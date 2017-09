Tre trådlösa hörlurar till resan

Ibland vill man fly från storstadsgatans buller eller flygkabinens oljud - här är tre hörlurar som stänger ute omvärlden utan trassel. De ansluts enkelt via bluetooth och har en batteritid på 20 till 25 timmar. De har alla touchfunktion vilket gör att man kan styra de flesta funktionerna genom att snudda vid eller stryka över kåporna – pausa musik, byta låt, höja volymen eller svara på samtal.

Libratone, Q-adapt wireless on-ear

Detta är den mest diskreta modellen som trots de små kåporna imponerar med sin brusreducering. Välj mellan fyra lägen som stänger ute upp till 90 procent av omgivningens ljud. Finns i tre färger och priset är cirka 2 400 kronor.

+ Musiken pausas automatiskt när du tar av lurarna.

- Ingen touchfunktion för att byta låt, detta måste du göra på enheten du lyssnar på.

Jays, u-Jays wireless

Av de tre modellerna ligger denna mittemellan storleksmässigt och har den längsta batteritiden på 25 timmar. Hörlurarna har sköna, ljudisolerande kåpor men ingen brusreducering. Finns i fyra olika färger och priset ligger på cirka 1800 kronor.

+ Touch-lås: så att man inte råkar komma åt någon funktion.

- Något fördröjd reaktion på touchen.

Sony, MDR-1000X

Dessa robusta lurar sitter stabilt och bekvämt över hela örat och har en avancerad brusreducering som optimeras efter formen på just ditt huvud och kan ställas in på att endast ta in röster från omgivningen. Pris från cirka 4 200 kronor och finns i två olika färger

+ Musik pausas och allt ljud tas in tillfälligt när handen hålls mot ena kåpan.

- Ser lite klumpiga ut.