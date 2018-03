Globetrotterns bästa Londontips

Lovisa de Geer lever sitt varumärke. Hon driver resebyrån och inspirationssajten World Citizen, och med 200 resdagar per år får man allt medge att det är precis vad hon är – en världsmedborgare.

London är en av hennes favoritstäder och vi bad henne att dela med sig av sina bästa tips och favoriter i den brittiska huvudstaden. Och snäll som hon är gjorde hon det.

Hotell

Ett hett tips när man besöker en storstad är att byta hotell under sin vistelse. På så sätt lär du känna staden och dessutom får du uppleva charmen med de olika stadsdelarna. I London checkar jag helst in på moderiktiga Chiltern Firehouse, känt för sin trendiga publik och den populära restaurangen med samma namn. För läget och den tuffa inredningen väljer jag nyöppnade boutiquehotellet The Franklin. Om jag verkligen ska unna mig? The Library Suite på The Connaught.

Chiltern Firehouse

The Franklin

The Connaught

Brunch

Brunch är tveklöst lyxigaste måltiden om ni frågar mig. På populära Granger & co i Notting Hill serveras hälsosam mat när det är som godast. Missa inte deras bowls. Hippa Electric Diner har en klassisk amerikansk brunchmeny där våfflorna med jordgubbsylt hör till mina favoriter. Bäst av allt? Att det är krypavstånd till biografen Electric. Älskar du champagne och korv? Då är Bubbledogs stället för dig. Här serveras uteslutande precis just det. Hur genialiskt?

Granger & Co

Electric Diner

Bubbledogs

Lunch

En av Londons största snackisar just nu är öppningen av trevliga by Chloe, ett paradis för dig som gillar hälsosamma vegetariska måltider med det lilla extra. Ett annat hett tips är veganmeckat Farmacy där du med fördel beställer en Fire Starter och en Mexican Bowl. Soho House senaste nytillskott, Kettner’s Townhouse är också värt ett besök. Mig hittar ni i baren på ikoniska Cecconi’s Mayfair med en tryffelpasta och sippandes på ett glas Amarone della Valpolicella

by Chloe

Kettner’s Townhouse

Cecconi’s Mayfair

Middag

Harry’s La Dolce Vita har snabbt seglat upp som Londons mest efterfrågade middagsrestaurang. Menyn är italiensk-inspirerad, och senast njöt jag av en Harry’s Tagliolini. Men – se till att lämna plats för en Amalfi Sundae. Missa inte heller ett besök på Isabel, Duddell’s, Clos Maggiore, Roganic och Londrino.

Harry’s La Dolce Vita

Isabel

Duddell’s

Clos Maggiore

Roganic

Londrino

Barer

The hottest ticket in town? Baren på Chiltern Firehouse. Här kan du räkna med att bardiskträngas med celebriteter som Beckhams och Madonna. Perfekt för dig som gillar att synas och se. Två andra favoriter? The Blind Pig at The Social Eating House och nedervåningen på Isabel.

Chiltern Firehouse

The Blind Pig at The Social Eating House

Isabel

