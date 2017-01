Tommy Hilfiger: "Här älskar jag och mina döttrar att vintageshoppa"

Tommy Hilfiger visste redan i tidig ålder vad han ville bli när han blev stor och efter att ha startat en kedja av klädbutiker i norra New York, jobbat som designassistent för Calvin Klein och Perry Ellis, började han designa sportiga herrkläder under eget namn i slutet av 1980-talet. I dag säljs hans dam- och herrkläder i över 1 400 butiker i fler än 90 länder. Under denna resas gång har han besökt världens alla hörn, här är hans bästa…

Text: Hanna Anfelter

…Storstad

– New York. Det finns ingen stad som kan slå Manhattans otroliga energi och kreativa puls. Det är det ultimata hemmet för den ikoniska amerikanska stilen.

…Strand

– Golden Beach i Miami. Vi köpte nyligen ett hus här och vi älskar känslan – platsen andas retro-Miami-glamour, här finns en otrolig konstscen och en vacker arkitektur.

…Ö

– Mustique. Det är en liten ö i Västindien och familjens favoritplats när vi bara vill vara tillsammans och ta det lugnt.

…Kafé

– Senequier. En av de mest populära bistroerna på Franska Rivieran. Min fru Dee och jag träffades i Saint Tropez, så Sydfrankrike är en speciell plats för oss, förknippat med underbara minnen. Vi älskar att åka hit och vi gör det så ofta vi kan.

Quai Jean Jaurés

senequier.com

…Bar

– Basil’s Bar på Mustique. Den legendariska Hilfigerkollektionens catwalkscen. Vi byggde upp en karibisk strandpromenad med en välfylld strandbar runt en lagun och Basil själv kom och var med oss på showen.

basilsbar.com

…Hotell

– Jag älskar hotell med karaktär så som Chateau Marmont i Los Angeles, The Plaza i New York och The Hôtel Plaza Athénée i Paris.

…Nattklubb

– Studio 54, i slutet av 1970-talet. Jag och mina vänner gick dit varje kväll för vi visste aldrig vad vi kunde förvänta oss och vi ville inte missa någonting. Jag mötte ikoner som Andy Warhol, Debbie Harry och Grace Jones på dansgolvet – det var otroligt.

…Park

– Central Park i New York. Ingenting slår en tidig joggingtur i parken innan staden vaknar till liv.

...Butik

– What Goes Around Comes Around i Soho i New York. Mina döttrar och jag älskar att vintageshoppa där tillsammans.

351, West Broadway, New York

whatgoesaroundnyc.com

…Flygbolag

– Emirates är bäst i klassen. Jag ser fram emot att flyga med dem när jag åker till exempelvis Dubai.

…Pryl på resan

– Jag är beroende av min Iphone. Tack vare den kan jag hålla kontakten med min familj och mina vänner när jag är ute och reser.