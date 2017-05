Modellens bästa shoppingtips till London

Tess Montgomery Chamberlain är Stockholmstjejen som blev Londonbo för nästan tolv år sedan. På dagarna springer hon fram och tillbaka på Londons gator mellan castingar för jobbet som modell och kvällarna tillbringas hemma i Clapham bloggandes om mode, skönhet, inredning och livet i den brittiska huvudstaden. Här är hennes bästa shoppingtips, perfekt för dig som redan har varit på Harrods och Primark.

Liberty

– Londons vackraste varuhus

Glöm Harrods och Selfridges, vi som bor här i London shoppar mycket hellre på Liberty. Inte enbart för det otroligt välkurerade utbudet, utan även för att byggnaden i tudorstil är fantastiskt vacker. Här hittar du allt det senaste inom mode, inredning och hudvård och det är här jag köper nästan alla mina presenter. En mer instagramvänlig plats än ingången genom Libertys blombutik är svår att hitta.

Regent Street

libertylondon.com

The Conran Shop

– Design

Jag vet inte hur många timmar jag har tillbringat suktande över designklassiker på The Conran Shop. Om man kunde flytta in så hade jag varit först i kön, men jag får nöja mig med att hänga i det mysiga kaféet och klappa alla vackra möbler så ofta jag kan. Eames, Dixon, Saarinen, Wegner och många fler designers hittar du i den här ljusa, luftiga och otroligt inspirerande butiken. Om du inte får plats med en soffa i resväskan så ska du bege dig till bottenvåningen där du hittar deras presentavdelning med hur mycket roliga små pryttlar och pinaler som helst.

Chelsea Michelin House, 81 Fulham Road

55 Marylebone High Street

conranshop.co.uk

Westfield Shepherd’s Bush

– Din one-stop-shop

Om du kliver av den röda tunnelbanelinjen vid Shepherd’s Bush så hamnar du vid ett av Europas största varuhus. Här hittar du allt från prisvärt smink och de vanliga butikskedjorna till senaste Gucciväskan under samma enorma tak. I Westfield kan du utan problem tillbringa en heldag shoppandes och avsluta med middag och en bio utan att behöva sätta foten utomhus en enda gång. Om du liksom jag är en modenörd, så är det ett måste att åka upp till högsta våningen i "The Village" och försöka få en skymt av alla trendiga fashionistor som jobbar på Net-A-Porters glitziga huvudkontor.

Ariel Way

uk.westfield.com/london

Space NK

– En riktig skönhetsupplevelse

Om du kikar in i badrumsskåpet hos en kvinnlig Londonbo så kommer garanterat 90/nittio procent av produkterna att vara köpta på kedjan Space NK. Här samlas nämligen en hel rad skönhets- och sminkmärken tillsammans med kunskap och grym service i en och samma lokal. Utbudet är noggrant utvalt och ingen fråga för svår för den välutbildade personalen. Även om du inte är ute efter att köpa någonting så är det väl värt att gå in och klämma, smörja och botanisera i hyllorna. Ditt ansikte kommer att tacka dig.

Space NK finns på många adresser, men det mest centrala ligger på 285-287 Regent Street

spacenk.com/uk



Fortnum & Mason

– För konnässören

Du kan inte besöka London utan att dricka te och det absolut bästa stället att hitta den mest varierade blandningen är utan tvekan på det prestigefyllda varuhuset Fortnum & Mason. Kliv in i den 300 år gamla butiken, via den mjuka röda mattan och ta hissen upp till The Diamond Jubilee Tea Salon för Londons bästa afternoon tea. Glöm inte att köpa med dig en stor påse te och en ask av deras underbara Dark Chocolate Bountiful Butter Biscuits med dig hem.

181 Piccadilly

fortnumandmason.com





Donna Ida

– För alla jeansbehov

Här i London älskar vi våra jeans och det är någonting som Donna Ida Thornton har bättre kännedom kring än någon annan. Hennes Donna Ida-butiker är otroligt populära bland modefolket. Bootcut, skinny, kickflair eller boyfriend – oavsett vad du letar efter finns här allt det senaste inom denim. Missa inte de plommonfärgade hängselbyxorna som är speciellt designade för deras tioårsjubileum, en riktig stjärna i garderoben som du garanterat kommer att vara helt ensam om där hemma.

106 Draycott Avenue

40 Elizabeth Street

donnaida.com



New Look

– Alternativet till Primark

Om du liksom jag är trött på att plaggen från "Primani" går sönder i första tvätten och inte orkar med att stå i de enorma köerna – ta då mitt råd och spring tvärs över Oxford Street till New Look istället. Kläderna ligger i ungefär samma prisklass, men är mycket trendigare och butiken är hundra gånger roligare att shoppa i. Kolla även in deras skoavdelning som är känd som en av de bättre i Londons highstreet-butiker.

New Look finns på många adresser, bland annat på 500-502 Oxford Street

newlook.com



Dover Street Market

– Modebutiken för dig som vågar lite mer

Om franska konceptbutiken Colette skulle ha en systerbutik i London så skulle det vara Dover Street Market. Här är modegraden allt från bärbart till helt galet och allting mittemellan. Om du letar efter nya roliga designers blandat med det mest vågade ur de etablerade märkenas kollektioner så är det hit du ska gå. Commes des Garçons, Raf Simons och The Row delar lokal med märken som Egg, Junya Watanabe och en metalldinosaurie. Även om du inte är sugen på att shoppa, så är det värt att gå hit enbart för att titta.

18-22 Haymarket (ingång via Orange Street)

london.doverstreetmarket.com



TK Maxx

– För dig som gillar att fynda

Jag kan inte göra en shoppingguide utan att nämna min absoluta favoritbutik. Här är det inget glitter eller glamour, men desto fler fynd att göra. På TK Maxx hittar du allt det överskott som butiker och märken inte har kunnat sälja, till enorma rabatter. Räkna med ett par timmars letade bland klädstängerna, vässa armbågarna och lämna pojkvännen hemma. Det låter jobbigt, men när du väl står där med en Missonitröja för en tiondel av priset så är det absolut värt det. Personligen så föredrar jag butiken i Covent Garden för mode och det är under avdelningen Gold Label där jag hittar mina bästa designerfynd.

TK Maxx är en kedja som finns på många ställen I London. Min favoritbutik ligger på 15-17 Long Acre

tkmaxx.com



Kikki.K

– Allt till hemmakontoret och lite till

Kikki.K är ett företag som är startat av en svenska i Australien och som äntligen har hittat till Europa. Med journaler där du kan skriva ner och analysera allting från vanor och diet till drömmar och mål, så är det inte konstigt att märket direkt har blivit en hit. Det har aldrig varit så enkelt och snyggt att vara ordningsam och välplanerad. Ett litet tips är att boka in dig på en av deras workshops där de behandlar samma ämnen som i journalerna och som är väldigt populära.

5-6 James Street

kikki-k.com

