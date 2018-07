4 barer du måste besöka i Budapest

För några år sedan utnämndes A38 till världens bästa bar enligt Lonely Planet, men trots det är det inte många turister som hittar hit. Klubben ligger på en båt vid bron Petöfis fäste, som häftigt nog är en reinkarnation av en gammal ukrainsk stenfraktarbåt. Under de senaste tio åren har A38 levererat livemusik av bästa kvalité. Varje kväll håller de spelningar i sin konsertlokal, både ungerska och utländska akter, något för alla genrer och alla åldrar. Håll utkik efter eventen på hemsidan. Här har The Tallest Man On Earth och norska Ane Brun spelat, och om du är nyfiken på deras ungerska motsvarigheter, är det garanterat på A38 du får höra dem först. Vid bron Petöfi, på Buda-sidan.

