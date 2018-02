Bäst drinkar i London

Världens bästa bar ligger i London. Ja, faktum är att den brittiska huvudstaden lägger beslag på tre av de fyra översta placeringarna i årets upplaga av listan The World’s 50 Best Bars.

Allra bäst anses American Bar på Savoy Hotel vara följd av Mondrian Hotels cocktailbar Dandelyan, The Nomad i New York och Connaught Bar i Londonstadsdelen Mayfair. Fjolårets etta, The Dead Rabbit i New York, får i år nöja sig med en femteplats medan The Clumsies i Aten klättrar från nionde till sjätte plats.

Stockholmsbaren Linje Tio på plats 44 är det svenska bidraget på listan, men trumfas av Himhok i Oslo som med sin 20:e plats rankas som bäst i Norden.

London innehar inte bara förstaplatsen, den är också den stad som har flest barer på listan, åtta stycken. New York och Singapore följer närmast därefter med sju respektive sex stycken.