644 restauranger avklarade – bara en kvar

Cracker Barrel är knappast på var mans läppar här i Sverige, men i hemlandet USA är restaurangkedjan desto mer känd.

Där finns det i dag inte mindre än 645 Cracker Barrel-restauranger och samtliga utom en har fått besökt av ett visst par från Indiana. Ray och Wilma Yoder har varit gifta i drygt 60 år och en ansenlig del av den tiden har paret tillbringat ätandes på Cracker Barrel. Att bara stå på parkeringen räknas inte i deras bok, åtminstone kaffe och kaka krävs för att kunna räkna in ett ställe, berättar Ray Yoder i en intervju med ABC. Där säger han även att varken han eller Wilma lämnat Cracker Barrel besvikna någon gång under deras säregna resa. Nu i höst planerar paret att pricka av den sista restaurangen på listan, en nyöppnad vägkrog utanför Portland i Oregon. Mycket talar då för att de firar jubileet med att beställa in sina favoriter på Cracker Barrel-menyn: köttfärslimpa och blåbärspannkakor