Istanbul gör rättvis comeback som weekendresmål

Tre och en halv timmes flygresa bort hägrar en stad vi inte besökt på år och dar. Oroligheter och attentat, främst i delar långt bort från staden, har skrämt bort de västerländska turisterna. Det är hög tid att återerövra en forna weekendfavorit.

Text: Kajsa Beausang

Min väninna kommer hem från New York och jag undrar hur hon haft det. ”Toppen. Men det är ju så många svenskar överallt!” Tonfallet skvallrar om att det inte är något positivt. Men trots att vi svenskar älskar att känna oss exotiska så tenderar vi att resa till samma resmål som andra svenskar. Så gör då tvärt om – res till Istanbul, en stad som fått kalla handen av nordeuropéerna de senaste åren. Under en långhelg i staden nyligen hörde vi inte svenska talas en enda gång. Eller norska. Eller danska. Knappt ens engelska. Det var länge sedan känslan av att vara utomlands var så total. Istället infann sig ett lätt förvånat välbehag över att ha allt detta ”för oss själva”. Nja, ensam är man ju aldrig i Istanbul – det är snarare fascinerande hur mycket folk och bilar som ständigt är i omlopp på gatorna – men vi var i princip de enda västerlänningarna vart än vi gick, vilken bar vi än satt på eller vilken restaurang vi än besökte. Vi kunde njuta ostört av Istanbul och turkarna på ett sätt som min väninna ingalunda kunde njuta av New York och amerikanerna. För Istanbul är en njutningarnas stad – i allra högsta grad en kulinarisk sådan. Många är de unga, innovativa kockar som jobbat utomlands och återvänt och startat intressanta crossoverkrogar, med ett närodlat och säsongsbetonat tänk kring råvaror och menyer.

– Det är tråkigt att de europeiska turisterna har försvunnit, de förstår och uppskattar vår matlagning, säger Maksut Askar som öppnade restaurangen Neolokal i staden 2015 – sämsta möjliga tajming eftersom ett antal attacker i landet gjorde att turisterna valde bort landet och styrde kosan annorstädes.

– När vi öppnade hade vi 80 procent europeiska gäster. I dag har vi knappt några, säger Maksut.

Det dagliga livet i Istanbul rullar på. Utrikesdepartementet avråder inte från resor till Istanbul. I staden har det faktiskt varit attentatfritt längre än i till exempel Stockholm. Just nu är det dessutom svenskfritt…

Lediga hotellrum & priser i Istanbul

Bäst i Istanbul just nu

Neolokal

Vi kan inte betona starkt nog hur bra den här restaurangen är. Den är helt enkelt ett måste. När vi letar efter restaurangen tror vi först att byggnaden på adressen är en bank och att vi har gått fel. Vi frågar om råd i en butik som enbart säljer LED-ljus där sex unga män skakar på huvudet när vi frågar efter restaurangen som öppnade för tre år sedan, men de börjar ivrigt googla efter hjälp. De pekar på en svart dörr i ”banken” tvärs över gatan och säger att det är vad de får fram, men inte har de hört talas om restaurangen. Det är ingen bank. Det är ett bibliotek. Ett gammalt, vackert sådant, och visst finns här en liten skylt som bekräftar att Neolokal ligger på andra våningen. Och vilken lokal sedan! I två etage och en terrass har man utsikt över Galatabron och kryddmarknaden på andra sidan. En riktig dold pärla! Och så till maten. Kocken Maksut Askar är en visionär och han har förvandlat sina kulinariska barnsdomsminnen till ljuva små smycken som han placerat på menyn. Ta för all del avsmakningsmenyn, låt maten ta tid och skölj ner med ett lokalt vin. Köket består till 80 procent av kvinnliga kockar som bland annat trollar fram ett månlandskap av hummus pudrat i tio olika färger eller en meloncarpaccio med raki. Boka bord i god tid!

Arap Cami Mahallesi, Bankalar Cd. No:11

neolokal.com

Yeni Locanta

Detta är den erfarne köksmästaren Civan Ers senaste tillskott till Istanbuls restaurangutbud. På en smal, brant och ganska oansenlig gränd i Beyoglu ligger den här lilla restaurangen som betyder ungefär ”nya kvarterskrogen”. Menyn är skapad av ingredienser och kulinariska traditioner från de många regionerna i Anatolien fast med en innovativ modern twist för att producera unika rätter med fokus på färska och säsongsbetonade ingredienser. Helt i tiden, med andra ord.

Kumbaracı Yokuşu No 66 Tünel

yenilokanta.com

Mürver

Restaurangen öppnade i slutet av juni och blev snabbt så strykjärnshet en restaurang bara kan bli. Och goda förutsättningar fanns ju: lokalen har ett superbt läge i stadsdelen Karaköy, på översta våningen med takterrass på femstjärniga Novotel, med fri utsikt över Bosporen och Istanbuls historiska halvö. Det är heller inga duvungar som står bakom pannorna – Mehmet Gürs – som har berömda restaurangen Mikla på sin meritlista – och Yılmaz Öztürk, expert på olika matlagningstekniker som involverar vedugn, kolgrill, långkok och rökning – är dess initiativtagare. Boka bord i god tid!

Kemankeş Caddesi No: 57-59, Karaköy

murverrestaurant.com

Shangri-La Bosphorus

Lyx, lyx, lyx. Marmor, guld och kristallkronor vart ögat än når. Heltäckningsmattor så tjocka att de sviktar under foten, badrum med marmor i alla tänkbara kulörer, frasande draperier med bastanta, tofsförsedda omtag och afternoon tea med ett tjugotal munsbitar på buffén och te i silverkannor. Det är härligt med att få vältra sig i extravaganser som dessa i en tid där helt andra trender blåser i hotellvärden. Hipsters gör er icke besvär! Hotellet ligger i en K-märkt byggnad vid Bosporen i stadsdelen Besiktas, i en lokal som en gång i tiden varit en tobaksfabrik. Byggnaden hade stått tom i över 50 år innan Shangri-La flyttade in. Frukostbuffén är – som alltid på Shangri-La-hotellen – helt magiskt och tarvar en långsittning. Har du en kväll över så boka gärna in en middag i restaurangen Shang Palace – enligt våra initierade källor den absolut bästa kinesiska restaurangen i staden.

Dubbelrum från cirka 2 400 kronor per natt.

Sinanpasa Mah, Hayrettin Iskelesi Sok, No.1, Besiktas

Lediga rum & priser