Svenskarnas mest udda tatueringar på semestern

Onlineresebyrån eBeach.se ställde frågan om och vad svenska semesterfirare har tatuerat in på resan. Här är en sammanställning över några av de mest udda motiven. För att citera ett av motiven "Sexy"...

Svenskarnas mest udda semestertatueringar

1. Jag tatuerade in ”Copyright 1970” i nacken när jag var på Mallorca.

2. En gång under en semester tatuerade jag in en vit örn på rumpan.

3. En liten klacksko, en cigarett och en flaska tequila fick pryda min handled efter en resa till Spanien.

4. En stor drake som täcker större delen av min rygg.

5. Jag tatuerade in ”Life is short” på nedre delen av magen under en resa förra året.

6. Artisten Drake är min stora idol, så jag tatuerade in hans ansikte på min högra axel.

7. Det blev en lite för stor delfin i svanken under en semester för många år sedan…

8. En svart liten sak i 3D, som inte ens betyder något, fick följa med mig hem på höger överarm efter en resa till Thailand.

9. Jag tatuerade in ett födelsemärke på ryggen efter en vadslagning med kompisarna på Rhodos.

10. Jag fick med mig texten ”Sexy” hem på utsidan av handen efter en resa. Det var coolt då men det kanske inte är så coolt längre.

Källa: eBeach.se