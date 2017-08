Londons bästa adresser just nu

RES bloggare Cajsa Lykke Carlson ger sina sju bästa tips för din Londonresa.

Mat & dryck

Lassco Bar & Dining

– Fullträff i vintagemiljö

Lassco ligger i södra London på lilla Maltby Street, som har en trevlig matmarknad på helgerna. Själva restaurangen hittar man inne i en butik som säljer antika möbler och heminredning. Det är de små detaljerna som gör det – smöret som görs med whisky, såsen till de goda pilgrimsmusslorna, polentan som inte smakar som något annat du provat. Till efterrätt rekommenderar vi osttallriken, som serveras med krusbärs- och flädermarmelad. Lassco är dessutom mycket prisvärt - här får du två rätter för under 300 kronor, lägg till en 50-lapp för tre. I andra delar av London skulle du betala minst det dubbla. Utsökt mat i spännande omgivning och ett klientel av unga, trendiga finsmakare.

Ropewalk, 41 Maltby Street, Bermondsey

lasscobar.co.uk

Theo’s

– Drömlik lyxpizza

Alltför många pizzarestauranger i London satsar på tråkiga, industriella lokaler med träbänkar och minimalistisk design. Därför är det skönt att komma in på Theo’s som ligger i en elegant viktoriansk byggnad. I den snygga, vita restaurangen äter man god pizza under designlampor. Den kryddstarka ndujapizzan med fläskkött är ljuvlig, men Theo’s har också en hel del bra vegetariska alternativ. Lägg till en fräsch sidosallad med rädisor, njut och avundas Camberwellborna som är stamkunder här.

2 Grove Lane, Camberwell

theospizzeria.com

Smokehouse

– Storslagen matupplevelse

Nej, all mat på Smokehouse är inte rökt, namnet till trots, men den är ovanlig, intressant och god. Bland (de stora) förrätterna utmärker sig räktoast med märgben och kimchilök, och huvudrätten the sphere är en boll av kött, som panerats och serveras med pasta och en kryddstark sås. Det är smakrikt, annorlunda och spännande. Var beredd på att bli väldigt mätt om du väljer både förrätt och huvudrätt. Här finns även vegetariska alternativ. Passa på att prova en öl från det gedigna utbudet av öl från mikrobryggerier, eller en torr cider som ju passar extra bra till fläskkött.

63-69 Canonbury Road, Islington

smokehouseislington.co.uk

Bar & Nattliv

Ray’s Bar

– Cocktailbar i discostil

Under den coola pizzarestaurangen Voodoo Ray’s i Dalston hittar man numera en överraskande bra cocktailbar. Här låg tidigare den utmärkta och saknade klubben Dance Tunnel, men tur i oturen så är Ray’s en värdig ersättare. Inredningen går i neon, guld och rosa sicksackmönster som för tankarna till 1970- och 1980-talen. Dessutom är drinkarna riktigt, riktigt goda. Boka bord i förväg om ni är fler än två eller kommer efter 19.30, för här blir det fullt tidigt.

95 Kingsland High Street, Dalston

raysbarlondon.com

Hotell

The Curtain

– Londons senaste trendhotell

I Shoreditch finns det redan fler trendiga hotell än vad som borde vara rimligt i ett område, men nya The Curtain är något alldeles extra. Det har skapats av Michael Achenbaum, som har skapat New York-hotellet Gansevoort, och är hemvist åt Londons första Red Rooster – svenske Marcus Samuelssons andra restaurang med samma namn som förlagan i Harlem. Precis som närliggande hotellet Shoreditch House har The Curtain en pool på taket. Dubbelrum från cirka 2 700 kronor per natt.

45 Curtain Road, Shoreditch

thecurtain.com

Shopping

Material

– Stilsäker designbutik i söder

Det är svårt att lämna Material tomhänt. Vare sig du är ute efter en designbok, en barnbok, en snygg affisch eller bara ett födelsedagskort är risken stor att du spenderar mer än du tänkt – utbudet är superbt. Extra roliga är guideböckerna med ovanliga Londonutflykter och de fina trycken gjorda av designduon Crispin Finn. Detta är något för den som gillar originell design som håller med tiden.

124 Evelina Road, Nunhead

materialmaterial.com

Tate Edit

– Välkurerad konstshopping

Alla känner förhoppningsvis till Tate Modern, det fantastiska, gigantiska konstgalleriet precis vid Themsen. Nu finns det ytterligare en anledning till att besöka det – Tates nya museibutik Tate Edit. Det som gör den speciell är att varorna väljs ut av konstnärer, designers och andra kreativa förmågor. För tillfället kan man bland annat shoppa inredningsdetaljer, keramik och glas utvalda av Momoko Mizutani, som har butiken Momosan Shop i Hackney. Här kan man också köpa de glas och bestick som används i Tates egna restauranger. Kul idé som garanterat gör hemmet lite snyggare.

Våning 1, Tate Modern, Bankside

tate.org.uk/visit/tate-modern

För fler tips: spana in RES London-guide.