblock. På dryckessidan finns fler olika sorters bubbelvin att välja mellan. Stället stänger redan vid 23-tiden så kom tidigt.

Carrer de Can Cavalleria 15b

facebook.com/toquedequedamallorca

Annibal 23

En nyöppnad, pytteliten vinbar är Annibal 23 som har många ekologiska viner och runt fem röda och fem vita på glas som byts ut dagligen. Baren drivs av en fransman och publiken är ett potpurri av olika nationaliteter och onekligen populär bland öns svenskar.

Calle Annibal 23, Santa Catalina

annibal23.es

Chapeau 1987

Cocktailbar med pippi på whiskey. Bartendern här har vunnit Bacardis bartävling i år och sedan dess räknas baren till en av Palmas bästa. Låt bartendern skräddarsy en cocktail utefter preferenser, men välj med fördel någon av drinkarna med whiskey eller bourbon.

Passeig de Mallorca 24

facebook.com/Chapeau1987