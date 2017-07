Bakåtlutat i Bristol

Sätten att göra Bristol rikt och berömt har haft både sina mörka och ljusa stunder. I dag är denna kustnära storstad i sydvästra England en blomstrande bohemdröm med sant lokalpatriotiska invånare. RES möter en stad i full kontrast, från stillsam bykänsla i Clifton Villages viktorianska kvarter till konstaktivister i väggmålningarnas Stokes Croft.

Text: Lars Collin

Foto: Mauro Rongione

Låt dig aldrig luras av utsidan. The Bristol skulle kunna vara just det där hotellet från det förhatliga 1960-talet vi alla älskar att avsky. Så byggdes det också under en period när husen påminde mer om parkeringsvänliga men folkföraktande brutala betongbyggnader än om ett mysigt hideaway för en långhelg.

Fast skenet bedrar. Insidan av The Bristol är den perfekta bilden av ett lågmält lyxhotell med varmt välkomnande. Precis som staden och dess ständiga ström av nyinflyttade som aldrig tycks sluta att hylla sitt Bristol. Eller ”b-r-s-t-l”, som de närmast väser ur sig utan att för en sekund avslöja vokalerna.

Lunchtid, så vad passar bättre efter den korta tågtrippen från London än att ta sig till St Nicholas Market. Mitt i gamla stan ligger denna marknad laddad med små matställen och kaféer som vegovänliga falafelkungarna Eat-a-Pitta och pajmästarna Pieminister, och mängder av alternativa butiker med mycket stickat på menyn.

En del kunder betalar med Bristol Pound, stadens lokala valuta som funnits parallellt med sterling sedan fem år tillbaka – allt för att främja det småskaliga näringslivet. 800 handlare har hittills anmält sig och för att locka fler användare finns också en app att ladda ner för den som hellre betalar digitalt.

­–­ Valutan ägs av ett slags medborgarkooperativ av Bristolbor. Det här blir större och större hela tiden. Allt fler blir vad vi kallar etiska konsumenter och vill göra gott för sina pengar. Målet är ju att förändra sättet som vi använder pengar på. I dag samlas enorma summor på onåbara konton i skatteparadis – ett belopp som förresten sägs vara två gånger så stort som hela den amerikanska ekonomin. Vi har kontoret här en våning upp i saluhallen, berättar Bristol Pounds kommunikationsansvarig med det högst osannolika namnet Adam Rich.

Han plockar fram 20-pundsedeln. Istället för en stram brittisk drottning kröns sedeln med en illustration på stans stolta animerade lerduo Wallace & Gromit.

En envis, egen valuta med komisk twist känns typiskt Bristol. Här ute i sydvästra England har man länge verkat som alternativ till maktens korridorer i London. Att vilja lämna landet, men inte göra en brexit, är något man delar med både många skottar och Cornwallbor.

– I hela Bristols kultur ligger att vara unika och självständiga. Vi bristolians har alltid ansetts lite mer rebelliska, det är nog därför vi stödjer lokala satsningar och bojkottar internationella storföretag.

Den revolterande sidan visade sig för första gången redan på 1500-talet i uppror mot en skatt för alla som skulle passera Bristol Bridge. På senare tid blev det stora protester 2013 när Tesco öppnade matbutik i den bohemiska stadsdelen Stokes Croft.

Det vilar en känsla av självständighet, stolthet och en sympatisk slags lågmäld energi över Bristol. Nästan 50 000 studenter sätter självklart prägel på stan och musik- och barlivet. Många av dem väljer att stanna kvar efter studierna. Gå in i de mysiga gränderna i den gamla stan och möt mängder med små oberoende pubar utan kedjebeteende. Flera kvällar i veckan står indieband redo på scen att bli the next big thing. Bläddra i lokala nöjesbladet 24/7 för aktuella datum.

Vi tar oss över floden Avon på en vacker bro och bordar The Glassboat. Båtkrogen med sin framför allt franskt fixerade meny har just fyllt 30 och ägs fortfarande av svenske Arne Ringner. Han kom till Bristol redan i slutet av 1970-talet. Utbildad hortonom vid Linköpings universitet jobbade Arne med att utveckla nya äppelsorter för en av traktens många cidertillverkare, men han kände snart att stadslivet kallade.

– Det är så mycket folk som gör sina egna saker, det är vad som gör Bristol spännande. Människor här älskar hållbarhet, man vill odla sin egen mat, ha alternativa energikällor och behålla pengarna inom regionen, säger Arne Ringner och slår plötsligt över på engelska. Åren utomlands har satt sina spår. Han berättar om hur Bristol har förändrats sedan 1970-talet.

– Det som en gång enbart skedde i New York händer ju överallt i dag. Så är det även här. Det blir färre och färre som liksom jag driver ställen utan tanke på att de ska bli stora kedjor. Det här lider mängder av engelska städer av. Men trots allt finns det betydligt fler oberoende, personliga ställen här i Bristol än i övriga England.

Vi hoppar in i hans bil och åker upp till stadsdelen Clifton Village. På Oakfield Place ligger Arne Ringners andra projekt, prisvinnande Lido. Kvällspigga simmare flyter stilla fram i den upplysta bassängen medan gäster på övervåningen njuter av restaurangmaten signerad kocken Freddy Bird. Den klassiska badanläggningen byggdes redan 1849.

– Jag köpte Lido för tio år sedan. Då hade allt stått övergivet sedan 1990, men efter lite tjafs fick jag möjlighet att rusta upp och rekonstruera anläggningen till sitt gamla viktorianska liv.

Nyligen belönades Lido med tidningen Observers pris ”Runner up UK Best Restaurant”.

Efter snart 40 år i stans krogliv har Arne Ringner blivit en bekant Bristolbol. Nästan vem man än springer på här verkar känna till ”Arnie”, som de kallar honom. En av dem är möbeldesignern och scenografen Andrew Butterly, som står och bläddrar i nya inspirerande designmagasin i Bristols bästa tidningsbutik och specialbokhandel Papersmiths. Bakom disken på Boyces Avenue står Rebecca Lee:

– Här i Clifton finns många små specialiserade butiker som Papersmiths. Kvarteren känns lite som en egen liten stad i staden. Jag bodde och pluggade i London i tre år, men valde att återvända. För mig är Bristol lika perfekt som en riktigt pulserande storstad, men utan att man behöver lägga ner timtal varje dag på att resa.

Eventuella turistströmmar till Clifton Village leder framför allt till den vackra Clifton Suspension Bridge, byggd 1864 av den berömde ingenjören Isambard Kingdom Brunel. Arkitektens mest minnesvärda monument, och Bristols största turistmagnet, är dock fortfarande det stora lyxskeppet SS Great Britain. När det byggdes i mitten av 1800-talet var Great Britain världens största och snabbaste passagerarfartyg – dessutom det första som drevs med propeller. Gå ner under däck där i den enorma torrdockan i det nyrenoverade hamnområdet Harbourside där båten en gång byggdes, ducka för den låga höjden och ta plats i tidsmaskinen. Allt är kvar i all sin forna prakt och med hjälp av lokala skådespelare, ljus, ljud (jamande katter och vågskvalp) och animationer (uh, ilande möss i köksskåpen) förhöjs känslan från den rätta tidsepoken.

Hela Harbourside är i förvandling. Först på plan var moderna museet Arnolfini som inte bara visar samtida konst utan även är spelplats för dans, teater och performance. M Shed är en sorts stadsmuseum som blickar tillbaka och även vågar ta upp Bristols mindre sympatiska förflutna: den transatlantiska slavhandeln på 1700-talet.

Kroglivet börjar också blomma i Harbourside. Bordeaux Quay och Steak of the Art är några ställen som ständigt drar publik. Även butikslivet har börjat hitta hit. Bristol Cider Shop är en av dem som har valt att lägga alla äpplen i den nya stadsdelen.

– En dag slog det mig att Bristol saknade en cidershop. Så jag hyrde en buss och körde runt i Somerset till olika cidertillverkare. Butiken öppnade jag på supertraditionella Christmas Steps i stans historiska centrum. Men det händer så mycket runt kajerna nu och här ska det skapas en ny affärsgata. Det är faktiskt andra dagen jag håller öppet i Harbourside, säger innehavaren Peter Snowman.

Han har bott i Bristol i åtta år. Det är många här som delar hans historia.

– Det är en sådan energisk och spännande stad, men samtidigt litet och avslappnat med en känsla av att alla-känner-alla. Många är på väg att lämna London nu och de som flyttar hit tycker det känns lite som att vara på semester.

Vi avslutar några kvarter norrut i svunna tider. Det är inte helt enkelt att hitta till speak easy-baren The Milk Thistle. Efter att ha passerat ett antal gånger hittar vi till slut en anonym ringklocka just bredvid baren White Lion. Innanför det nummerlösa stadshuset från förra sekelskiftet levs barliv på fyra små våningsplan. Mörkt träklädda väggar, sportvagnsgröna lädersoffor, frostade fönster.

Bartendern Michael Sharpe förklarar:

– Vi öppnade för fem år sedan som en gentlemans club, men båda könen är självklart välkomna. Den största ginvågen är kanske över, liksom trenden att en kaxig bartender kan stå i timmar och skaka en drink. Drinkmenyn består av sådant vi gillar, som Daisy eller Botanist’s Breakfast med fläder. Eller varför inte en extremt o-cool men tidlös margarita, föreslår Michael.

Bristol har en bra barkultur. Här finns något för alla, menar Michael – ”from hipsters to punks”.

Finns det något soundtrack till staden som bultar starkast är det såklart signerat Massive Attack och Portishead, chefsideologer för den triphopscen som föddes just här på 1990-talet i sydvästra England och inte i London.

Bildsättningen av Bristol står Banksy för, den världsberömde, fortfarande anonyma graffitikonstnären som är sprungen ur stan. Hans numera ikoniska väggkonst är bara det skäl nog att bege sig till Bristol. I dag finns upp till 200 aktiva graffitikonstnärer och på vissa ställen fullständigt vibrerar husväggarna av starka bilder. Den kanske mest berömda bortom Banksy är den gigantiska Breakdancing Jesus av artisten Cosmo i Stokes Croft.

Vi stämmer träff med Rob Dean från Wherethewall, en organisation som sysslar med en sorts samtida kulturturism. En av rundturerna kretsar kring gatukonst med fokus på Banksy och hans efterföljare.

Platsen är väl vald. På en vägg nära både stadshuset, den anrika katedralen och skolan där Banksy sägs ha gått hänger en naken man ut från ett fönster.

– Det här verket The well hung lover är Banksys svar på myndigheternas ointresse för offentlig konst. Verket skulle målas över men folk i stan hindrade dem. Banksy upptäckte tidigt att om ett konstverk med provokativt budskap syns på en högprofilerad plats som denna blir uppmärksamheten maximal. Så har hans verk fortsatt fungera, oavsett om platsen varit London, Disneyland, Guantanamo eller gränslandet mellan israeler och palestinier, säger Rob Dean.

Det surrar ständigt rykten om vem han är. Det talas om Robin Banks, och åtminstone sägs förnamnet stämma. Anonymiteten var till en början ett sätt att inte bli arresterad, senare har Banksy blivit konstnärens starkaste varumärke, självklart tillsammans med verken – men även ett sätt att leva ett normalt liv även efter att mångmiljonerna började rulla in.

– Bristol har alltid varit en stad full av outsiders och när man förenar dessa skapas en unik mix. Jag tror att det är därför många populärkulturella rörelser och artister kommer härifrån. The well hung lover är förresten målat på ett hus som då ägdes av sångaren i Massive Attack, säger Rob lite hemlighetsfullt.

Konstvandringen avslutas i Stokes Croft. Här gjorde Banksy redan 1999 The mild, mild west . Detta, ett av hans mest berömda verk, visar en gosig teddybjörn som attackerar tre poliser – en frihandsmålad koppling till Bristolbornas både rebelliska och mjuka attityd. Samtidigt var det här första gången som Banksy på allvar utvecklade sin önskan att berätta hela historier.

Med bilden av den rebelliske teddybjörnen i bakhuvudet tar vi båten utanför The Bristol längs floden Avon. Stadens siluett försvinner långsamt bakom oss, men känslan dröjer sig kvar. Länge.

Guide Bristol

Snabbfakta

Invånare: Cirka 450 000 invånare.

Valuta: Brittiskt pund och den egna valutan Bristol Pound.

Resa hit: Direktflyg från Arlanda från och med 30 oktober. Fram till dess: flyg till London. Därefter direkttåg från Paddington Station västerut mot sydvästra England och Bristol. Tågresan tar knappt två timmar. Mer information om tågtider: thetrainline.com

Mat & Dryck

The Ox

Känt bland Bristolborna som stans kanske mest omtyckta stekhus och cocktailbar på vibrerande Corn Street. På The Ox, som hittas en trappa ner till Commercial Rooms, serveras de saftigaste stekar. Den som är svag för en klassisk sunday roast bör hitta hit en söndagseftermiddag när rätten ackompanjeras av Bloody Marys.

43 Corn Street

theoxbristol.com

The Glass Boat

Svenske Arne Ringner är ett väletablerat namn i Bristols krogliv. The Glass Boat var det första restaurangprojekt som han bordade och blev snabbt poppis, inte minst bland stadens långlunchare. Fint och vällagt med framförallt franskinspirerat på menyn, medan den flytande miljön på en båt i floden Avon känns otippat icke-turistig.

Welsh Back

glassboat.co.uk

The Milk Thistle

Snyggaste baren i Bristol är onekligen den allt annat än taggiga The Milk Thistle med finaste förbudstids-feeling. På fyra små våningsplan sjunker man snabbt ner tillsammans med en välkomponerad cocktail i mysmurriga lädersoffor och fåtöljer med patina. Varken gatunummer eller skylt på dörren, fråga efter den historiska byggnadens namn: Quay Head House.

Colston Avenue

milkthistlebristol.com

Boende

Harbour Hotel

Ett praktfullt venetiansktinspirerat palats byggt runt 1850 för bankerna Midlands och Lloyds har just transformerats till att bli Bristols bästa boende. Harbour med enbart 42 rum är chict urbant men samtidigt tidlöst klassiskt. Missa inte skaldjuren i den eleganta restaurangen Jetty. Dubbelrum från cirka 1 300 kronor per natt.

49/55 Corn Street

bristol-harbour-hotel.co.uk

The Bristol

Fantastiskt ful fasad men härligt ombonat inre och riktigt stora rum. Vattennära The Bristol har bästa läge mellan konstgallerierna vid Harbourside och den gamla stadskärnan. Frukostbuffén håller dig dessutom mätt och glad till dagens första pint. Dubbelrum från cirka 1 500 kronor per natt.

Prince Street

doylecollection.com

Avon Gorge Hotel

Högt klättrande hotell just vid floden Avon och foten av pampiga Clifton Suspension Bridge. Perfekt litet sekelskiftesställe för den som vill bo i lugna och lite lyxiga stadsdelen Clifton Village. Boka rum med utsikt. Dubbelrum från 1 000 kronor per natt.

Sion Hill, Clifton

theavongorge.com

Se & Göra

Lido

Ta semester från semestern med en svalkande simtur i detta viktorianska badtempel i stadsdelen Clifton Village. Avsluta med massage, pool-liv, praktmiddag eller party på Lidos prisvinnande krog eller tapasbar.

Oakfield Place

lidobristol.com

Where the wall

Stans mest initierade populärkulturvandringar är ett måste för den som är det minsta intresserad av gatukonst och graffiti. Guidningen i Bristolfödde Banksys murala spår bankar förstås extra hårt.

wherethewall.com

Bristol Harbour Festival

Utomhusfestival i Bristols hamnområde 21–23 juli med fritt inträde till alla arrangemang: musik, dans, cirkus – och förstås mängder med mat och dryck. Festivalen grundades redan 1971 av några småbåtsägare i Harbourside. I dag möts 250 000 besökare under en weekend.

bristolharbourfestival.co.uk