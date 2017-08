SIR Nikolai – nytt hett hotell i Hamburg

Ska du till Hamburg den närmaste framtiden så gör du gott i att låta detta hotell få husera din nattsömn.

Detta är den Amsterdambaserade Entouragegruppens fjärde SIR-hotell som alla blivit uppmärksammande för sin avantgardistiska men smakfulla stil, ett hotell som vågar sticka ut hakan utan att kliva över gränsen. I Hamburg är man punktlig. Mer än punktlig. Och har man sagt att man ska göra något så gör man det. Det var något som pr-teamet från mer tillbakalutade Berlin fick erfara när hotellet skulle invigas. Då anordnades fest i dagarna två och hela Hamburgeliten bjöds in – med råge. Man räknade givetvis med det vanliga 20-procentiga bortfallet och att folk skulle dyka upp en-två timmar sent. Men man hade missbedömt sina gäster – hamburgarna stod mangrant på trappan för att komma in redan en halvtimme före utsatt klockslag. Men tack vare gästernas sinne för ordning och reda utbröt inget kaos, utan festen tog fart och förvandlades till ett grandiost party på en gång. Platsen i anslutning till den nya stadsdelen Hafencity är noga vald. I en gammal kontorsbyggnad med kanalen som granne har man slagit upp ett riktigt schysst designhotell med smakfulla inredningsval, yteffektiva rum och urtrevlig personal. Även om du inte bor här – missa inte att äta minst en middag i hotellets asiatiska restaurang Izakaya – en upplevelse för såväl gom som öga. Vi förutspår en lysande framtid för hotellet.

Katharinenstraße 29

sirhotels.com/nikolai