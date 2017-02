Naturtema på Scandics tredje signaturhotell i Stockholm

Mitt i betongen i centrala Stockholm öppnar nu Scandic sitt tredje signaturhotell i huvudstaden – Downtown Camper, där naturen står i fokus.

Det är det forna Scandic Sergel Plaza på Brunkebergstorg i hjärtat av Stockholm, som nu genomgår en total utblåsning och renovering och som sedermera kommer att återuppstå i ny skrud. Hotellet är tänkt att agera ”base camp” för gästerna som uppmanas att låna kajaker och ge sig ut på upplevelser av olika slag i huvudstaden med omnejd.

– Hotellet erbjuder hela det unika kunderbjudandet som kommer med våra signaturhotell samtidigt som det har hämtat inspiration från två världar, dels vår urbana närmiljö men också längtan till naturen. Vi vill skapa en ny typ av mötesplats med ett stort upplevelseutbud och en arena för mindfulness mitt i storstaden, säger Thomas Engelhart, kommersiell direktör för Scandic Hotels Group.

Signaturhotellen marknadsförs under sitt eget hotellnamn med tillägget ”by Scandic” och är hotell som tar ut svängarna rent estetiskt och utbudsmässigt utanför Scandics ordinarie profil. Haymarket by Scandic samt Grand Central by Scandic drivs sedan tidigare som signaturhotell.