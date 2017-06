Fem dagsaktiviteter i Berlin

I Berlin finns det något att göra under dygnets alla timmar. Dagtid rekommenderar vi att du besöker något av följande ställen:

Mauerpark

Är du i Berlin över en helg är Mauerpark ett måste. På söndagarna lever parken upp och förvandlas till en minifestival i sann Berlinanda. Barnfamiljer och hundar trängs med glada ungdomsgäng och performanceartister. Slå dig ner i gräset med en kall öl och lyssna på någon av alla de duktiga musiker som uppträder, sjung karaoke medan hundratals berlinare hejar på dig, gå en sväng på marknaden och förundras över alla prylar som säljs eller slå dig ner och ät vid något av alla matstånden. Klädkoden är avslappnad och stämningen uppsluppen.

Gleimstraße 55



Foto: IStock

Holocaust Memorial

Det är stort, grått och lite läskigt. Holocaust Memorial byggdes 2006 till minne av förintelsens offer och består av 2 711 stenblock placerade på en gigantisk yta mitt i staden. Går du in mellan stenarna känns det som att befinna sig i en labyrint och du vet aldrig vad som väntar runt hörnet. Monumentet är tänkt att symbolisera judarnas utsatthet under andra världskriget.

Cora-Berliner-Straße 1

Helmut Newton Foundation

Helmut Newton var en fantastisk fotograf som många av oss redan är bekant med. Helmut Newton Foundation huserar i Museum fur Fotografie i Berlin, precis bakom stationen Zoologischer Garten. Utställningen ger besökaren en fin inblick i Helmuts personliga liv, med en utställning som är en kopia av hans lägenhet, men man får även stifta bekantskap med många av hans verk. Vissa delar av utställningen är fasta, medan andra ändras i projektform. Helmuts fotografier kan vara provokativa och tänjer på gränser, vilket gör att detta nöje kanske inte är att rekommendera för de allra yngsta. På översta våningen visas även fotografiska utställningar av andra konstnärer, som ingår i samma inträde.

Jebensstraße 2



Foto: IStock

Spreewald

Har du tid under din Berlinvistelse så är en tur till Spreewald (cirka 10 mil sydost om Berlin) att rekommendera. Helt oväntat dyker en skog med ett floddelta av grunda åar upp på ett fält. Stanna gärna en natt för att upptäcka mer! Bästa sättet är att hyra en kanot (förboka under sommaren) och paddla runt. Deltat är fullt av små restauranger att hoppa in på, där de lokala specialiteterna gurka och inlagd stekt strömming serveras. Testa hefeplinse – fluffiga pannkakor med frukt. Vill du inte paddla själv, ta då en Kahnfahrt med härliga äldre män i traditionell klädsel. Bor gör man i Lübbenau, Lübben eller Burg.

Lübbenau

Tropical Islands

Varför åka till Kanarieöarna när du kan få värme, bad och Piña Colada bara en timme från Berlin? Mitt ute på landsbygden ligger det som måste vara Tysklands mest absurda utflyktsmål – en jättelik kupol där den som går in "åker utomlands". Tropical Island är ett turistparadis i miniformat med tropisk värme, sandstränder, hotell, en liten regnskog och hav i form av enorma pooler. Kupolen skulle egentligen användas som hangar för en modern zeppelinare, men projektet blev för dyrt och eftersom alla vet att tyskar älskar charter föddes idén om att erbjuda dem sand mellan tårna utan att behöva åka så långt. Det är tokigt, tacky och helt fascinerande.

Tropical-Islands-Allee 1, 15910 Krausnick

