Nordic Choice lanserar en mobilapp

Allt fler använder sig av mobilen när de letar efter hotell. Därför väljer Nordic Choice nu att lansera en mobilapp.

Nordic Choice lanserar en egen mobilapp där gäster kan boka rum direkt i appen, checka in och checka ut samt få en överblick över kommande hotellbesök. Appen kommer att uppdateras under året med fler funktioner, bland annat kommer du som gäst att själv kunna välja vilket rum du vill bo i.

– Hela syftet med appen är att göra livet lättare för våra gäster. Gästerna ska kunna boka och betala för hotellbesöket, få kvitto direkt i mailen, hålla sig uppdaterade kring sitt medlemskap och ha all kontaktinformation till hotellet lättillgängligt, säger Nordic Choice Hotels digitala chef Lisa Farrar.

Anledningen till att man nu lanserar en app är på grund av att allt fler använder sig av mobilen när de besöker Nordic Choices hemsidor. Mobiltrafiken står för hela 41 procent av trafiken till hemsidorna.

Appen är tillgänglig för iOS-användare i App Store under namnet Nordic Choice Hotels. För tillfället går det att boka din vistelse via appen på följande hotell (fler kommer att tillkomma under året):

Sverige:

Clarion Hotel Amaranten, Stockholm

Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Norge:

Comfort Hotel Bergen Airport, Bergen

Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen