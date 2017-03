Alltid drömt om att kunna flyga? Wingsuiten för alla är här

Har du alltid drömt om att kunna flyga? Då ska du testa det här.

Nu lanserar upplevelseföretaget Live it världens första vindtunnel där alla som vill flyga i en så kallad wingsuit kan testa att göra det.

– Vi är mycket glada för att vår vindtunnelpartner har valt att samarbeta exklusivt med oss och för att våra kunder snart kan förverkliga drömmen om att flyga med wingsuit. Upplevelsen påminner om den eufori som extremsportarna får under fallskärmshopp eller base jump. Men under säkra former, säger Live its produktchef Tomas Gustafsson.

Åldergränsen är sju år och upplevelsen kostar 895 kronor. Flygningar kommer att ske senare under hösten och erbjuds i Stockholm.