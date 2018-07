Sommarweekend till Varbergs Stadshotell & Asia Spa

Utlandsresor i all ära – men det finns gott om guldkorn i vårt eget land också. Suktar du och din älskling efter en romantisk avstickare så är detta ett utmärkt alternativ. Är ni en barnfamilj som vill göra en helgutflykt – det funkar precis lika bra.

Text: Kajsa Beausang

Lediga rum & priser

På Varbergs Stadshotell & Asia Spa har man nämligen lyckats med konststycket att kunna tillfredsställa de flestas behov utan att den ena kategorin besökare tar över luftrummet från den andra. Här finns 178 hotellrum i tre huvudkategorier – Boutique, Classic och De Luxe. 66 av dessa rum är så kallade boutique-rum, alla inredda med en unik touch och med individuell inredning. Glöm minimalism – här frodas svulstiga sammetssoffor med pampiga venetianska takkronor, tofsbeprydda gardiner, buddhastatyer, djurskulpturer, äkta konst i en eklektisk blandning och enorma urnor med färska blomsterarrangemang. Faktum är att hotellet ha en florist anställd som dagligen ser till att hotellets alla utrymmen är pimpade med prunkande snittblommor i fantasifulla konstellationer. Det är roligt att bo här! Vill vi ha det så här hemma? Det är det kanske inte alla som vill, men det är ju just det som är den stora charmen med att bo på hotell – man får möjlighet att leva i en miljö som man annars inte träffar på. Jag skulle aldrig vilja checka in i på ett hotell som ser ut som hemma hos mig själv. Här har man onekligen förstått detta med eskapism, att få fly vardagen. Det är inte någon inredningsbyrå som stått för utformningen av hotellet, det är ägarna själva som har valt ut och inrett hela hotellet och det imponerar. Vilka är de då? Jo, hotellet är faktiskt privatägt, av det kreativa radarparet Lars-Olof Oskarsson och Anna Riis. De köpte hotellet 1994 och har sedan dess utvecklat, renoverat, köpt till och byggt om hotellet i flera omgångar sedan dess. Den äldsta delen, den som vetter med sin vackra fasad mot det stora torget, är byggd 1902.

Spa

Som hotellets kompletta namn avslöjar har man dessutom satsat stort på spa-verksamhet. Spa-avdelningen ligger högst upp i hotellet och från flera av baden och rummen har man en fantastisk utsikt över Varbergs fästning och horisonten över stadens takåsar. Ayurvedafilosofi, japanska onsen-bad och andra asiatiska behandlingar går som en röd tråd genom den 2 300 kvadratmeter stora spa-avdelningen. Ett hett tips är att boka din behandling i god tid innan ditt besök – de är populära. Bra att veta är att spa-avdelningen har 15-årsgräns, men fram till klockan 13.00 får gäster i alla åldrar besöka poolen.

Restauranger

Hotellet har två restauranger. Den stora matsalen, där även frukosten serveras, har hämtat sin inspiration från de fyra årstiderna, vilket innebär att maten är säsongsbetonad och att man i största möjliga mån nyttjar lokala råvaror och producenter, ekologiskt och närodlat.

Nami är en japansk krog och maten som serveras är enkel och fräsch: grillat kött eller fisk, grönsaker, grytor och varma soppor. Sushi och sashimi förekommer också.

Varberg

Hotellet ligger mitt i Varbergs centrum vid torget, som för övrigt är ett av landets största, där det är marknad två gånger i veckan året om – onsdagar och lördagar. Och här heter det inte ”marknad”, vill du känna dig som en local säger du rätt och slätt ”torg”, till exempel ”i dag är det torg”.

Förutom att hotellet är en ljuvlig destination i sig som man lätt skulle kunna stänga in sig på i flera dygn utan att få tråkigt, är Varberg en ljuvlig sommarstad. Det är gångavstånd till stranden och fästningen och det finns flera trevliga butiker, kaféer och restauranger att besöka. Vill du trots allt lämna hotellet en stund är en lunch på Restaurang Prästgatan ett bra alternativ, John’s Place på stranden serverar finfin mat i en avslappnad och mysig miljö för en middag. Shoppar gör du med fördel hos Pernilla och Jens på Wonder – här finns ett smakfullt, handplockat utbud av kläder för både män och kvinnor från välkända märken mindre namnkunniga designers. Servicen är personlig och du lär inte gå ut härifrån tomhänt. Kommer du till Varberg med bil kan den som har en dos energi över passa på att ta sig en tur via Ullared som ligger en knappa halvtimmes bilväg bort, om inte annat så kan man väl aldrig ha för många värmeljus?

