Tui lanserar kryssningspaket med Symphony of the Seas

Tui lanserar kryssningspaket med världens största kryssningsfartyg Synphony of the Seas som har sin premiärtur nästa år.

I april nästa år gör världens största kryssningsfartyg Symphony of the Seas sin premiärtur och under det första året kommer fartyget att besöka bland annat Spanien, Frankrike och Italien. Nu är det klart att Tui kommer att erbjuda paketresor med direktflyg till Barcelona för kryssningar i Medelhavet med fartyget. Flyg kommer att avgå från Stockholm mellan den 6 maj 2018 och den 7 oktober 2018.

– Vi ser ett allt större intresse för kryssningar på den svenska och nordiska marknaden. Lanseringen av Harmony of the Seas blev snabbt en succé förra året och därför är det extra kul att kunna erbjuda Symphony of the Seas redan nästa år, säger Tor Claussen, produktchef för Tui Nordic.